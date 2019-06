La quinta temporada de Lucifer será la última 

La famosa serie que canceló FOX tras tres temporadas sigue cosechando éxito gracias a Netflix. La plataforma acogió la serie para producir su cuarta temporada de 10 episodios con nuevas tramas. Los fans tras la decepción que tuvieron con FOX están encantados con Netflix pero la felicidad dura poco, Netflix acaba de anunciar la quinta temporada junto con una muy mala noticia: el final de la serie.

Las aventuras del ángel caído están llegando a su fin, esta quinta temporada será la última y tendrá ese final que FOX en su momento no le quiso dar. Así lo ha anunciado la cuenta oficial de twitter de Lucifer con un vídeo del actor Tom Ellis agradeciendo a todos los fans que han hecho posible que la serie continuara y tuviera dos temporadas más de lo previsto.

thanks to the lucifans, #lucifer's story will come to an end the way it should: the fifth and final season is coming to @netflix. pic.twitter.com/EvknS5AVHK