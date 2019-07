Entrevista a Dani Fernández: "Las ocho o nueve de la noche, creo que es el momento para escuchar mi disco Incendios"

Dani Fernández está casado. La conoció siendo tan solo un niño y, desde el primer momento, supo que sería para toda la vida. Y no hay duda. A Dani Fernández se le ilumina la voz cuando habla de ella. Ella es bonita, elegante, está llena de historias y vida. Y los dos comparten la humildad y honestidad que les caracteriza. Comparten un amor de los sinceros, un amor fiel, de los que hacen mejor persona. Tiene intención de hacerse viejo con ella, de compartir éxitos y caídas juntos. Dani Fernández está casado con la música.

El pasado viernes 19, se le pudo realizar una entrevista telefónica con motivo de su visita en San Fernando para el 40 Summer Live. Habló de su último trabajo, de experiencias, de su carrera musical, de Eurojunior y Eurovisión, de Cádiz y sus chirigotas, y de lo que está por venir. Pero siempre estuvo ella presente. Su gran amor. La música:

P: Justo has estrenado un nuevo videoclip de tu último single, "Disparos". ¿Qué tal fue la grabación?

R: La verdad que muy guay porque he tenido ya la oportunidad de grabar un vídeo con mi banda, con mis amigos, que para mí son una parte muy importante de mi proyecto y forman parte de mi día a día. Fueron muchas risas. Y me alegro mucho de que la gente también pueda ver a la gente que está conmigo en mi proyecto y que puedan ponerle cara a todos ellos.

P: He leído que, en un concierto, cantando Disparos, tuviste que parar la actuación porque te emocionaste. Imagino que significa mucho para ti este tema.

R: Bueno, yo creo que todas las canciones ¿no? Yo creo que la gente que escribimos canciones, nos reflejamos, sobre todo yo. Escribiendo yo, tan solo llevo un disco. Todas las canciones que he escrito son historias personales, con lo cual, todas representan algo para mí. En Disparos hablo de una historia personal que, en momentos, hay veces que te llegan más, otras que te llegan menos. Entonces, yo creo que te puede pasar en muchas canciones.

P: ¿Qué se siente al ver que una parte de ti va a empezar a sonar en todos lados al ser un single?

R: Para mí es algo que nunca pienso que va a ocurrir. Yo no me esperaba que Te esperaré toda la vida fuera a sonar en, prácticamente, todas las radios de España. Con lo cual, single tras single que escribo, tenga este apoyo que estoy teniendo, para mí es una sorpresa. Me lo tomo como algo anecdótico que no siempre va a pasar, que no siempre te pasa. Yo me propongo hacer música, y luego que, te la pongan en radio, es algo que para mí es como una especie de premio. Yo me centro en hacer buenas canciones, en hacer canciones que a mí me representan, que son parte de mis historias y de mi vida. Yo creo que sonar en radio es algo que viene después. Me centro en otras cosas.

P: ¿Cómo surgió la colaboración con Andrés Suárez para el tema 6 de septiembre y cómo es trabajar con él?

Andrés es una persona que le encanta compartir música. Él siempre lo ha demostrado. Ya tuve la oportunidad de grabar la canción y de que él formara parte a nivel compositivo de mi disco. Ya el grabar, para mí, ya era un regalo. Así se lo hice ver cuando estuvimos grabando juntos. Es una persona que le encanta compartir momentos, que ve la música de otra forma. Para él, la música no es un negocio. Es algo, que yo, por ejemplo, me pasa mucho como a él. Vemos la música como algo que nos divierte, que nos deja libertad a la hora de muchas cosas en la vida. El grabar con él es una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. He aprendido mucho de él. Tiene una experiencia brutal. Y bueno, ya simplemente, la canción, cuando la escuchas, se ve ¿no? La tensión que hay, cómo las melodías diferentes de la canción te dejan llegar a un punto. Yo lo asemejo mucho al volar. Y la verdad es que, 6 de septiembre, es una de mis canciones favoritas.

P: ¿Vuelves a repetir en los 40 Summer Live este verano. Ya el año pasado diste una gira con ellos a modo de presentación… Y ahora vuelves tras el lanzamiento de tu primer disco "Incendios", ¿Qué crees que ha cambiado de un año para otro?

R: Soy, lógicamente, una persona diferente. Cada año que vas sumando, vas adquiriendo una serie de conocimientos, de experiencias, que te van haciendo crecer como persona y como músico. Yo creo que vengo con mucha más calma. El año pasado era todo un poquito más frenético. Venía de toda la gira de los 40, que era muy amplia. Este año sólo hago unos poquitos de conciertos, sólo hago cuatro. Con lo cual, vengo con más calma, hago una canción solo a una guitarra… No sé. Yo creo que, vengo con un disco detrás, que eso también influye mucho. La gente ya ha podido escuchar el disco, ya sabe a qué suena Dani Fernández, y yo creo que, cuando venía el año pasado, sólo podían haber escuchado Te esperaré toda la vida, entonces, el concepto Dani Fernández, no era tan claro. Yo creo que, ahora, un año adelante, la gente ha podido escucharme más, saber cuál es mi proyecto, cuál es mi forma de ver la música... Yo tengo la misma ilusión y las mismas ganas que el año pasado en la música, pero creo que todos hemos cambiado y venimos de otra forma. Espero que la gente se contagie de las canciones, que siguen siendo las mismas.

P: Vuelves a repetir en San Fernando en una tercera visita: las dos de los 40 Summer Live y la que ya tuviste en 2013 junto con Auryn. ¿Volverás a Cádiz próximamente?

R: Ojalá, ojalá. De hecho estaba hablando con uno de mis mejores amigos que me acompaña y hablábamos de lo bonito que es Cádiz, de cómo te envuelve, de cómo te encanta cuando vienes a toda la costa. Me encantaría volver. A San Fernando o para alguna ciudad de por aquí cerca. Además, es un público agradecido, que le gusta mucho la música. Y aunque, bueno, yo vivo en Madrid y estamos lejos, espero que, para esta gira, podamos sacar una fecha y la gente gaditana pueda venir a verme.

P: Por supuesto. Los gaditanos estaríamos encantados. Y, además, aquí, que la música se lleva tan bien con el arte de las chirigotas y comparsas. Estaríamos súper encantados de tenerte por aquí.

R: Yo soy súper fan de las chirigotas. Desde muy pequeño. A mis padres siempre les gustaban. Ya te digo. La calidad musical que hay aquí en Cádiz y el gusto que tenéis… Me encanta venir por aquí.

P: Siguiendo con el tema de los 40 Summer Live, compartes escenario con cantantes que acaban de poner el pie en el escenario como quién dice: Pol Granch, Don Patricio, Lola Índigo, el grupo Sinsinati… ¿Tienes algún consejo o algo que decirles a ellos, en comparación a tu ya extensa carrera?

R: La verdad es que nunca me he pensado que sea una persona que pueda dar consejos y nunca me he creído ejemplo de nadie. Cada uno vive unas experiencias propias, y yo creo que los consejos te los das a ti mismo con el tiempo. No tengo más consejo que decirles que vivan lo que están viviendo, que se dejen la piel. Yo me voy dando consejos con la experiencia que voy teniendo. Cada vez que te subes al escenario, vas viviendo experiencias diferentes, con lo cual, yo creo que cada uno sabe cuál es el proyecto que tiene. Yo no puedo darle, por ejemplo, a Mimi, a Lola Índigo, un consejo porque, por ejemplo, ella tiene un recorrido a nivel urbano que, yo nunca podría tener. Y que, es una tía que tiene las cosas tan claras… No creo que yo pudiera aportarle nada diferente. Le podría dar algunos consejos a nivel persona, que eso sí lo hago. Me gusta mucho dar consejos a nivel persona, y ella me los da a mí. O, por ejemplo, a Pol, que también es muy amigo mío. Yo creo que, como artistas, cada uno tenemos que vivir nuestras vidas, cada uno tenemos que vivir nuestros proyectos y nadie nos entiende mejor que nosotros mismos. Yo les dejo que ellos vivan. Todos hemos caído para volvernos a levantar. Eso es muy importante.

P: Terminando con el tema de los 40, ¿qué tal es compartir junto a Blas Cantó esta experiencia por segundo año? Seguís de la mano. Ya no juntos en el grupo, pero compartís de nuevo escenario.

R: Es muy bonito reencontrarme con una persona con la que he vivido muchas cosas. Es una persona a la que le tengo mucho cariño. De hecho, para mí, los 40 Summer Live, o todos los eventos que hemos podido compartir juntos, siempre han sido experiencias muy bonitas, porque tenemos la oportunidad de volver a hablar, de ponernos al día, porque cada uno tenemos nuestras agendas y es complicado encontrarnos. Aunque seguimos encontrándonos por Madrid y viviendo cosas juntos. Es muy bonito. Y yo le doy las gracias siempre a conciertos como este para poder seguir viviendo cositas. Como por ejemplo, en cuanto terminó el concierto, nos pusimos todos ahí a cantar con una guitarra en mano, y, yo creo que son momentos que no nos los quita nadie.

P: Yendo a tu carrera musical. Comenzaste en Eurojunior. Ganaste la preselección de 2006 y meses después, estabas ante toda Europa en Eurovision Junior cantando "Te doy mi voz", quedando en cuarto puesto. Tras tu participación, España se retiró del concurso. ¿Qué te ha parecido la noticia de su vuelta en 2020?

R: A mí me parece súper bien. Es un programa que da la oportunidad a muchos niños a que sueñen. A mí me dio la oportunidad de soñar, de poder ver que me podía dedicar a lo que más me gustaba hacer, que era música. Es un programa que, si lo hacen bien, pueden hacer que muchos niños puedan aspirar a dedicarse a la música, porque, muchas veces, en este país, tenemos la costumbre de decirle a la gente que la música es complicada, que siempre tienes que tener algo por si acaso… Es algo que a mí me da mucha rabia, porque yo tenía claro, desde muy pequeño, que yo me quería dedicar a la música, sea a la escala que sea, me quería dedicar a la música. Entonces, yo creo que da la oportunidad a muchos niños de que puedan seguir soñando, a que puedan dedicarse a la música. Y aunque, yo obtuve el último puesto, porque fue cuarto, la verdad es que estoy muy contento. Además, ese día estaba afónico, estaba con el cambio de voz… La verdad, creo que, además, todos los niños y la música española tienen mucho potencial y, de las cuatro veces que nos hemos presentado, hemos estado siempre arriba, con lo cual, espero que lo vuelvan a retomar. Espero que me inviten a ir allí, porque es algo que a mí me haría mucha ilusión, porque es un festival que a mí me trae muchos recuerdos. Y bueno, ojalá, ojalá, que pase.

P: Y, hablando de recuerdos, ya lo intentaste con Auryn en 2011. En esta nueva etapa, ¿te gustaría volver a repetir la experiencia de Eurovision Junior, pero en el Festival de Eurovision?

R: Eso, la verdad que, está muy alejado de lo que creo, porque creo que para ir a Eurovisión, tienes que estar muy convencido. Tienes que dejar prácticamente todo tu proyecto, toda tu carrera para dedicarte a ello durante muchos meses. Y la verdad que, mi forma de ver la música ahora mismo, no cuadra, creo, con lo que yo creo, con la exigencia de Eurovisión. Me gusta tomarme mucho más el tiempo y, creo que la exigencia de Eurovisión es demasiado alta. Ahora mismo, por lo menos en mi mente, no está. No te digo que, en un futuro, no sé qué puede pasar. Pero ahora mismo, creo que mi música está yendo por otro lado. Me dejo la piel en otro tipo de música. Y yo creo que, España, por lo que he podido observar, ellos lo que quieren que la música sea festivalera. Yo soy una persona muy pasional, las canciones que hago son muy pasionales, y yo creo que la gente, no vería con buenos ojos que yo fuera. Entonces, entre que mi proyecto está creciendo, y que ahora mismo tengo el calendario bastante ocupado, y, entre este tipo de cosas que te digo, yo creo que no cuadraría. Si alguna vez pasa, que sea en un futuro y, más adelante.

P: Haciendo un estudio de todos los tipos de escenario que has pisado: escenarios de festivales, concursos, programas de televisión, llenaste la sala Joy Eslava, estadios, el Palacio de los Deportes de Madrid… ¿En qué tipo de escenario sientes que tú y tu música encajáis más?

R: Es complicado. Más que nada, como dices, soy una persona que ha tocado en muchos sitios, y siempre he intentado coger lo bonito de todos los escenarios. Es cierto que, un escenario multitudinario, me acuerdo, un concierto en México para 110.000 personas es algo que te sorprende mucho y que te marca en tu vida, pero yo creo que no tiene nada que envidiarle una sala de 100 personas a un estadio de 100.000. Son cosas totalmente diferentes. Mi música, además encaja muy bien en un escenario pequeño, a dos guitarras, o a una incluso, que eso ha habido veces que he tenido que tocar yo solo. Yo creo que la música está para, además, convertirla en diferentes formatos, y además, yo intento siempre adaptarla y me gusta hacer diferentes formatos. Con lo cual, no podría decirte cuál es el que mejor encaja porque me gustan todos. Me encantan los festivales, como Interestellar… De hecho ahora tocaré en el Arenal Sound… Son diferentes formatos y cada uno tiene su esencia diferente. No podría quedarme con uno.

P: Entrando en las dos últimas preguntas… ¿A dónde aspira llegar Dani Fernández en esta nueva etapa? ¿Hay alguna meta más o sueño por cumplir?

R: Desde que soy muy pequeño, mi meta y mi objetivo ha sido vivir de la música, y, ahora mismo, pues llevaré como nueve años, prácticamente, viviendo de la música, viviendo de todo esto que para mí es un sueño. Y, pues eso, mi objetivo es tener 80 años y poder decir que he vivido de la música. Ya sea a mayor escala, a menor escala. Lo que me gusta es hacer esto: es hacer música, escribir canciones. Y, realmente, nunca he soñado… A ver, todos, lógicamente, tenemos unas aspiraciones que, poquito a poco… Hace nada llené la Joy Eslava y ahora, pues sueño con llenar La Riviera, que es el doble de capacidad de gente. Pero, yo siempre, como mi sueño máximo, ha sido vivir de la música en general, que es difícil. Yo creo que lo más difícil es mantenerte durante muchos años viviendo de esto. Realmente, es mi sueño.

P: Para que los lectores te conozcan un poco… Hay canciones y cantantes que son para momentos específicos del día: algunas son para por las mañanas, otras para leer, otras son canciones de atardecer… ¿En qué momento del día ves que tu música encaja más?

R: Como te he estado comentando, yo tengo diferentes formatos. Cuando hago un formato de festival, tiramos un poquito el ritmo, le subimos más arriba, lo hace más todo más enérgico y tiramos a lo eléctrico. Pero bueno, yo creo que, si te pones el disco, a las ocho o nueve de la noche, creo que es el momento para escuchar mi disco. Es el momento en el que llegamos de trabajar, llegamos de todo el día, y empezamos a repasar y a estar un poco nostálgicos del día a día… Yo creo que ahí es cuando más necesitas la música de Dani Fernández. O por lo menos, yo creo que es la mejor. La verdad que, la pregunta es muy buena, me ha gustado.