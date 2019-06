El verano de las divas del pop

Estas últimas semanas han venido cargadas de algunos de los lanzamientos más esperados del año. Katy Perry, Camila Cabello, Rosalía o Miley Cyrus son algunas de las artistas que llegan cargadas de munición para escucharlas en cualquier lugar este verano.

Aute Cuture. Rosalía.

La artista ha estrenado su nuevo single coincidiendo con el aniversario de Malamente, el tema que la catapultó a la fama el pasado año. El videoclip, que ya supera los seis millones de visualizaciones, es toda una explosión visual «bien de palmas, nail art y Tarantino vibe», como lo describió la propia Rosalía.

Con un título sarcásticamente escrito y frases en las que deja claro que su música se escucha en todos sitios, Rosalía recurre una vez más a su productor de confianza, El Guincho, para incorporar todos los clichés que conforman el perfil de la artista en un mismo vídeo musical.

Ya sean fans o no de la catalana, su nuevo éxito no ha dejado a nadie indiferente, y es que las uñas extralargas de la cantante, han sido objeto de decenas de memes que ya se han hecho virales en Twitter y otras redes sociales.

Never Really Over. Katy Perry.

Adictiva, melódica y con un sonido que recuerda a éxitos como Teenage Dream y Prism, la artista recupera a su público con su nuevo single Never Really Over, con el que ha alcanzado el top 10 global de Spotify con tres millones de reproducciones en su día de lanzamiento.

Katy Perry regresa a sus orígenes pop en una magnífica propuesta en la que vestuario, colores y coreografías, ponen frescura al explosivo regreso de la estadounidense.

Además, la artista ha felicitado a todas las artistas que han lanzado nuevos temas, algo a lo que ha respondido incluso Rosalía: “Gracias por el amor y felicitaciones a toda la maravillosa nueva música de tantas diosas talentosas."

The Most. Miley Cyrus.

Después de varios días de teasers en las redes sociales, Miley Cyrus ha sacado su nuevo EP, She Is Coming, integrado por canciones como Unholy, Mother's Daughter, D.R.E.A.M, Cattitude y The Most. Son muchos los que asumen que su nuevo tema, The Most, rinde tributo a su relación con Liam Hemsworth (The Hunger Games), tras el casamiento de la mítica pareja en diciembre del pasado año.

Find U Again. Mark Ronson ft. Camila Cabello.

La latina no deja de sorprender con nuevos éxitos. Tras su última colaboración con Alejandro Sanz en Mi persona favorita, Camila Cabello ha lanzado Find U Again, su nuevo tema producido por el genio musical Mark Ronson y que ha tenido un recibimiento espectacular por parte de sus fans, con más de un millón de visualizaciones en YouTube. Pop, sintetizadores y una abrumadora fuerza vocal, confluyen en el tema que formará parte del disco Late Night Feelings, que verá la luz este 21 de junio con la colaboración de artistas como Miley Cyrus o Alicia Keys.

Press. Cardi B.

La rapera Cardi B ha lanzado Press, un tema que cuenta ya con más de seis millones de visualizaciones en YouTube, y en el que la artista critica la fijación que tiene la prensa para cubrir los escándalos en los que a menudo se ve envuelta la controvertida artista.

El último mes ha traído consigo una larga lista de éxitos musicales que han venido para quedarse. ¿A qué esperas para escucharlos? ¡Seguro que acabas enganchándote!