Inicia el rodaje del spin off de 'Juego de Tronos'

Por si el final de la serie te había dejado expectante y querías saber aún más sobre la historia de una de las series más famosas del mundo se están preparando, además de este, otros dos proyectos más relacionados con la exitosa ficción.

La noticia de este rodaje nos traslada al norte de Irlanda y también hemos sabido que grabarán en la costa italiana, concretamente en la localidad de Gaeta. La responsable del desarrollo de esta historia es la guionista Jane Goldman.

Según ha comentado el propio R.R. Martin sobre la historia que se desarrolla unos 5.000 años antes que la serie, “Poniente es un lugar muy diferente. No hay Desembarco del Rey, ni Targaryens, ni Trono de Hierro. Valyria apenas ha comenzado a levantarse con sus dragones y con el gran imperio que construyó. Estamos tratando con un mundo diferente y más antiguo y esperamos que sea parte de la diversión de la serie”.

Por lo que sabemos hasta ahora, la serie indagará en cómo los Caminantes Blancos fueron creados y en su guerra con los llamados Hijos del Bosque. Sabemos que contará con actores de renombre entre su reparto como la conocida Naomi Watts, además de Josh Whitehouse, Miranda Richardson etc.

​​​​El símbolo de la serie, al parecer, es un mamut, por lo que suponemos que veremos algunos de ellos en sus episodios.

Habrá que esperar, ya que como pronto este spin off aparecerá en la pequeña pantalla a finales de 2020, aunque no descartan que se estrene en la primavera de 2021. Para amenizar la espera traemos algunos tweets con fotos del set de rodaje:

Filming for the #GameOfThrones prequel has already begun and here are some of the pics from the #BloodMoon filming locations along the Antrim Coast. #gotprequel



More details: https://t.co/UZtgQUt1kE pic.twitter.com/4O6ZBadLGh