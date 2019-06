Crítica de "League of Gods"

La película League of Gods (2016) de los directores Koan Hui y Vernie Yeung es una adaptación de la novela The Investiture of the Gods, una de las principales piezas de la literatura china. Escrita por el escritor de la dinastía Ming Xu Zhonglin, la obra cuenta la historia del enfrentamiento entre el último rey de la dinastía Shang y el primer rey de la dinastía Zhou. Incluso antes del estreno de esta cinta, la historia ya era bastante conocida no tanto por la novela como por sus múltiples adaptaciones u obras inspiradas en ella, por ejemplo el Anime Hōshin Engi.

La trama de la película es la siguiente: El rey Zhou de Shang se ha convertido en un tirano debido a la influencia de Daji, un zorro de nueve colas que se esconde bajo la forma de una de sus concubinas. Con el deseo de conocer su destino, ordena la captura de los miembros de la tribu invisible, cuyo líder posee unos ojos que pueden ver el futuro. Sin embargo, esto hace que sus enemigos, liderados por los hermanos Leizhenzi y Ji Fa y ayudados por el Maestro Jiang Ziya, lleven acabo una operación de rescate tras la que acabarán aprendiendo el punto débil del Rey: la legendaria Espada de la Luz.

La historia de la película tiene un problema muy grave. Está contada de una manera demasiado acelerada, intenta contar demasiadas cosas en un tiempo demasiado limitado. Debido a esto todas las subtramas que la cinta intenta tener quedan destruidas y se generan unos cuantos agujeros de guión.

Por supuesto el problema mencionado en el anterior párrafo también afecta a los personajes. Debido al ritmo de la película se da tiempo para conocer a los personajes demasiado bien, las relaciones que se forman entre ellos no son creíbles y en algunos casos no se permite al público ver la evolución del personaje. Por otro lado el desarrollo que sufren los personajes es predecible aunque esto nada tiene que ver con el ritmo de la película). Por todo esto, aunque especialmente por lo primero, es imposible que a los espectadores les pueda importar lo más mínimo lo que les pase.

El trabajo de los miembros del reparto no es malo y se nota que hacen lo que pueden, pero el material con el que trabajaban es el que es y ni siquiera sus actuaciones consiguen salvar el largometraje.

Otro problema que tiene la película, igual del grave que el ritmo, es el CGI. Un CGI de una calidad mediocre del que la película abusa y que destruye completamente las escenas de acción de la película.

Es por todo esto por lo que, por desgracia, League of Gods no consigue el aprobado y recibe una puntuación de 3,5/10. Es una verdadera pena, ya que si no hubiesen abusado tanto del CGI y hubiesen dividida la historia en dos cintas en lugar de intentar meterla solo en una les hubiera podido quedar una saga de películas fabulosa y no una película que no es totalmente insoportable pero que jamás tendrá secuela (pese a que queda claro que esa era el plan ya que solo cuenta una parte de la historia) que jamás convertirá a nadie en fan del cine asiático.

Ficha de la película

Director: Koan Hui; Vernie Yeung

Guionistas: Samson Sun; Cherry Yoko

Reparto: Jet Li; Fan Bingbing; Zhang Wen; Huang Xiaoming; Louis Koo; Angelababy; Jacky Heung; Tony Leung Ka-Fai; Zu Feng; Andy On; Xu Qing; Waise Lee; Jordan Chan; Peng-Fei Qin; He Jude; Zhipeng Wang

Duración: 109 minutos

País: República Popular China

Fecha de Estreno: 29 de julio de 2016.