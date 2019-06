'Black Mirror': Miley Cyrus se convierte en Ashley O para su nuevo videoclip

Este mes pudimos ver por fin la esperada quinta temporada de 'Black Mirror', la serie británica de ciencia ficción creada por Charlie Brooker que explora la faceta más oscura de un "mundo próximo inquietante, en el que las grandes innovaciones tecnológicas de la raza humana chocan contra sus peores instintos".

Cartel promocional de Black Mirror | Fuente: Sitio oficial de Netflix

Desde la crítica hasta el aplauso, lo que tenemos claro es que la serie de culto no ha dejado indiferente a nadie. 'Black Mirror' se ha posicionado como una de las mejores creaciones de Netflix, capaz de mantener a los espectadores pegados a la pantalla en todos sus capítulos, cada uno con una historia independiente a la del anterior, pero todos con el mismo objetivo: hacer reflexionar sobre el efecto de la tecnología en nuestras vidas. Chips que te ayudan a encontrar a tu media naranja, implantes cerebrales en los que almacenar tus recuerdos... en definitiva, 'Black Mirror' es todo un ejemplo de reivindicación y crítica social que ha hecho correr como la pólvora la noticia de la participación de Miley Cyrus en su nueva entrega.

Con el título de Rachel, Jack y Ashley Too y la imagen de la actriz y cantante como protagonista, la plataforma audiovisual describe el tercer episodio de la temporada como la historia de una adolescente solitaria obsesionada con una muñeca robot basada en su ídolo del pop, Ashley O, justo cuando la vida de la verdadera Ashley comienza a desmoronarse.

Además de On a Roll, Miley dejó a sus seguidores con el tema Right Where It Belongs. En el caso de On a Roll, la canción se trataría de una reelaboración del sencillo Head Like a Hole de Nine Inch Nails.

El tema no está incluido en el último de EP de Miley, "She Is Coming", que fue lanzado el pasado 31 de mayo, integrado por canciones como Unholy, Mother's Daughter, D.R.E.A.M, Cattitude y The Most. Son muchos los que asumen que su nuevo tema, The Most, rinde tributo a su relación con Liam Hemsworth (The Hunger Games), tras el casamiento de la mítica pareja en diciembre del pasado año.

Miley Cyrus en su colaboración con Black Mirror | Fuente: Netflix

Sin embargo, el capítulo no ha sido lo que los espectadores esperaban. A diferencia del resto de temporadas, en la última entrega de la serie desaparece la tecnología como protagonista para centrarse en la vida de una joven que busca la felicidad a través de un icono tan exitoso como artificial.

Sin embargo, aunque 'Black Mirror' se aleje del terror psicológico que la caracteriza, Rachel, Jack and Ashley Too es más que una historia de entretenimiento. Es toda una crítica hacia la industria musical y la explotación que ejerce sobre las jóvenes promesas, que se adentran en un mundo desconocido en el que deberán, como la protagonista, aparentar una felicidad y positivismo constantes, y encajar con el personaje público para el que han sido moldeados.

Como era de esperar, no ha sido mucho el tiempo necesario para que los fans de la estrella del pop tuvieran claro que lo que Miley Cyrus estaba haciendo, en realidad, era todo un alegato contra su propia experiencia en el mundo de Disney, cuestión que ya abordó anteriormente para la revista Elle.