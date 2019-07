Entrevista a Blas Cantó "Si te vas habla sobre cuando alguien se va de tu vida y, por más que quieras retenerlo, ya llega un punto en el que te da igual"

Blas Cantó tiene bien claro cuáles son sus pasos, cuáles van a ser los próximos caminos, y de dónde viene. No da la sensación de que titubee en ninguno de sus movimientos. Es exigente, trabajador y busca la perfección en sus actuaciones. Pero también busca que el público conecte con todas sus sensaciones sobre el escenario. Que conecte con él, desde la comodidad, el cariño y el disfrute. Quizás la palabra que mejor defina su perfil musical y sus actuaciones, sea magnetismo. Su voz atrae, engancha. Sus canciones están tan llenas de fuerza como su voz de registros. Y su presencia en el escenario es igual de potente que un imán de neodimio. Absorbe todo a su paso y lo convierte en actuaciones sublimes.

El pasado viernes 19, se le pudo realizar una entrevista telefónica con motivo de su visita en San Fernando para el 40 Summer Live. Habló del anuncio de su nuevo single, de su último trabajo con Marta Soto, de la lluvia en las actuaciones, de su carrera musical, de Eurojunior y Eurovisión y de lo que está por venir:

P: Justo has anunciado que "Si te vas" será tu próximo sencillo. ¿Puedes contar algo más sobre él? ¿Seguirá el mismo estilo que se ha visto hasta ahora?

R: Estoy muy contento porque hacía tiempo que quería sacar esta canción. Y la verdad es que sigue un poco la onda de "Él no soy yo", de "No volveré (A seguir tus pasos)". Es una canción con un mensaje claro, no es una canción triste, pero tampoco es una canción alegre, realmente, aunque el tempo sí lo parece, pero realmente no. Habla sobre cuando alguien se va de tu vida y, por más que quieras retenerlo, ya llega un punto en el que te da igual. Y de eso habla la canción, de, si te vas, me da igual. Entonces, tenía ganas de cantar esta canción.

P: ¿Alguna razón por la que "Si te vas" ha sido elegida como single, o simplemente ha salido como la elegida?

R: Compusimos muchas nuevas canciones, pero esta era la mejor que teníamos para presentar la última etapa de Complicado, porque con Si te vas, cerramos esta etapa. Y… Realmente cerramos una etapa, pero presentamos otra. Presentamos Complicados, que es la segunda parte de Complicado, y con la que ya cerramos esta etapa. Vamos a cerrar con una serie de conciertos en Madrid, Barcelona, Pamplona, Bilbao y Valencia. Esta es una de las canciones que tenía preparadas para estrenar en este show, aparte de dos o tres más.

P: Siguiendo con el tema de las últimas noticias, recientemente has hecho una colaboración con la cantante Marta Soto para el tema Tantos bailes. ¿Qué tal ha sido la experiencia?

R: Muy bien. Es una chica súper talentosa. Es maravillosa. Y hace unas letras y unas melodías espectaculares. Yo la admiro muchísimo, y cuando me propuso cantar juntos Tantos bailes, que es una canción que ella había editado en su disco, ahora, para su reedición, cantarlo juntos para mí era muy especial. Es un tipo de canción que yo he cantando toda la vida, lo que pasa es que, nunca lo he presentado como single y tampoco es lo que yo he tratado de mí hacia el público. Me conocen como otro Blas Cantó. Entonces, Marta, me ha dado la oportunidad, de alguna manera, de desahogarme, y de hacer algo que tenía muchas ganas de hacer desde hacía tiempo.

P: La última noticia que recientemente ha salido por ahí, es que, hace poco cantaste bajo la lluvia a lo Gene Kelly, pero sin paraguas ni coreografía. ¿Qué tal fue la experiencia en ese concierto en Galicia pasado por agua? ¿Has pensado en añadir lluvia a tus espectáculos después del concierto?

R: No, no (risas). Pero, la verdad es que… Cuando el público te demuestra que está ahí, a favor, y que esperan a que tu concierto termine, para luego marcharse, y que aguantan todo el show mojándose, bajo la lluvia, porque ya ni siquiera los paraguas hacían efecto, de lo que llovió, porque llovía muchísimo, te das cuenta de que eres el último que tiene que irse. Si se quedan, tú no puedes irte. Fue una magia muy bonita, porque, al final, bajo la lluvia nos convertimos todos en uno, y entendimos lo que es la unión, porque, bueno, creo que había que quedarse bajo la lluvia, la verdad.

Podría haberme quedado bajo techo, podríamos haber suspendido el concierto, porque estaba lloviendo mucho. De hecho, mi micro se rompió y luego lo tuvieron que llevar a arreglar. Sí, porque estaba mojado de la lluvia y la cápsula petó y se lo tuvieron que llevar. Pero bien. Es una de las grandes experiencias de los últimos meses, y no me arrepiento de no haberme ido del escenario.

P: Bueno, en el concierto no va a haber lluvia, pero sí mucho calor. Vuelves a repetir en los 40 Summer Live este verano. Ya el año pasado diste una gira con ellos a modo de presentación… Y ahora vuelves tras el lanzamiento de tu primer disco "Complicado", ¿Qué crees que ha cambiado de un año para otro?

R: Se saben las canciones (risas), que eso siempre es importante, porque cuando estás empezando, sabes que no todo el mundo las va a cantar, porque apenas han sonado en la radio. La verdad es que los 40 se ha portado siempre muy bien conmigo, y, a la vista está que, cuando suenan mis canciones, el público las canta. Para mí eso es importante. Es importante que el público esté cómodo, que conozca las canciones y poder darle un show de calidad en estos que son tan rápidos y hay tantos artistas… Por lo menos que sientan que son importantes.

P: ¿Qué tal compartir junto a Dani Fernández esta experiencia de conciertos con los 40 por segundo año?

R: Sí, nos vimos el año pasado en alguno, creo.

P: Sí, justo estuvisteis en el de aquí de San Fernando.

R: ¿Aquí también? ¡Guau! Sí, señor. Repetimos. Se ve que San Fernando nos quiere, y nos quiere juntos. No quiere que nunca nos separemos (risas). Así que… Todavía no lo he visto, porque tenemos los horarios diferentes, pero luego lo veré, supongo, un rato. La verdad que me siento como en casa cuando estoy con él.

P: Hablando de San Fernando, es tu tercera visita, las dos de los 40 y una primera que hubo con Auryn en sus comienzos. ¿Tienes pensado volver por Cádiz en una próxima gira?

R: Pues me gustaría regresar con un concierto propio, porque la verdad es que vengo menos de lo que quisiera. Tengo muchos amigos aquí y creo que, bueno, merece la pena venir más veces.

P: Yendo hacia tu historial, tu carrera musical comenzó en Eurojunior. Te presentaste a la edición de 2004, pero no conseguiste el billete para Eurovisión Junior. Sin embargo, ¿qué te ha parecido la noticia de la vuelta de España al certamen en 2020?

R: Pues me hace mucha ilusión. Me hace mucha ilusión porque yo fui un niño privilegiado en ese aspecto. Tuve la oportunidad de hacer lo que quería, y, para eso, para un niño que lo hace es un privilegio, por eso era un niño privilegiado. La verdad que, ahora que haya nuevos niños y niñas que tengan la oportunidad de coger un micrófono, de estar delante de una cámara, ya sabes, no en casa con un karaoke cutre, sino, con algo guay, es una experiencia que no se olvida y te marca para siempre.

Me alegro de que los niños y niñas tengan la oportunidad de hacerlo, la verdad. Yo la tuve, y ha habido una generación que no la ha tenido tanto. Estando algo como La Voz Kids o Pequeños Gigantes es más como para show, no como para cantantes, y, bueno, me alegro de que vuelva.

P: Después de tantos años en la música, ¿qué consejo le darías al Blas de Eurojunior?

R: El único consejo es que hagas lo que sientas en cada momento. Si eres un niño y estás cantando, que cantes si quieres cantar, que nadie te obligue. Yo creo que es lo más maravilloso. Poder hacerlo sin que nadie nos obligue a ello. Y, sobre todo, que lo disfrutemos y que lo sigamos haciendo. Que no paremos de hacerlo.

P: Y terminando ya con el tema concursos y Europa. Ya lo intentaste con Auryn en 2011 y no pudo ser tampoco. Ahora que trabajas en solitario, ¿te gustaría ir a Eurovisión?

R: Pues no lo sé. Es algo que no me planteo todavía. Me lo han preguntado varias veces y no sé qué contestar porque hay que dedicarle mucho trabajo y mucho esfuerzo y yo todavía no tengo como el tiempo suficiente para dedicarme a Eurovisión.

P: Haciendo un estudio de todos los escenarios que has pisado, como festivales, concursos como Tu cara me suena, estadios, el Palacio de los Deportes de Madrid… ¿En qué tipo de escenario sientes que tú y tu música encajáis más?

R: Pues no le hago desprecios a ninguno, porque, la verdad, me siento bien en cualquier tipo de escenario. Ya sea grande o sea pequeño, sea una ciudad grande o una ciudad pequeña. Estoy siempre feliz cuando estoy sobre un escenario y eso es siempre lo más importante al final.

P: Terminando con las últimas dos preguntas… ¿A dónde aspira llegar Blas Cantó en esta nueva etapa ya comenzada? ¿Tienes alguna meta, algún sueño más por cumplir?

R: Espero poder dedicarme a esto mucho tiempo. Espero poder estar, arriba o abajo, pero siempre haciendo esto. Yo eso es lo único que espero. Y poder viajar por el mundo y cantarle a mucha gente.

P: Para que los lectores te conozcan un poco… Hay canciones y cantantes que son para momentos específicos del día: algunas son para por las mañanas, otras para leer, otras son canciones de atardecer, otros para estar mirando las estrellas… ¿En qué momento del día ves que tu música encaja más?

R: La verdad es que no hago un tipo de música para un momento especial del día. Yo creo que todos tenemos oportunidad, como artistas, de hacer música para la mañana, la tarde, leer, por las noches… Para dormir no, porque si no, no la escuchas (risas), pero, creo que, sí, soy uno de esos que hace música para cada momento del día. Y creo que somos muchos y muchas los que hacemos ese tipo de música que no solamente es para bailar.