James Bay aterrizará el lunes en Luxemburgo

Han pasado ya cuatro años desde que James Bay lanzara su álbum debut, "Chaos and the Calm", que obtuvo una nominación a los premios Grammy, y desde entonces no ha parado. En 2017 publicó su segundo trabajo de estudio, "Electric Light", que suponía un sonido completamente diferente a todas sus canciones publicadas anteriormente, y hace tan solo un mes sacaba a la luz totalmente de sorpresa un EP de cuatro canciones titulado "Oh My Messy Mind". James contaba en una entrevista a Dork que el lanzamiento del EP fue "una decisión de último minuto, según los estándares con los que se suelen planear este tipo de cosas. Hay un gran apetito de más y puesto que he estado escribiendo y escribiendo desde septiembre, ¿por qué no? Tenía material suficiente para publicar, así que decidimos hacerlo. Todavía hay más que tengo que aún no ha salido a la luz, y sigo escribiendo entre todo lo demás que estoy haciendo".

Las cuatro canciones de "Oh My Messy Mind" recuerdan mucho más al sonido de "Chaos and the Calm" que al de su segundo álbum. Las melodías combinan guitarras con algo de percusión para evocar emociones intensas, mientras que las letras se centran en las complejidades de las relaciones, decidiendo finalmente que "the more you love the harder you fall; but I would rather hurt that nothing at all" (cuanto más se ama más fuerte es la caída, pero prefiero salir lastimado que nada en absoluto)

El cantante que actualmente se encuentra de gira por Europa actuando como telonero de Ed Sheeran sigue buscando huecos entre concierto y concierto del "Divide World Tour" para hacer sus propios shows en algunos países o ciudades que aun no había visitado. Este es el caso de Luxemburgo, país en el que actuará el próximo lunes 24 de junio en el Rockhal de la capital. Las entradas aún no se han agotado y se pueden comprar a través de la página oficial de Rockhal y tienen un precio de 38€ más gastos de distribución.