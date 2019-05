Miley Cyrus está viniendo

SHE IS COMING es el primero de los tres EP’s que publicará Miley Cyrus a lo largo de este año. Tres EP’s que formarán su próximo disco: SHE IS MILEY CYRUS. Los otros dos EP’s se llamarán SHE IS HERE y SHE IS EVERYTHING. Los nombres de estos tres trabajos no pueden ser más adecuados. En el primero de los EP’s Cyrus parece que ha encontrado su estilo. Un estilo que bebe de todos los géneros que ha ido tocando a lo largo de los años. SHE IS COMING, tiene cosas de Can’t Be Tamed, de The Time of Our Lives, de Bangerz e incluso de Younger Now.

El primer sencillo de este EP será Mother’s Daughter. Este tema ya ha causado furor entre los fans y la prensa especializada. Es el tema que más sobresale del EP a primera escucha, que recuerda sus eras Can’t Be Tamed y Bangerz. El tema quiere empoderar a la mujer, pero sobre todo quiere empoderar a Cyrus (como ya hizo en Can’t Be Tamed) con versos como “don’t touch my freedom” (no toques mi libertad).

Siguiendo esta línea empoderante, Miley Cyrus da una patada a sus haters, que no son pocos, en Unholy. Clama que lo que hace ella lo hace todo el mundo. Su voz raspada de influencia country hace que este tema que podría haber quedado insulso, por la repetición del estribillo una y otra vez, sea una de las joyas del álbum.

Sus raíces country donde más destacan son en los temas D.R.E.A.M y en Party Up The Street. Al final del segundo tema en cuestión aparecen unos violines que bien podrían haber encajado en Younger Now. Aunque como siempre, Cyrus le da una vuelta de tuerca, porque en ambos temas (y en realidad en todos los temas del EP) aparecen los hi hats típicos del trap. En Party Up The Street se une con Mike Will Made It, el productor del álbum Bangerz.

La rareza del álbum es Cattitude (“gatoactitud”). Es un tema de influencia vogue en colaboración con RuPaul. En ciertos aspectos puede recordar a su colaboración con Britney Spears, Bangerz. En el tema repite los “I’m nasty” de Mother’s Daughter. Pero el verso más impactante es el: “I love you Nicki but I listen to Cardi”. Se resuelven así las pistas que Cyrus había en su Instagram los últimos días. Y evidentemente como en cualquier trabajo de Cyrus hay una gran balada. En este caso es The Most. The Guardian la describe como la hermana mayor de The Climb, uno de los sencillos más exitosos de Cyrus.

Miley Cyrus presentará este EP hoy en el festival barcelonés: Primavera Sound. Aunque no será la primera vez que lo presente en directo, ya lo hizo la semana pasada en el Big Weekend de la BBC Radio 1. Miley Cyrus ocupo la plaza que dejó libre Cardi B al renunciar al festival por motivos de agenda.