Entrevista. Tom Odell: "La persona que soy sobre el escenario es una versión exagerada de mí mismo"

oTom Odell ha arrancado esta semana su temporada de festivales que le llevará a dar la vuelta por toda Europa y Reino Unido en un total de 27 conciertos. Tuvimos el placer de poder hablar durante un buen rato con él justo antes de que saltara al escenario del Porta Hoch3 Festival de Trier, Alemania para realizar la prueba de sonido del concierto y... ¡nos contó un montón de cosas! Sigue leyendo para no perderte nada.

Pregunta: Su tercer álbum, “Jubilee Road” salió a la venta hace unos ocho meses. ¿Cree que el álbum ha hecho lo que usted esperaba?

Respuesta: ¿Qué es exactamente lo que esperas de un álbum? La verdad es que no lo sé, es difícil de decir, ¿verdad? Supongo que algunas personas quieren que su disco sea un gran éxito y otras hacen álbumes por razones más misteriosas. Considero que yo me encuentro dentro del último grupo. ¿Pero que esperaba? No lo se. Lo haces y luego esperas que le guste la gente. Siento que al público le gusta, pero es algo difícil de calibrar. Yo no persigo ningún tipo de reacción. Estoy seguro de que, si lo hiciera, encontraría una mezcla de reacciones sobre el álbum. Pero a mí me gustan las canciones y estoy orgulloso del disco.

P: ¿Hay alguna canción que no pensó que fuera a gustar tanto y al público le encantó? Que le sorprendiera la reacción.

R: Creo que "Go Tell Her Now" fue una canción que siempre sentí ... Siempre estoy como... las canciones alegres, nunca me gustan. No escucho tanta música alegre. Pero fue importante en el álbum, esa canción, y yo diría que ha demostrado que era una buena canción para tener en directo. Sabes, desde la última vez que te vi, todo lo que hemos hecho es ir de gira, así que esa ha sido la actividad predominante en los últimos meses. Por lo tanto, la mejor reacción suele venir del público y esa canción siempre ha ido bastante bien.

P: Desde enero has tocado algunas canciones nuevas durante los conciertos, ¿tienes muchas más ya escritas?

R: Si, así es. He estado escribiendo mucho últimamente. Ha sido muy satisfactorio, me encanta escribir.

P: ¿Sueles escribir primero la letra o la música de las canciones?

R: Ambas

P: ¿Entonces hay un cuarto álbum planeado en el horizonte?

R: Si, definitivamente sí. Estoy entusiasmado con ello. Creo que es mi parte favorita del proceso. Tengo que trabajar, tengo que ir a trabajar (risas). Es la parte en la que realmente tengo que hacer un trabajo duro.

P: ¿Cuántas canciones sueles escribir para un disco?

R: Para cada álbum ha sido diferente. Para el segundo escribí un montón de canciones, creo que casi 100. Para el último escribí unas 15 y de esas 10 u 11, no me acuerdo exactamente ahora cuantas, fueron en el disco, hubo muy pocas que no se usaron. Pero ya estoy muy entusiasmado con el próximo, siento que estoy en un buen lugar musicalmente hablando en este momento y estoy muy ilusionado por ir escribiendo todas mis ideas en papel.

P: ¿Pero aún no hay una fecha fijada verdad?

R: No, aún no. Creo que todavía tardará un poco. Espero poder lanzar el cuarto disco el año que viene.

P: ¿Cuál es la canción que te sientes más orgulloso de haber escrito?

R: Si hablas con la mayoría de los compositores, siempre te dirán que la más reciente y yo diría que mis canciones más recientes son las que más me enorgullecen. Hay una en particular que me gusta mucho. “Half as Good as You” me gusta mucho como canción, porque siento que va a alguna parte, emocionalmente hablando. La verdad es que es una canción bastante básica pero musicalmente me gusta como fluye, así que disfruto mucho tocándola en directo. Pero no sé realmente de cuál estoy más orgulloso de haber escrito. Mucha gente conoce “Another Love” y todavía me sigo sorprendiendo de que tantísima gente conozca esa canción y todavía les guste, así que supongo que de alguna manera me siento orgulloso de haberla escrito. Hay una canción llamada “Somehow” en el segundo álbum que siempre pienso que cuando la toco en directo se siente como si trascendiéramos a un lugar diferente, se hace muy significativa y tiene mucha profundidad. Y también “Heal”, aunque ni siquiera recuerdo haberla escrito, pero es como que se mete en un lugar muy, muy profundo.

P: En la mayoría de tus canciones hablas de situaciones personales y algunas de ellas no son recuerdos del todo felices. ¿A veces se hace difícil tocarlas una y otra vez y seguir recordando esos momentos?

R: No, porque creo que en general no es así, aunque a veces sí, pero lo normal es que no esté pensando en el momento especifico cuando las estoy cantando. Ha habido ocasiones en las que sí ha sido difícil, puedo ser un desastre emocional, pero en general estoy relativamente centrado. Creo que cuando estas por la mitad de una gira, que empiezas a estar cansado y estás un poco más emocional, estás constantemente echando de menos tu casa… En esos momentos puedo ser muy catártico tocando canciones y muchas de esas emociones salen a la luz. No es demasiado buena respuesta… Cuando estoy en el escenario intento alcanzar una profundidad emocional y normalmente la encuentro. Creo que después de una gira vuelvo emocionalmente agotado porque he dado tanto en los conciertos, entregado tanta emoción cada noche y cuando estás en la gira no te das cuenta de lo mucho que estás dando realmente y te das cuenta justo cuando termina.

P: La temporada de festivales está empezando y se extiende durante todo el verano para ti…

R: Si, estoy emocionado, vamos a hacer un total de 27 conciertos en festivales este verano.

P: Y también vas a tocar en el Pyramid Stage de Glastonbury el próximo fin de semana…

R: Si, el próximo viernes, en una semana.

P: Normalmente sueles usar trajes para los conciertos y ropa más casual para los festivales. ¿Cuál te gusta más?

R: Me gusta usar trajes en el escenario. Es simplemente agradable. Creo que lo que hace tener un traje para el escenario es fantástico porque tengo algo que ponerme antes de subir y para quitarme al terminar el concierto. Y hace que… la persona que soy sobre el escenario no es completamente la persona que soy fuera de él. Es como una versión exagerada de mí mismo. Y es importante para mí eso.

P: ¿Que te gustaría que la gente sacase de tu música?

R: No creo que quiera que la gente saque ningún sentimiento en particular. Supongo que sólo quiero, como si la idea de la música para mí es un momento de escapar y ser transportado a otro lugar, como cualquier tipo de gran historia. Quieres que esa música sea rica y llena de profundidad para que realmente puedas transportarte a otro sitio, quizás un poco más profundo. Pero no sabría cómo especificar cuál es ese sentimiento exactamente porque en el transcurso de un álbum estás intentando hacer muchos tipos de cosas diferentes, quieres que vaya variedad en última instancia, una variedad de sentimientos.

P: Se anunció hace unos días en la BBC “Around the Piano with Tom Odell” (alrededor del piano con Tom Odell). ¿Qué puedes contarnos al respecto?

R: Estoy realmente entusiasmado con eso. Es algo en lo que llevo trabajando ya un tiempo, creando esta pequeña serie sobre la historia del piano. Todavía lo estoy armando lentamente y he entrevistado a algunas personas realmente increíbles. Está siendo un proyecto secundario muy bonito de hacer mientras he estado de gira y mientras he seguido componiendo. Me ha tocado escuchar un montón de música y entrevistar a gente muy buena y ha sido muy emocionante. Estoy deseando que la gente lo escuche, creo que va a ser bastante bueno.

P: La última vez que nos vimos me dijiste que querías visitar más España y has estado hace poco en el sur y en las Islas Baleares, ¿qué te ha parecido?

R: ¡Sí! La semana pasada me fui de vacaciones a Mallorca, a un pequeño pueblo llamado Deia. Me encantó, es realmente bonito. He estado tan ocupado estos últimos seis meses o tal vez más, que es la primera vez que tengo un pequeño descanso, pero sí, realmente lo disfruté mucho.

P: ¿Tienes ganas de seguir visitando más lugares de España?

R: Si, definitivamente.

P: ¿Cuál es el mejor concierto en el que has estado?

R: ¿Cómo invitado? Nunca se me dieron bien estas cosas… Es difícil de decir. O sea, he ido a muchos conciertos y sinceramente, no lo sé. A mí personalmente me gusta ver a Elton o también vi a Bruce Springsteen, es otro de mis héroes, y fue increíble. Billy Joel, que además fui su telonero en el Madison Square Garden en 2014. Creo que en aquel momento no me di cuenta de lo importantes que fueron esos conciertos para mí. Pero también hay un montón de bandas más jóvenes que he visto y me han dejado boquiabierto. Estoy tratando de pensar en quien. Últimamente no he ido a tantos conciertos porque he estado yo mismo de gira… La verdad es que no estoy seguro.

P: ¿Cuál es tu tesoro más preciado?

R: Yo diría que mi objeto más preciado es mi cuaderno, siempre. Es lo que más me preocupa perder, tiene todas las canciones en él. Y, de hecho, en cierto modo también mi teléfono, porque tiene todas mis ideas musicales guardadas. Tengo miles de ideas musicales ahí dentro. Necesito hacerle una copia de seguridad para no perderlo todo.

P: ¿Qué es lo primero que haces al levantarte por la mañana?

R: Beber una taza de té (risas). También me gusta hacer yoga, así que normalmente hago un poco de yoga o salgo a correr. Me estoy haciendo mayor así que tengo que hacer algo de ejercicio.

P: Si pudieras vivir en cualquier lugar, que no sea Londres, ¿dónde sería?

R: Me gusta mucho Londres. Pero Europa es tan maravillosa y hay tantos lugares, siento que podría vivir en la mayoría de las ciudades de Europa. Tienen un encanto especial. He tenido la suerte de haber pasado los últimos seis o siete años recorriendo Europa y viendo muchos lugares. Creo que ya hemos estado en casi todos los países europeos. Pero sí, en la mayoría de los lugares siento que podría vivir o al menos pasar mucho tiempo en ellos. Creo que voy a hacer una pequeña temporada en Los Ángeles a finales de año, también me gusta bastante. Cuando no estoy de gira me gusta un poco esconderme, ir a un lugar donde nadie sepa quién soy y también encajar en una pequeña comunidad, eso es muy importante para mí. No me gusta demasiado estar cerca de la industria, por así decirlo. También mis amigos íntimos son muy importantes para mí.

P: ¿Qué lugar te gustaría visitar?

R: Me gustaría ver más de Sudamérica y de África. Fui a Brasil el año pasado y me encantó, pero quiero hacer más Sudamérica, ir a Colombia, Argentina, Méjico y América Central. Si, en algún momento quiero hacer eso.

P: ¿Un placer que te haga sentirte culpable?

R: Fumar. Me di por vencido y empecé de nuevo.

P: ¿Cuál fue el libro que cambió tu vida?

R: Probablemente algo como “Adiós a las Armas” de Hemingway, pero también ese tipo de libros que leí cuando tenía 19 o 20 años que me hicieron darme cuenta del poder de las palabras. Al mismo tiempo, “El Principito”, es un libro al que siempre vuelvo, está hermosamente escrito. Me gustan los libros sencillos, que tengan un mensaje simple pero fuerte.

P: ¿Alguna vez revisas las redes sociales después de un concierto para ver lo que la gente está publicando o diciendo?

R: No.

P: ¿Mañanas o noches?

R: La verdad es que suele cambiar, me resulta molesto cuando la gente elige, como si esas cosas definieran de alguna manera quien eres y no creo que lo hagan. Puedo ser ambas cosas, cuando no estoy de gira me gusta despertarme temprano y cuando estoy de gira, a menudo acabo acostándome muy tarde. Así que depende.

P: ¿Cómo te ha cambiado convertirte en tío por primera vez?

R: (Risas). No sé si me ha cambiado, pero ciertamente me ha hecho darme cuenta de que quiero tener hijos algún día. Y también, probablemente, me mostró un poco el poder de la familia. Es muy importante y es naturaleza física. Una generación llega al final y una nueva empieza y eso me gusta. En algún momento me gustaría dedicar mi vida a algo más que la música y creo que ese algo más podría ser traer una pequeña personita al mundo.