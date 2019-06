OPINIÓN: ¡Risto, no te enteras! Eduardo Inda es feliz en las cloacas

En estos últimos días, en los que Eduardo Inda, periodista y director de Okdiario, se encuentra en el centro de la diana, creo que voy a ser de los pocos que rompan una lanza a favor de este. Parece que no queréis enteraros de que el señor Inda no miente. ¡Qué estupidez pensar eso! Lo único que le ocurre a este fantástico periodista es que no entiende qué es el periodismo. Apiadémonos de él.

Entiendan, por favor, que su capacidad mental no es lo suficientemente amplia como para diferenciar entre las palabras “información” y “desinformación”. Es por eso que leer Okdiario es como jugar a la ruleta: nunca sabes si, al deslizar el dedo, te encontrarás con una información verdadera, un disparate que te haga llevar las manos a la cabeza o quien sabe qué (les propongo hacer el reto con los ojos cerrado, a ver con qué se encuentran).

El señor Inda, cuando acude al Chiringuito de Jugones, no basa su sección en comentar informaciones falsas; simplemente se dedica a contar noticias sacadas de un frasco aleatoriamente, en el que cada cual es más disparatada. Ya lo pudimos ver, por ejemplo, hace tan solo unos días, cuando insinuaba que los jugadores Kylian Mbappé y Cesc Fàbregas se había encontrado en el Gran premio de Fórmula 1 en Francia, y que el primero había confesado al otro que quería jugar en la liga española. Noticia que desmintió pocos minutos después el propio jugador español del AS Mónaco FC en Twitter, justificando que él no había asistido a la carrera, ante los rostros perplejos de los colaboradores. ¡Pobre Inda, están todos contra él!

El señor Inda no inventa continuamente sobre Podemos y Pablo Iglesias al decir que este es dueño de un chalet ilegal o que es financiado por Venezuela; solamente está enamorado de este y no sabe ya cómo llamar su atención. ¿No es verdad que los que se pelean se desean?

Que el gran Inda haya sido denunciado más de una vez por difundir informaciones falsas, es claramente una campaña de persecución porque no entienden su "periodismo". No entienden que quiera montar su espectáculo, ser el centro de atención para que su periódico le pueda seguir dando de comer. Ahora, la última noticia es que Risto Mejide, presentador de Todo es mentira en Cuatro, ha contratado a un detective para obtener información secreta de Inda. Eso en su cabeza es normal. Y para los lectores de Okdiario, que están a su altura, también. No nos burlemos de él, está tan afectado por las críticas que ha entrado en una fase de locura irreversible, que terminará cuando consiga limpiar su reputación. Está claro que va a tener que comprar bastante detergente.

Los colaboradores de TEM parece que se han propuesto rematar un poco más a Inda (si es que acaso se puede hundirle aún más). El enfrentamiento entre el espacio presentado por Risto e Inda ha pasado por muchos capítulos, y parece que este último es el punto culminante de la serie. No nos olvidemos, por supuesto, de la agresión tan realista llevada a cabo por un cámara mientras le entrevistaba un reportero del programa, que le hizo caerse como si se estuviera tirando a una piscina para ponerse a nadar.

Aunque, según los colaboradores del programa de Mediaset, Eduardo Inda está más acostumbrado a nadar en las cloacas del periodismo (quizás con aquel 'piscinazo' estaría practicando para volver a entrar en ellas). Lo que no saben es que Inda, en realidad, es feliz allí, con sus manguitos para no ahogarse en su característico "periodismo", mientras busca entre todos los restos de basura nueva noticias para llevarlas al gran contenedor de Okdiario, donde se recicla de todo sin escrúpulo alguno.