Las actuaciones más destacadas de Glastonbury 2019

Del 26 al 30 de junio, se pasearon por los escenarios del festival Glastonbury algunos de los artistas más importantes de la industria musical. Entre ellos estaban algunos de los grupos más importantes de la historia reciente como The Cure. También actuaron algunas de las sensaciones pop del momento, como Billie Eilish. La cantante española, Rosalía, tampoco faltó a la cita.

Sets a destacar

Kylie Minogue

Kylie debió actuar en Glastonbury hace 14 años, pero no pudo. No pudo porque le detectaron cáncer de mama y tuvo que anular su set en Glastonbury. Por eso es tan importante la presencia de Minogue en el festival. Ha podido cumplir lo que prometió hace 14 años: actuar en el festival.

Kylie deleitó a los asistentes con canciones que se han convertido en himnos del pop: Shocked, I Should Be So Lucky o Spining Around, con la que cerró el set. Como es habitual en estos festivales, otros artistas acompañaron a Minogue en el escenario. Entre ellos estuvo el líder de Coldplay, Chris Martin. En 2005 Coldplay actuó en Glastonbury e interpretó algunos de los temas de la australiana.

Stormzy

A pesar de solo tener un disco en el mercado, Stormzy es uno de los raperos más conocidos del Reino Unido. El rapero ha hecho historia siendo el primer artista solista negro en ser cabeza de cartel del festival. De la actuación de Stormzy en el festival se han dicho muchas cosas. Una de ellas, que ha sido una de las puestas en escena más difíciles de montar de la historia del festival.

Stomzy levantó al público con sus mayores hits: Shut Up y Big For Your Boots. También versionó el Shape of You de Ed Sheeran y a Shanks and Bigfoot, una de sus grandes referencias. Chris Martin volvió a aparecer en el escenario como artista invitado para cantar Blinded By Your Grace.

The Killers

The Killers volvían a Glastonbury después de 12 años. Después de su actuación del 2007, dijeron que jamás volverían al festival. El festival fue una decepción para la banda debido a los grandes problemas de sonido que ocurrieron durante su actuación. Pero la actuación de este año tampoco se ha librado de polémicas. Se ha dicho que The Killers eran la tercera opción para ser cabeza de cartel del sábado (29 de junio).

El grupo de Las Vegas pudo resarcirse de su actuación del 2007. Tiraron la casa por la ventana con la puesta en escena y con los invitados. Llevaron a los mismísimos Pet Shop Boys, con quienes versionaron Always on My Mind de Elvis Presley, y a Jhonny Marr.

The Cure

Fueron lo contrario a casi todos los sets que tuvieron lugar en el Pyramid Stage. No hubo invitados ni hubo fuegos artificiales. Aun así, el set del grupo estuvo entre los mejores del festival. El acierto de la actuación, según The Guardian, fue la gran variedad de estilos que se incluyeron dentro del set, teniendo en cuenta la esencia del grupo.

Miley Cyrus

Miley Cyrus puede que sea una de las artistas más versátiles de esta generación, y lo demostró en Glastonbury. Para Cyrus esta actuación ha sido un cambio de vida, ya que ha dedicado muchas horas a prepararla. Probablemente por este motivo se le pudo ver emocionarse al abandonar el escenario principal del festival.

En el set de Cyrus no faltaron invitados. Estuvo presente Mark Ronson, para acompañarla a piano en Nothing Breaks Like a Heart. También estuvieron presentes Lil Nas X y Billy Ray Cyrus. Estos cantaron el éxito del año: Old Town Road. Y aunque Hannah Montana no apareció, sí estuvo Ashley O, el otro alter ego, creado por Netflix, de Cyrus. Es decir, Miley apareció en el escenario con peluca lila para cantar On a Roll.

Billie Eilish

Cabe remarcar que Billie Eilish tan solo tiene 17 años. También cabe remarcar que hace unos meses la organización del festival cambió a Eilish a un escenario con más capacidad debido a su repentina fama.

A sus 17 años, Eilish tuvo a miles de asistentes cantando sus canciones, que suenan en las radios de todo el mundo. Variety describe la actuación como life affirming, y el portal NME describía a Eilish como once-in-a-generation-star, después de su set. Uno de los momentos del set fue cuando todos los asistentes guardaron sus teléfonos móviles mientras Eilish cantaba Ocean Eyes.

Rosalía

Lento y constante. Así es el ascenso de Rosalía a la cima mundial de la música. Glastonbury es un escalón más que ha logrado superar. El Independent lo deja claro, Rosalía es una futura cabeza de cartel del festival. El set lo formaron sus éxitos más recientes: Con Altura y Aute Cuture, los temas de El Mal Querer, su colaboración con James Blake: Barefoot in the Park, y otra colaboración con J Balvin: Brillo. También rescató a Catalina de su álbum debut: Los Ángeles.