Taylor Swift anuncia nuevo disco

¡Taylor Swift está de vuelta con nueva música! La cantante norteamericana anunció hace unos días mediante un directo desde su cuenta oficial de Instagram que su séptimo álbum de estudio "Lover" verá la luz próximo 23 de agosto de 2019.

Lover, album out August 23. Cover shot by the artistic genius that is @valheria123 Pre-add, pre-save, pre-order (all the pre stuff you feel like doing) Can’t wait for you to hear this. https://t.co/SGjcCUYZdM pic.twitter.com/IPy54raQUF — Taylor Swift (@taylorswift13) 13 de junio de 2019

Hace unas semanas había publicado el single "Me!" junto con Brendon Urie del grupo Panic! at the Disco y se empezaba a intuir que no tardaría demasiado en sacar nuevo trabajo. Ahora tenemos la confirmación de que en poco más de dos meses podremos disfrutar de un total de 18 canciones nuevas. "Lover" ya está disponible en preventa en las principales plataformas online como Spotify, Apple Music o Amazon Music, entre otras.

“Este álbum, en tono, es muy romántico y no simplemente temático, como si fueran canciones de amor o algo así”, contaba Taylor durante el mencionado vídeo en directo por Instagram. “Creo que la idea de que algo sea romántico, no tiene que ser una canción feliz. Creo que puedes encontrar el romance en la soledad o la tristeza o pasar por un conflicto o lidiar con las cosas en tu vida. Creo que es simplemente una manera de abordar esas situaciones con una mirada muy romántica”.

Además, junto con el anuncio del disco ha lanzado una nueva canción: "You Need to Calm Down", de la cual aún no hay videoclip pero saldrá a la luz esta noche, 17 de junio de 2019. Se trata de un tema reivindicativo en favor de los colectivos LGTBI. Taylor ha querido separar el lanzamiento de la canción del álbum y así explica el motivo: "quería que escucharais la canción primero, y después vierais el vídeo. Porque el vídeo merece la espera. Suceden muchas cosas en el vídeo y por eso he querido que fueran dos descubrimientos separados"

La portada del disco, en la que se ve a Taylor rodeada de colores pastel y con un corazón de purpurina dibujado en la cara es obra de la artista colombiana Valheria Rocha.

Por el momento esta es toda la información que disponemos de la nueva andadura música de la reina del pop. Habrá que ir esperando a que vaya desvelando poco a poco más detalles de su álbum y las diferentes canciones.