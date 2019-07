¿Cuáles son las series españolas que están por llegar a Netflix?

Desde que Netflix aterrizara en España en Octubre de 2015 la relación entre la industria de nuestro país y la compañía de video on demand no ha dejado de mejorar: el boom de Élite, la resurrección de Paquita Salas, las colaboraciones con Bambú Producciones y (cómo no) el éxito internacional de La Casa de Papel. A todo esto hay que sumarle la inauguración del su primer gran centro de producción europeo en Madrid. Y tan buena relación no se puede traducir de otra manera que en series, y es que Netflix tiene unas cuantas en la recámara esperando a ser estrenadas:

NUEVAS TEMPORADAS

La Casa de Papel (T3)

Poco tenemos que esperar para saber como continúan las aventuras de El Profesor, Tokio, Berlín y compañía. El próximo 19 de Julio la plataforma estrenará a nivel mundial la nueva temporada de la serie más vista en lengua no inglesa de Netflix.

Aunque en un primer momento la serie pertenecía a Atresmedia y tenía final cerrado, su éxito ha propiciado que Netflix haya resucitado la serie para ofrecernos no solo una tercera temporada, sino una cuarta.

En el evento que tuvo lugar el pasado junio para promocionar la temporada que está por llegar su creador, Alex Pina (que tiene un contrato de exclusividad a nivel mundial con Netflix para desarrollar series) confirmó que ya estaba teniendo lugar el rodaje de la cuarta temporada.

Pero antes habrá que ver la tercera temporada. En este caso la banda lejos de hacerse más pequeña vuelve con nuevos fichajes como la ex comisaria Raquel Murillo y Mónica Gaztambide. Además contará con rostros nuevos como Palermo (Rodrigo de la Serna), Bogotá (Hovik Keuchkerian) y Marsella (Luka Peroš). El grupo, este golpe, tendrá que enfrentarse a la implacable Alicia, personaje interpretado por la polifacética Najwa Nimri.

Las Chicas del Cable (T4)

Hace tan solo unas semanas Netflix publicaba el primer teaser de la nueva temporada. En ella vemos a las 5 amigas respondiendo a una especia de interrogatorio ¿Qué habrá pasado? Pues no habrá que esperar mucho. El próximo 9 de de Agosto se despejarán las dudas.

En la nueva temporada las chicas se enfrentaran a nuevos obstáculos y a un nuevo orden social, dice el argumento avanzado por Netflix.

"La cuarta temporada de 'Las Chicas del Cable' comienza en septiembre de 1931, un año después de la explosión en la Compañía. Un periodo histórico marcado por el fin de la monarquía y un nuevo régimen político: La República. En la calle, la lucha por la igualdad, los derechos y las libertades de la mujer es un hecho. El acceso a la formación, a cargos públicos y el derecho al voto marcarán un antes y un después. Las chicas serán abanderadas de estos nuevos éxitos, pero nuevos obstáculos surgirán en su camino hacia la libertad"

Además, la nueva tanda viene que una novedad que cambiará todo, y es que Maggie Civantos ya ha anunciado que esta será su última temporada al frente de la serie.

Élite (T2)

Fue todo un boom en todo el mundo y para comprobarlo solo hay que ver la cantidad de seguidores que amasan sus protagonistas. Élite fue un éxito en todo el planeta y eso solo podía significar una cosa: que una nueva temporada venía en camino.

La primera temporada cerraba con el descubrimiento del asesino de Marina y la detención de Nano como plato fuerte ¿Qué pasará en está temporada? Por ahora poco se sabe, aunque muchos aseguran que los padres biológicos de Guzmán podrían aparecer en escena.

Lo que sí se sabe es la fecha de estreno. Guzmán y Lu hacían un video para decirnos que Septiembre de 2019 era la fecha para volver a Las Encinas. Otro detalle que se conoce es que, además de la reincorporación de todo el elenco (a excepción de María Pedraza, que no se sabe si volverá aunque sea en forma de fantasma), Las Encinas recibirán a 3 nuevos alumnos: Cayetana, personaje interpretado por Georgina Amorós (Vis a Vis, Bienvinguts a la Familia); Valerio, al que dará vida Jorge López (actor chileno conocido por la serie Soy Luna); y Rebeca, cuya actriz (Claudia Salas) apareció en La Peste.

Alta Mar (T2)

Aunque la serie se estrenó hace nada (el pasado 24 de Mayo), Netflix ya ha dado luz verde a una nueva tanda de episodios. De hecho, la serie protagonizada por Ivana Baquero y Alejandra Onieva fue renovada antes incluso de su estreno. Parece que la compañía de la N Roja tiene confianza ciega en este producto.

A día de hoy aún no se sabe nada de la nueva temporada, pero según dijeron Eloy Azorín y Alejandra Onieva en ‘Fuera de series’, las tramas se iban a ir abriendo más y habría más misterios. “No es más de lo mismo” añadía la actriz.

Al reparto sabemos que se incorporan 4 fichajes: Claudia Traisac, interpretando el papel de Casandra; Pepe Barroso, como Julián y Chiqui Delgado y Antonio Reyes que se meterán en la piel de Teresa y Erich.

Por ahora se desconoce la fecha de estreno.

Nuevas incorporaciones a 'Alta Mar' | Netflix

NUEVAS SERIES QUE ESTÁN POR LLEGAR

Hache

El narcotráfico está de moda. ‘Narcos’, ‘Fariña’ y ‘Vivir sin Permiso’ son algunos de los títulos que tienen en su trama a bandas dedicadas a la distribución y fabricación de droga y que han sido todo un éxito

Pues bien, Netflix dio el año pasado luz verde a la producción ‘Hache’, una producción de 8 capítulos inspirada en hechos reales. ‘Hache’ narra la historia de una mujer, Helena (Adriana Ugarte). Esta prostituta comienzará como un simple peón en manos de Malpica (Rey), el jefe de una banda mafiosa que opera en la Barcelona de 1960 pero se verá catapultada a la jefatura del tráfico de heroína.

Adriana Ugarte estará acompañada por Javier Rey (Fariña), Eduardo Noriega (Perfectos Desconocidos), Ingrid Rubio, Marina Salas (El Barco), Pep Ambròs, Àlex Casanovas, Marc Martínez, Tonia Richardson, Tony Zenet o Andrew Tarbet.

La serie, que se encuentra en fase de rodaje, está producida por Weekend Studios y tiene su estreno fijado para este 2019.

Criminal

Criminal se trata de una coproducción entre varios países europeos. Además de España se encuentran Francia, Alemania y Reino Unido.

La ficción está compuesta por 12 capítulos que dividen en 4 bloques distintos. Uno por país.

Este ambicioso proyecto tiene un carácter autoconclusivo en el que en cada capítulo podremos seguir las idas y venidas que ocurren en una sala de interrogatorios donde descubriremos al mismo tiempo que los personajes si son culpables o inocentes.

Entre el reparto destacan los españoles Carmen Machi, Emma Suárez, Inma Cuesta o Eduard Fernández a los que se unen los internacionales David Tennant, Nathalie Baye o Shubham Saraf.

Los capítulos están rodados por distintos directores. Mariano Barroso se encarga de los capítulos españoles, Frederic Mermoud los ambientados en Reino Unido y Oliver Hirschbiegel y Jim Dield Smith los de Alemania y Francia, respectivamente.

Este 2019 se estrenará la temporada completa en Netflix.

El vecino

Basada en las novelas gráficas de Santiago García y Pepo Pérez, ‘El Vecino’ supone la primera incursión de Netflix España en el mundo de los superhéroes.

Según su sinopsis “A Javier no le van demasiado bien las cosas. Apenas llega a fin de mes con un trabajo precario, su negocio de camisetas con frases desmotivadoras no acaba de triunfar y su relación con Lola va dando tumbos desde hace un par de meses. Lo que menos necesitaba Javier es que un extraterrestre le cayera encima y le pasara sus superpoderes antes de morir. Ahora, Javier es un superhéroe, y no le va ni un poquito mejor que antes. Resulta que los superpoderes no sirven para nada cuando te echan del trabajo o cuando tu novia decide que tenéis que tomaros un tiempo. Menos mal que ahí tiene a José Ramón, su vecino, que va a enseñarle a usar sus poderes para el bien y a ocultar su identidad secreta, especialmente a Lola, que ha decidido darle un giro a su mediocre carrera de periodista investigando a Titán, el misterioso superhéroe”

La serie de Zeta Audiovisual contará con un reparto de lujo protagonizado por Quim Gutiérrez y Clara Lago. Además, por si fuera poco, la serie estará dirigida por Nacho Vigalondo y tendrá a Carlos de Pando y Sara Antuña como showrunners y a Miguel Esteban y Raúl Navarro como los encargados de pasar las aventuras de Javier de las novelas a la pequeña pantalla.

Se prevé que la serie se estrene en 2020.

Portada de la novela

Memorias de Idhún

La trilogía de libros de Laura Gallego pedía a gritos una adaptación audiovisual. Desde que se publicaron y se convirtieron en un éxito siempre existió el rumor de que podrían convertirla en película. Sin embargo, el miedo de la autora a que destrozaran su saga y a que no desarollaran bien todo el material disponible fue un impedimento todo este tiempo. Hasta que Netflix apareció.

Aunque a finales de 2017 parecía que era Movistar + la elegida para distribuir y emitir la adaptación idhunita, será finalmente Netflix quien hará que vea la luz.

Memorias de Idhún, la novela protagonizada por Jack, Victoria y Kirtash, será adaptada en formato serie de animación y seguirá las aventuras de estos tres héroes que según una antigua profecía serán los encargados de acabar con Ashran el Nigromante.

Por ahora está confirmada una temporada de 10 capítulos y que abarcará las tramas ocurridas en el primer libro ‘La Resistencia’.

Portada del primer cómic | SM

Valeria

La historia de una escritora en plena crisis personal y profesional que ha vendido un millón de libros era un filón y Netflix ha sabido verlo. La obra de la escritora Elísabet Benavent (más conocida como Betacoqueta) verá al fin la luz.

La serie, como su nombre indica, irá sobre Valeria, “una escritora en crisis, tanto por sus novelas como por su marido y la distancia emocional que les separa. Se refugia en sus tres mejores amigas: Carmen, Lola y Nerea, quienes la apoyan durante su viaje. Valeria y sus amigas están inmersas en un torbellino de emociones sobre amor, amistad, celos, infidelidad, dudas, desamores, secretos, trabajo, preocupaciones, alegrías y sueños sobre el futuro.”

El pasado martes 9, Netflix anunció quienes serían los actores que encarnarían tanto a Valeria como al resto de personajes. El papel de la protagonista será encarnado por Diana Gómez (El Parto, El día de Mañana, 45 Revoluciones) y le acompañarán Silma López en el papel de Lola, Paula Malia como Carmen, Teresa Riott como Nerea, Ibrahim Al Shami como Andría y Benjamín Alfonso, que se meterá en la piel de Víctor.

La serie estará dirigida por María López Castaño y sus guionistas son enteramente mujeres. Plano a Plano será la productora encargada de Valeria

Se desconoce la fecha de estreno.

Días de Navidad

Pau Freixas será uno de los encargados de dirigir esta miniserie familiar producida por Filmax.

Su casting es de los más potentes que jamás se hayan visto en una serie: Victoria Abril, Verónica Forqué, Elena Anaya, Verónica Echegui, Anna Moliner, Nerea Barros, Charo López, Ángela Molina, Alicia Borrachero, Susi Sánchez, Francesc Garrido y Miquel Fernández conforman un reparto de altura que ha llamado mucho la atención.

La miniserie presenta la celebración navideña de cuatro hermanas en su casa familiar durante tres épocas diferentes que, a su vez, representan tres etapas clave en sus vidas: la adolescencia, la vida adulta y la tercera edad. A través del paso del tiempo y distintas perspectivas se podrán ver dinámicas familiares, secretos y enfrentamientos personales.

El estreno está previsto para este 2019.

El desorden que dejas

Como ‘Valeria’, ‘El Vecino’ y ‘Memorias de Idhún’, ‘El Desorden que dejas’ está basado en un libro. En este caso se trata de un libro de Carlos Montero, que se encargará de escribir el guion.

Aunque apenas se sabe nada aún sobre su producción, la sinopsis del libro nos da pistas sobre hacia donde puede ir este thriller basado en una novela ganadora del premio Primavera de Novela 2016:

“Con la intención de darle una segunda oportunidad a su matrimonio, Raquel, una joven profesora de literatura, acepta un trabajo en el pueblo donde creció su marido. Pronto descubrirá que otra profesora se suicidó, posiblemente víctima de bullying por parte de sus propios alumnos. Raquel iniciará su propia búsqueda para descubrir la verdad en un lugar en el que todos parecen guardar secretos.”

Se prevé que su estreno sea para el año 2020.

Portada del libro | Planeta de Libros

Alma

El guionista de ‘El Orfanato’ y ‘El secreto de Marrowbone’ se alía con el gigante audiovisual y nos presentan ‘Alma’, una serie juvenil con tintes sobrenaturales.

“’Alma' explora mis temas favoritos; el viaje de la infancia a la madurez, el umbral entre la vida y la muerte, el espacio emocional donde la realidad se funde con la fantasía. Pero en esta ocasión dispongo de un lienzo más grande que me dará la oportunidad de extender la narrativa a múltiples capas de tramas interconectadas a través de un mayor número de personajes. Va a ser muy emocionante dar vida a ese rico universo y estoy encantado de que Netflix me dé la oportunidad de llegar a una audiencia global con una serie en castellano que entronca de lleno con mis obsesiones como narrador” explicaba su creador Sergio G. Sánchez en una nota de prensa.

Su protagonista, Alma, despierta en el hospital sin recuerdos de su pasado ni del accidente de autobús que la llevó hasta esa cama y en el que murieron la mayoría de sus compañeros de instituto. Sus padres son para ella unos desconocidos y empieza a sospechar que tratan de convertirla en alguien que no es, así que intentará desentrañar los misteriosos sucesos que precedieron al accidente y encontrar su verdadera identidad.

La serie de 10 capítulos de 50 minutos tiene previsto el inicio de rodaje y el estreno para 2020.

LAS NUEVAS SERIES DE ALEX PINA PARA NETFLIX

Imagen Promocional | Netflix

White Lines

La primera de las nuevas series que Alex Pina se encuentra desarrollando para Netflix es ‘White Lines’ un thriller ambientado en Ibiza coproducido junto a Left Bank Pictures, productora de la serie ‘The Crown’.

La serie, según la revista Variety, seguirá la investigación sobre la desaparición en Ibiza de un famoso DJ británico de Manchester. Tras 20 años, aparece en la isla su cuerpo, lo que hace que se desplace hasta allí su hermana para investigar qué pudo haber pasado. En su búsqueda, su camino le llevará por las discotecas, yates de lujo y muchas mentiras que la enfrentarán "a su lado más oscuro en un lugar donde la gente vive al límite".

Entre su reparto, protagonizado por Geena Román, Laura Haddock o Daniel Mays, encontramos a los españoles Marta Milans y Juan Diego Botto.

La serie constará de diez episodios de una hora de duración y su rodaje ya ha comenzado en las Islas Baleares.

Sky Rojo

La otra serie de Alex Pina se encuentra en fase de preproducción, por lo que no se sabe mucho acerca de ella.

A día de hoy la única información que ha trascendido es que se trata de una serie de acción protagonizada enteramente por mujeres.

Su rodaje está previsto para este año 2019.

¿Cuál de ellas se convertirá en el siguiente bombazo de la plataforma? Se abren las apuestas