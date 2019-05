Mr. Robot revela afiche de su temporada final

Luego de un 2018 sin ver a Elliot Alderson (Rami Malek) en la pantalla chica, a través de la cuenta oficial de Twitter de la serie creada por Sam Esmail, se ha dado a conocer un afiche promocional de la última temporada que cerrará la producción audiovisual de los hackers antisistema, la cual se inició en 2015.

En la imagen, se puede apreciar un dibujo de la característica máscara utilizada por el grupo liderado por Elliot, pintada en sangre sobre la nieve. Hace poco, Esmail comentó que la última temporada de Mr. Robot será como un especial de navidad de larga duración, pues, el cuarto ciclo estará ambientado en la época de navidad de 2015.

Además, en una entrevista con The Hollywood Reporter, el showrunner manifestó que:

Junto con la imagen compartida, en el mismo tweet se agregó un enlace el cual dirige a una página especial cuya interfaz es la pantalla de un computador que posee contenido especial sobre la serie y en la cual, el usuario debe escribir “comandos” que proporciona el sitio web para acceder a los distintos archivos relacionados a las temporadas previas.

One last time, come fight for our revolution,

Make those in control suffer swift retribution.

Then, brothers and sisters, we’ll sing till we ache:

“We are fsociety, and we are finally awake!”https://t.co/aXUmgXZk8U #MrRobot pic.twitter.com/eBugPMl8DP