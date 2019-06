La noche apocalíptica de Bastille en Doom Days

En la era del streaming los discos han dejado de contar historias. Los discos se han convertido en meros recopilatorios de canciones, que los artistas usan para lanzar 10 canciones de golpe. Pero aún quedan cantantes que trabajan para lanzar discos conceptuales, con toda una narrativa detrás, al mercado.

El grupo Bastille es uno de estos casos. Doom Days, su tercer álbum de estudio, más que un disco conceptual es un concepto. Según el líder del grupo Dan Smith el trabajo narra una fiesta nocturna apocalíptica. Dicha fiesta acaba a la mañana siguiente de una forma más esperanzadora.

El concepto de Doom Days se esconde tras la historia de esta fiesta. Todo empezó hace más de un año con el lanzamiento del tema Quarter Past Midnight (las 12:15 de la madrugada). A esa hora empieza la fiesta. Y con este tema se abre el álbum se abre el disco. La fiesta acaba a las 08:34 de la mañana con el tema Joy. Esto lo sabemos gracias a la contraportada de la carátula del disco. De hecho sabemos exactamente a qué hora suena cada canción en la fiesta.

Empieza la fiesta

A las 12 y 15 empieza una noche apocalíptica con Quarter Past Midnight. La canción lo deja claro en la segunda estrofa con la expresión “and we’re crawling up the walls” que significa que estar extremadamente ansioso ya que esperas algo que no llega. Y en el segundo estribillo Dan Smith se refiere a ese algo que no llega con la frase “Why are we always chasing after something?”. ¿Por qué siempre perseguimos algo que no llega?

Reflexiones de madrugada

A partir de las 12:48 con Bad Decisions empiezan una serie de reflexiones que cualquiera se hace cuando está de fiesta con una copa de más. Hay un momento en que todo se acaba, en que el mundo puede acabarse. Lo dice el primer verso “If the world is ending, let’s stay up all night” y el estribillo “You said maybe this is where it ends”. Recuerdan las malas decisiones que han podido tomar, quizás relacionadas con aquellas decisiones que nombran en la primera canción, que han hecho cuando nada les importaba.

La noche avanza pero sigue siendo joven. En The Waves Smith se pregunta dos cosas que todos nos preguntamos en una noche de fiesta: “¿qué diría nuestra madre si viera lo que estamos haciendo? y ¿qué diría nuestra madre si escuchara lo que estamos hablando?”. Intenta escapar del mundo que le rodea, de la fiesta. Y cuando lo consigue no saben si está mejor o peor de lo que estaba.

Son las dos de la madrugada. El tema anterior ha acabado con la frase “te veré en el otro lado”. En Divide la noche sigue separando al cantante y a esa persona que le acompaña durante toda la fiesta. Smith se pregunta se pregunta porque separarse si podrían estar juntos. Pide que no le dejen solo. Vuelve a ser un sentimiento con el que todos nos hemos identificado en alguna ocasión.

Preocupados por el futuro

Empieza un bloque que sigue con la tónica de las reflexiones anteriores pero que poco a poco se torna en preocupaciones en relación a la política. En el tema Million Pieces empiezan a llegar los ecos de noticias lejanas que se harán realidad en el siguiente tema. Estas noticias pueden girar en torno al cambio climático, tema que preocupa mucho al líder del grupo. Lo dice en el primer verso el mundo se está acabando rápidamente. Aun así el tema tiene una doble interpretación ya que toda la canción podría estar dirigida a esa persona que acompaña durante toda la noche a Smith, una expareja podría ser.

A las tres de la madrugada llega el tema más político del álbum: Doom Days, que es el que da nombre a todo el disco. Quizás es el tema que muestra la imagen más apocalíptica del mundo. El tema solo tiene una estrofa que empieza dando cuenta del problema de las fake news (bulos), donde nadie sabe que es real y que es falso. Sigue quejándose de la obsesión de la gente con las redes sociales y con que allí solo se muestran las apariencias. Dan Smith prefiere quedarse offline para que estos dos problemas no le afecten. Y vuelve hacer referencia al cambio climático. Sin olvidarse de que todo el disco muestra una fiesta. Se queja de la gente que aun niega el cambio climático. Vuelve a hacer referencia a las redes sociales, diciendo que estamos siendo testigos de la destrucción del mundo a través de ellas. Y vuelve otra vez al tema de las fake news. Smith dice que cada uno escoge creer aquello que más le conviene y no hace caso de la verdad objetiva. Pero finalmente dice que durante una noche serán naifs y escaparan de la vida real.

Somos criaturas nocturnas

A las tres y media de la madrugada Bastille se convierten en Nocturnal Creatures. Esa ansiedad por ese algo que no llega vuelve a relucir en este tema. Smith canta que cada fin de semana se repite siempre lo mismo (“it’s our weekend religión”). Uno de los grandes aciertos del disco es que el paso del tiempo que Bastille quiere representar está presente en casi todas las canciones. En este tema Smith canta en el segundo verso que el tiempo con esa persona es elástico y que exprimirán al máximo las horas que le quedan a la noche. Otro de los grandes aciertos del disco es que permite que los fans se identifiquen con reflexiones que todos nos hemos hechos Todos hemos querido ser criaturas nocturnas alguna vez.

La noche se está acabando

A las cuatro de la madrugada empieza el último bloque de canciones antes de que se acabe la fiesta. El tema 4AM representa ese momento de la noche en que uno no se acuerda ni de quién es, ese momento en que todos a nuestro podrían ser nuestros amigos, nuestra familia. Pero también es ese momento en que nos damos cuenta en que todo se ha desmadrado. El grupo se da cuenta y no quiere enfrentarse al día siguiente, que según ellos será el doom day, el día de del juicio final. El día en que todo se termine.

Escuchando el tema Another Place lo primero que a uno se le viene a la cabeza es esta pregunta “¿que hubiésemos sido tu y yo si no hubiésemos sido tu y yo?”. Es, probablemente, el tema más romántico del disco. Smith pide que no rompa con él, o al menos que no lo haga hasta que salga el sol. Le dice a la otra persona que cuando salga el sol verá la verdad y verá que en otro lugar, en otra vida podrían haber sido una gran pareja.

El tema Those Nights es otra de esas reflexiones con las que todos nos podemos identificar. Esas noches en la que salimos de fiesta y nos damos cuenta que en realidad no somos nada. Those Nights es un tema que probablemente contesta al tema 4AM. Si uno dice que todos son nuestros amigos, el otro dice que nuestros amigos han desaparecido y estamos a ese alguien que te haga compañía. Y hace una pregunta que se contestará en el último tema del disco, en el final de la noche: “Looking for a Little bit of hope these days?”.

El despertar

La fiesta ha acabado y Smith despierta en el suelo de la cocina. Lo normal después de una noche de fiesta. Despierta a las 08:34 de la mañana con el tema Joy. Todos los miedos que ha tenido durante la noche y que ha querido apartar aparecen. Pero entonces llama esa persona que logra liberarnos de todos nuestros males. El puente de esta canción cierra la fiesta. Smith canta: eres mi dulce alivio, me has salvado de mi cerebro. La noche apocalíptica ha terminado. Y no, hoy no es el juicio final.