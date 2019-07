Sam Smith lanzará su nuevo sencillo: 'How do you sleep?'

Sam Smith vuelve este 2019 con más fuerzas que nunca, y es que tras el éxito de Dancing with a Stranger, en colaboración con Normani Kordei, la ex integrante de Fifth Harmony, la estrella del pop irrumpe nuevamente en la escena musical con su nuevo single, que verá la luz este viernes 19 de julio con el título How do you sleep?

Sam Smith | Fuente: Tumblr

El propio cantante sorprendió hace unos días a sus ocho millones de seguidores en Twitter con un mensaje promocional del tema, acompañado de una coreografía. También publicó en Instagram un vídeo de lo que parece ser la melodía de la canción.

Nunca había estado tan emocionado por un lanzamiento. Mi dancing queen interior está a punto de salir. ¿Estáis preparados?

Se han podido averiguar más detalles sobre la canción, compuesta por Ilya, Savan Kotecha y Max Martin, productor y compositor destacado por éxitos desde Oops!... I Did It Again de Britney Spears hasta Hands to myself de Selena Gomez y God Is A Woman de Ariana Grande, según apuntan las fuentes de la emisora NEW 107.2 (Nueva York, EE.UU). En definitiva, todo apunta a un éxito asegurado.

Sam Smith se ha convertido en un referente del colectivo LGTBIQ+ | Fuente: Web Oficial

El lanzamiento de su próximo sencillo coincidirá con una de las etapas más sinceras del cantante británico, y es que hay quienes esperan que How Do You Sleep? refleje las circunstancias personales que han rodeado al artista en estos últimos meses, a partir del lanzamiento de su último disco 'The Thrill of It All', que le han llevado a tomarse un descanso temporal y a reflexionar sobre su identidad sexual como género no binario y a investigar y educarse en la cultura queer.

Carátula de 'The Thrill Of It All' | Fuente: Web Oficial

¿Formará How Do You Sleep? parte de un posible tercer álbum en proceso por Sam Smith? A pesar de que no han trascendido más detalles, muchos fans aseguran que sí, después de ver que la carátula promocional del single, coincide con el tema que comparte con la ex integrante de Fifth Harmony. Lo que sí se sabe es que sus fans no pueden esperar a poder disfrutar de los nuevos proyectos del artista.