"Weathering with you" lo nuevo de Makoto Shinkai saldrá de Japón en 2020

Kimi no Nawa o como llegó a nuestro país Your Name fue el gran éxito de la filmografía japonesa. Desde su estreno llegó a recaudar un total de 358 millones de dólares en todo el mundo, rompiendo el récord anterior que mantenía El Viaje de Chihiro (2001) con una recaudación de 289 millones de dólares.

En menos de dos meses se estrena la nueva cinta del director de Your Name, Tenki no Ko, que se conoce mundialmente como Weathering With You y la expectación supera, si cabe, lo visto con su predecesora. Sin embargo, la distribución fuera de tierras niponas está teniendo hasta el momento algunos problemas.

El estreno está previsto para hacerse a nivel internacional, sin embargo, no de forma simultánea. El largometraje llega a las salas de cine japonesas el próximo 19 de julio, el resto del mundo aguarda noticias sobre su llegada. Cómo era de esperar, son los estadounidenses los que lo tienen más fácil y ya se han unido a la distribución cogiendo ventaja a los europeos y latinoamericanos.

La distribuidora GKIDS será la encargada de llevar por los cines americanos lo nuevo de Shinkai y ha fijado el estreno del filme para el primer tercio del próximo año 2020. Será a principios de año cuando prensa acreditada del país tenga acceso a una premiere exclusiva, llegando a las salas de cine seleccionadas tiempo después.

Poco ha salido a relucir de su distribución por el resto del mundo, si bien las negociaciones para llevar Weathering With You por América del Sur, Europa y toda Asia ya estarían en distintas fases de cara a su estreno.

El secretismo ha coronado a este filme; el mercado de actores de doblaje o como ellos lo dirían seiyuu es de los más importantes en tierras niponas y suele ser lo primero que se confirma, también para llamar la atención de los fans. Finalmente se ha podido saber que Kotaro Daigo y Nana Mori serán los encargados de poner voz a los dos protagonistas Hodaka Morishima y Hina Amano, respectivamente.

El diseño de personajes corre a cargo de Masayoshi Tanaka quién ya diseñó a Taki, Mitsuha y todos los personajes de su predecesora Your Name así como del anime Hunter x Hunter, todo esto en colaboración con Atsushi Tamura como supervisora del mismo. De los escenarios y fondos se encarga Hiroshi Takiguchi, papel que ya desempeñó en la película El Jardín de las Palabras (Makoto Shinkai, 2013). La productora al cargo del proyecto completo será una vez más CoMix Wave.

Uno de los elementos más llamativos de Your Name fue la banda sonora que la acompañaba. Creada por la banda de rock RADWIMPS. El director Makoto Shinkai, tras el éxito de la misma, no dudó en ponerse en contacto con la banda en agosto de 2017 para que se encargasen también de la música de Weathering With You. La película contará con muchas partes vocales para las escenas importantes en suma al resto del sonido instrumental.

Sobre trabajar con esta banda Shinkai ha afirmado que: "Envíe a Yojiro - el líder de la agrupación - el guion de la película el 26 de agosto de 2017, un año después del estreno de Your Name. En principio, aquello no era una propuesta para que escribiese la música, pero tenía que saber qué sonidos podía escuchar él tras haber leído el guion. Inesperadamente recibí una canción llamada Ai ni Dekiru Koto wa Mada Aru Kai, y sentí de verdad qué esa era la película que quería hacer. Entonces entendí la razón por la cuál había enviado a Yojiro el guion".

El último vídeo promocional lanzado une unas cuantas escenas compiladas por el propio Shinkai con esta canción.

Shinkai ha confirmado que se trata de una obra con gran carga emotiva que nos hará derramar lágrimas, siguiendo el contenido de todas las anteriores, y que espera que el público la reciba de la mejor forma posible.

Sinopsis: Hotaka Morishima es un estudiante de secundaria que se muda a Tokio para dejar atrás su vida en una isla aislada del mundo. Allí conocerá a Akina Amano, una chica con el misterioso poder de manipular y controlar el clima a su antojo. Dirigida y escrita por Makoto Shinkai ("Your Name"), (FILMAFFINITY).