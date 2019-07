James Bay tocará en Bonn en agosto

El cantante británico James Bay sigue su gira por el viejo continente, intercalando sus conciertos como artista principal con actuar de telonero de Ed Sheeran en su Divide Tour, también por Europa. Una agenda apretada que le está llevando a visitar las principales ciudades europeas a lo largo de todo el verano, y una de esas paradas será en Bonn, antigua capital de la Alemania Occidental hasta 1990. El concierto en la ciudad alemana tendrá lugar el jueves 08 de agosto de 2019 en el festival KUNST!RASEN Bonn Gronau a orillas del río Rin.

Las entradas para el concierto ya están a la venta y se pueden adquirir a través de la página de EVENTIM. Existen dos categorías, una justo enfrente del escenario que tiene un precio de 48,50€ y otra justo detrás por 43€, ambas categorías son de entradas sin asiento asignado y aún hay entradas a la venta para ambas opciones.

Hace poco más de dos meses James Bay publicaba su último trabajo de estudio, un EP titulado "Oh My Messy Mind" con cuatro canciones que musicalmente recuerdan mucho más su álbum debut "Chaos and the Calm" a su segundo LP, "Electric Light". El cantante contaba en una entrevista al portal Dork que el lanzamiento del EP había sido una decisión de último minuto, "puesto que he estado escribiendo y escribiendo desde septiembre, ¿por qué no? Tenía material suficiente para publicar, así que decidimos hacerlo. Todavía hay más que tengo que aún no ha salido a la luz, y sigo escribiendo entre todo lo demás que estoy haciendo".

Además, recientemente publicaba el vídeo musical de "Bad", una de las canciones que componen "Oh My Messy Mind", en el que se le ve literalmente flotando por las calles más conocidas de la ciudad de Nueva York. "Con 'Bad' y el resto de canciones del EP, quería ser sincero sobre algunas de mis propias historias y otras historias en las que me estaban metiendo. Habitualmente escribo cosas para vaciar mi cabeza", comentaba James Bay en un comunicado de prensa.