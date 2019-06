Tom Odell frente a la Porta Nigra de Trier: pasión absoluta al piano

Tom Odell es uno de esos cantantes que no dejan indiferente a nadie una vez le ven actuar en directo. Sus conciertos están cargados de emociones y dramatismo, combinado con un piano tocado de manera magistral. Y eso fue exactamente lo que pudieron disfrutar los asistentes al concierto del británico en el Porta Hoch3 Festival que se celebra estos días en Trier, la ciudad más antigua de Alemania, y frente a su emblemático monumento romano: la Porta Nigra.

El encargado de abrir la noche y preparar al público para Tom Odell fue el luxemburgués Bartleby Delicate, un cantante de música folk de la ciudad vecina a Trier que conectó muy bien con los asistentes al festival.

Foto: Ana Alonso Blanco

Poco después salía al escenario Tom Odell acompañado de su banda para abrir el concierto con la canción que da nombre a su último disco, "Jubilee Road", una melodía tranquila que narra historias y habla de personas que vivían cerca del mismo Tom en un barrio en la zona de este de Londres donde escribió su tercer trabajo de estudio. Sin un segundo de descanso siguió con "I Know", que empieza como una canción sin demasiado ritmo pero que va incrementándose a medida que avanza el tema para terminar con el cantante tirando su banqueta al suelo y tocando el piano de pie desenfrenadamente.

Esos pocos momentos en los que Tom no tenía sus manos recorriendo el piano cantaba dando vueltas sin parar por el escenario e incluso subiéndose encima del piano. También aprovechó uno de esos instantes para acercarse al público, durante la canción "Hold On" y pedir a todos los asistentes que cantasen con él, cosa que hicieron creando un ambiente totalmente mágico.

Foto: Ana Alonso Blanco

Algo curioso que sucede de manera habitual en los conciertos de Tom Odell es que no sigue totalmente el setlist establecido para cada directo. En ciertos momentos empieza a tocar canciones en diferente orden o quizá alguna que ni siquiera estaba apuntada para esa noche. Y resulta sorprendente ver como el resto de la banda, si bien es cierto que después de un par de segundos de desconcierto, le sigue con cualquier canción que se le ocurra empezar. Demuestra el trabajo que tienen como grupo y la compenetración que existe entre ellos.

Foto: Ana Alonso Blanco

Tras el encore regresó al escenario para tocar una de las canciones que más disfruta de representar en directo "Son of an Only Child", reapareció fumando y empezó a tocar el piano de manera totalmente enérgica para realizar un cambio absoluto de ritmo y meter un poco de música clásica, y terminar con los primeros versos de la canción "Piano Man" de Billy Joel. Mostrando así al público su perfecta habilidad para cambiar de ritmo radicalmente de alegre a melancólico en un solo segundo.

Hace unos meses, tras ver a Tom Odell en la Sala La Riviera de Madrid habíamos comentado que el británico tiene un directo que sorprende y enamora y esto es realmente lo que ha vuelto a hacer en Trier, en un escenario realmente especial con techo transparente para poder ver de fondo la maravillosa Porta Nigra de la ciudad alemana. Tal y como sucedió en la capital española nos ha regalado una noche totalmente mágica que transportó al público a un mundo creado por el propio Odell repleto de suaves melodías, un excelente espectáculo y un piano tocado de manera magistral.

Por último, para todos aquellos que os hayáis quedado con ganas de verle, este verano estará tocando en un total de 27 festivales alrededor de toda Europa así que si podéis no dejéis de ir a verle, si algo podemos afirmar rotundamente es que no decepciona.

Set list completo del concierto:

1. Jubilee Road

2. I Know

3. Sparrow

4. Still Getting Used to Being on My Own

5. Heal

6. Supposed to Be

7. Can't Pretend

8. Grow Old With Me

9. Hold Me

10. Half as Good as You

Encore

11. Son of an Only Child

12. Piano Man

13. Concrete

14. Somehow

15. Another Love

Y por último, dejamos una foto del setlist que originalmente tenían preparado para el concierto para que podáis observar las diferencias.