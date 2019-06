Ed Sheeran emociona y electriza al Wanda Metropolitano

Si una cosa tiene claro el mundo entero es que Ed Sheeran en directo no decepciona y que es la única estrella pop en la actualidad que puede entretener y hacer vibrar a un estadio repleto con más de 60.000 personas él solo, sin ningún tipo de acompañamiento más que su guitarra y sus pedales de "loops".

La gran prueba del talento de Sheeran es su capacidad de crear música de la nada mientras está en el escenario. Verle construir sus canciones desde cero con su juego de pedales con el que iba grabando loops y soltándolos sobre la marcha, es todo un deleite. La realidad es que llenar un estadio como el Wanda es una gran hazaña, pero salir a un escenario gigante solo, sin banda, sin bailarines y hacer disfrutar a la gente del modo que lo ha hecho Ed en Madrid es aún más impresionante; es magia en estado puro.

El concierto en la capital española arrancaba con dos teloneros de categoría mundial, la sueca Zara Larsson y el británico James Bay, que tenían la labor de preparar al público para Ed Sheeran. La encargada de abrir la velada a las 18:30, con la mitad del estadio aún vacío, fue Zara Larsson, que se dio a conocer en 2018 con la canción de la Eurocopa junto a David Guetta, "This One's For You". Seguida de James Bay que cantó un total de nueve canciones entre las que se encontraban sus grandes éxitos como "Let It Go", "Wild Love", "Pink Lemonade" y, por supuesto, "Hold Back the River" para terminar su actuación.

Foto: Cuenta de Instagram oficial de James Bay (@jamesbaymusic)

Con una puntualidad absoluta a las 21:00 saltaba al escenario Ed Sheeran acompañado de su guitarra para preparar los primeros acordes de "Castle on the Hill", y cautivar al público y mantenerlo enganchado durante las casi dos horas que duró el concierto. El escenario era bastante simple con pantallas en la parte trasera, así como una en cada lateral, que en cada canción mostraban una visual única que ayudaba a abarcar y expresar los sentimientos de cada canción y añadía un toque especial al espectáculo.

Foto: Instagram Oficial de Ed Sheeran (@teddysphotos)

Si crees que ir a la gira "Divide" de Ed Sheeran significa que únicamente vas a escuchar canciones de su último álbum, te equivocas. El cantautor logra combinar temas de sus tres trabajos de estudio para satisfacer a todos los asistentes. El británico cantó todos sus grandes éxitos empezando desde su primera canción conocida "The A Team", pasando por "Photograph", "I See Fire" o "Don't" de su segundo álbum, y "Perfect", "Galway Girl" y por supuesto, "Shape of You" del su tercer trabajo de estudio, hasta su último lanzamiento "I Don't Care" que canta en colaboración con Justin Bieber.

Entre canción y canción, mientras se tomaba un momento para respirar, en varias ocasiones se dirigió al público haciendo brillar su personalidad despreocupada. También aprovechó uno de esos momentos para comentar como le gustaba la idea de la siesta española y como deseaba que la tuviesen en su Inglaterra natal. Pero en cuanto volvía a coger la guitarra para disponerse a cantar la siguiente canción era como si entrase en un mundo propio donde lo único que importase fuera la música.

Foto: Instagram Oficial de Ed Sheeran (@teddysphotos)

Uno de los grandes momentos de la noche fue cuando justo antes de tocar su gran clásico, "Thinking Out Loud", dijo al público entre risas que si no se sabían la letra de la siguiente canción estaban en el concierto equivocado. Para a continuación crear un ambiente completamente mágico con su voz, la guitarra y un estadio lleno de las luces de los móviles del público.

Pero sin ningún tipo de duda el culmen de la noche fue cuando Ed Sheeran reapareció en el escenario para el encore vestido con una camiseta de la selección española y acompañado de la bandera para cantar "Shape of You" y hacer que el estadio entero saltase y gritase al ritmo de la música.

Según Platón, "la música da alma al universo, alas a la mente, vuelo a la imaginación y vida a todo" y eso fue exactamente lo que Ed Sheeran consiguió anoche en el Wanda Metropolitano. Fue una noche para emocionarse por momentos y saltar electrizado al segundo siguiente.

Setlist completo del concierto de Ed Sheeran en el Wanda Metropolitano de Madrid:

1. Castle on the Hill

2. Eraser

3. The A Team

4. Don't / New Man

5. Dive

6. Bloodstream

7. I Don't Care

8. Tenerife Sea

9. Lego House / Kiss Me / Give Me Love

10. Galway Girl

11. Poor Wayfaring Stranger / I See Fire

12. Thinking Out Loud

13. Photograph

14. Perfect

15. Nancy Mulligan

16. Sing

Encore

17. Shape of You

18. You Need Me, I Don't Need You