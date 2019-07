Entrevista. Sinsinati: "Somos un grupo de sala"

Sinsinati es el resultado de juntar la amistad con la música. Álvaro, Manu, Carlos y Pedro son el grupo de amigos que todo el mundo desearía tener. Ese grupo que amenizan cada fiesta y las hacen inolvidables. Tienen ese ángel y esa chispa, que, combinada con la buena música, crean la marca Sinsinati.

En persona son exactamente iguales que sobre el escenario: enérgicos, alegres, con desparpajo... Son como niños en un parque infantil. Acaban de empezar, pero tienen muy claro qué quieren para su futuro: Vivir por y para la música.

El pasado día 19 pudimos entrevistarles en persona en el backstage de los 40 Summer Live en San Fernando. Hablamos de ellos, de Cádiz, del futuro primer álbum, de cómo son sus canciones y, sobre todo, de música. Y todo con muchas risas:

Pregunta: Contadnos la historia de cómo nace Sinsinati y por qué el nombre al grupo

Álvaro: Sinsinati nace un poco de las casualidades, porque no nos conocíamos en realidad ninguno. Se formó por un integrante que ahora mismo no está con nosotros, que es Jose. Él es piloto y estaba estudiando en Salamanca. Se presentó a un concurso de bandas en Salamanca de Mahou, y bueno, se presentó a un concurso de banda sin bandas. Entonces, nos conocía a cada uno de nosotros y se puso en contacto con nosotros. Él fue como el nexo de unión de la banda. Hicimos unos bolos, vimos que iba guay, y, hasta ahora. Y el nombre, pues, fue también de casualidad. Necesitábamos un nombre para el concurso, hicimos como una especie de brainstorming y, bueno, el que más moló fue el de Sinsinati.

Foto: Silvia Rueda

P: ¿Qué influencias musicales tenéis como grupo?

Carlos: Esa pregunta es difícil, porque cada uno escucha un tipo de música diferente, pero bueno, por decirte algo en común, yo creo que ahora mismo, todos bebemos del pop rock que se hace en España, tipo Leiva, Sabina en cuanto a las composiciones, no sé. Bebemos de distintas fuentes, pero, ya te digo, que ahí es una pregunta complicada, porque, en cuanto a estilos musicales, tenemos nuestras diferencias. Pero bueno, lo bonito es que la puesta en común de esos estilos es lo que da lugar al género Sinsinati.

P: ¿Qué artistas o grupos son los que han dado lugar a que hoy día, cada uno de vosotros, os dediquéis a la música?

Manu: Uf, pues un montón. Pero, para mí, personalmente, yo diría Arctic Monkeys. Esos son los primeros que me hicieron engancharme a una guitarra y a tirar por aquí.

Pedro: Para mí, en verdad, fue…

Manu: Camarón

Pedro: Sí. Más influencias del flamenco, del garrapateo, Los Delinqüentes… Sobre todo, el cachondeo de aprender a tocar la guitarra y pasarlo bien con la música con los colegas.

Álvaro: A mi es que me gusta en general la música de todo tipo. Escucho desde trap hasta rock, de pop-rock al R&B. Y no ha sido por escuchar otras bandas por lo que yo me he querido dedicar a esto. Yo me he querido dedicar a esto, creo, porque es algo que me flipa. Es algo que, no sé, yo creo que todos, al final, lo llegamos a disfrutar muchísimo, y nunca nos lo llegamos a tomar como un curro. Nos lo tomamos enserio como un trabajo pero no lo vemos como trabajo. Lo vemos como divertirnos, como que estás haciendo algo con tus colegas. Y yo creo que, todo el mundo, desde pequeñito, aspira a eso, a hacer algo que lo llene, que lo haga feliz, que lo satisfaga, sin ser nada concreto. Y yo creo que, a nosotros, al final, es lo que más nos llena.

Carlos: Yo empecé a tocar la guitarra porque estaba enfermo con un grupo que se llamaba Blink-182, y solo quería tocar una de esas canciones (risas).

P: ¿Qué tenéis vosotros en común más allá de Sinsinati?

Manu: La improvisación (risas).

Álvaro: Somos maestros de la improvisación.

Carlos: Nos gusta lo mismo. Nos gusta la música, salir de fiesta…

Pedro: Vivir la vida al límite en plan de…

Manu: Llegar tarde

Carlos: Planes millenials. (risas)

P: He leído en diferentes noticias y diferentes presentaciones que si Sinsinati es una banda de Salamanca, que si de Sevilla… ¿De dónde es Sinsinati?

Álvaro: Sinsinati es de España

Todos: Española.

Carlos: De Salamanca, seguro que no.

Álvaro: En Salamanca nacimos, pero no somos ninguno de allí. Pedro, el percusionista, es de Málaga. Manu, que es el bajista, que la gente lo confunde como el guitarrista, es de Madrid. Yo soy de Sevilla. Y Carlos es de Zafra, de Extremadura.

Manu: Salamanca solo es el punto de reunión.

Álvaro: Donde nació el grupo, donde nos conocimos como persona… Nos hemos caído de puta madre y hemos hecho mucha familia. Pero sí, Salamanca es el punto donde nace Sinsinati.

Foto: Silvia Rueda

P: ¿Cómo nace “Indios y Vaqueros”, el tema más escuchado de vuestro Spotify?

Álvaro: Pues era un tema que no iba a meterse (risas), no estaba previsto que saliese, pero bueno, enseñando temas y tal, moló. De hecho, es un tema que era una balada. No era tan marchoso como ahora. Fuimos currando con un productor que supo cogernos y enderezar el camino, porque, cuando nosotros llegábamos allí, de primeras, lo que hacíamos era pasárnoslo bien. No nos tomábamos esto de manera profesional, sino que, era más bien un hobbie. Entonces íbamos a pasar el rato con este productor, a grabar nuestros temas… Y el consiguió, pues bueno, darle forma al tema y darnos forma un poco como grupo y decir “Tíos, tenéis que tomaros esto un poco enserio y darle mucha más caña porque, hay algo en el fondo y esto tiene que salir a la luz”.

P: En vuestra cuenta de Spotify podemos encontrar los temas “Indios y vaqueros”, “Volar” y “Cuando éramos dos”. Sin embargo, recientemente, habéis sacado en Youtube otros dos temas “Gitana de Madrid”, mucho más íntimo y a piano y guitarra y “Bailemos un vals”, una versión en acústico. ¿Cuándo las podremos ver en Spotify? ¿Tendremos que esperar a que saquéis el álbum?

Álvaro: Todavía queda un poquito. Porque, es que, lo que estamos haciendo… Hemos hecho una serie de acústicos del disco. De hecho, hoy, hemos sacado “Incógnitas” y hace dos días sacamos “Indios y vaqueros”. Vamos a sacar unos 8 temas, aproximadamente, de lo que será el disco completo, para que la gente sepa lo que estamos haciendo y para seguir con actividad, porque, claro, nosotros somos los primeros que queremos sacar tema. Pero, bueno, esto es todo muy lento y hay que tomárselo con mucha calma.

P: ¿Qué se siente, tanto a nivel personal como a nivel grupal, cada vez que sale una noticia vuestra en la que se habla de Sinsinati como un nuevo grupo que va a dar mucho de qué hablar?

Manu: Que hay que seguir currando.

Álvaro: Eso es al final…

Manu: Una opinión externa. Un apoyo.

Álvaro: Por supuesto. A mí me flipa. Cuando lo leo, es algo que… Por supuesto, te reconforta. Mola un montón el leer ese tipo de cosas. Pero, al final, es algo que nos indica que estamos currando bien, que las cosas las estamos haciendo bien y que hay que currar más. Al final, no somos gente conformista, porque si no, al final, no habríamos llegado al nivel en el que estamos ahora de arranque. Al final es como una crítica constructiva y positiva, por supuesto, y nos hace currar mucho más e implicarnos mucho más.

P: Y hablando de dónde estamos ahora mismo… ¿Qué tal están siendo estos conciertos con los 40 Summer Live?

Manu: Muy divertidos. Muy muy divertidos, la verdad. Son 20 días seguidos… Va a ser una buena tralla, pero… Son muy divertidos, sí. Vamos a conocer a un montón de gente y a un montón de sitios, así que, va a ser la leche. De primeras es brutal. Es una gira y es un apoyo que nosotros no podríamos hacer de otra manera.

Álvaro: Es visibilidad, es conocer a gente que te cae genial. Ya no solo artistas, sino a gente del equipo. Es como una piña, es como una pequeña familia la que se crea aquí. Mola. Mola mucho.

P: Empezasteis en un concurso en Salamanca, de ahí llegasteis a llenar la Sala Shoko de Madrid y ahora de festival en festival. ¿En qué tipo de escenario os veis más cómodos tanto a nivel personal como para con vuestra música?

Todos: Sala.

Carlos: Somos grupo de sala.

Álvaro: Nos gusta también tocar en festivales y nos lo pasamos de puta madre, pero, nos gustan más las salas.

¿En un futuro os veis más en salas?

Manu: Hombre, festivales habrá que hacerlos, y será divertidísimo. Pero llenar salas mola un montón. Porque se mantienen el ambiente ahí dentro, guardadito y mola un montón.

Foto: Silvia Rueda

P: ¿Qué se siente cuando el público canta vuestras canciones?

Manu: Es lo mejor del mundo.

Álvaro: Yo creo que es la mayor satisfacción de esto. Al final que, una canción que tú has escrito en tu casa, que tu pensabas que, bueno, a lo mejor no era buena o que, a lo mejor, no iba a ser nada del otro mundo, y que de repente, te veas a x personas cantándolas y coreándolas, pues yo creo que es puro.

Manu: La mejor sensación de todas.

Pedro: Es la hostia.

Manu: Sin duda.

P: Ahora traigo una pregunta muy específica… Hace unas semanas os realizaron una entrevista en Encuentros Alternativos. Os hicieron una ronda de preguntas rápidas y os preguntaron por un destino con el que os quedaría. Respondisteis Bali, Australia, Alaska… Y Cádiz. Pedro, ¿qué se siente estando una vez ya en Cádiz?

Pedro: Pues gloria bendita (risas) Cádiz para mí es un sitio que… Yo estudié en Madrid y me hice muchos colegas de toda España y uno de ellos era de Cádiz y, cada dos por tres… Yo soy de Málaga y, cada dos por tres: “Tío, que me voy para allá a pasar tres o cuatro días, una semana”. Y para mí Cádiz me parece un sitio espectacular. La gente… El Palmar, no sé qué… Pero a mí me gusta Cádiz, Cádiz. Yo soy muy carnavalero también…

P: Esta es una pregunta para que los lectores os conozcan un poco más… Considero que hay canciones y cantantes que son para momentos específicos del día: Algunas son para por las mañanas, otras para leer, otras son canciones de atardecer… ¿En qué momento del día veis que vuestra música encaja más?

Manu: ¡Qué buena pregunta!

Álvaro: ¡En unas copas antes de salir de fiesta! (risas) Bueno, depende de qué tema. “Gitana de Madrid” es, por ejemplo… Un poco cortavenas (risas). Es que hay una gran variedad. “Bailamos un vals” es un tema…

Pedro: Para cuando te levantas. Para levantarte y decir “Ahí, del tirón”

Manu: En resumen, Sinsinati tiene que estar puesto todo el día (risas)

Pedro: A todas horas.

Carlos: “Gitana de Madrid” es un tema para escuchar así, reflexionando, bajo la ducha (risas) O tumbado, así, reflexionando, por la noche, un domingo por la tarde (risas)

P: He mirado vuestro instagram oficial, y, nada más entrar, en la biografía, escribís “Música entendible”. ¿Qué queréis decir exactamente con eso?

Álvaro: Eso significa… Pues eso. Que hacemos música que se entiende. Que la entiende todo el mundo.

Manu: Simple, fácil y directa.

Álvaro: Claro. Es decir, cogemos un tema y la idea te llega. Y lo que queremos transmitir te llega. Cada uno de una manera, y eso mola, porque cada uno interpreta el mensaje como quiere, pero eso, es música directa. Música para todo el mundo.

Manu: Sí, música que no tiene muchos dobles sentidos…

P: ¿Le dais más importancia a la letra de una canción o la música que la acompaña?

Todos:Fifty fitfty

Álvaro: Es mitad melodía, mitad letra. Siempre. La letra es muy importante pero creo que la melodía es mucho más importante en algunas ocasiones que la letra porque es lo que al final hace una canción se pegue y coja determinadas formas. Por ejemplo, con Indios y Vaqueros nos pasó eso. Era una balada y hoy día es un tema mucho más rumboso, mucho más cañero. Al final es eso cuestión de melodía porque la letra sigue siendo la misma.

P: ¿Qué queréis que vuestro público vea de vuestra música? ¿Qué buscáis con ella?

Manu: Que nos lo pasamos bien

Álvaro: Y que nos queremos y que disfrutamos

Carlos: Que tenemos cosas que decir

P: ¿Creéis que a través de la música que escucha alguien, podéis conocer a esa persona? ¿Y creéis que es importante en un grupo compartir gustos musicales para llegar a hacer temas o que eso no influye a la hora de componer?

Álvaro: Yo creía que era súper importante que tuviéramos en común algo, algún género pero después me he dado cuenta de que no. Por ejemplo, cuando nos conocimos, cada uno escuchaba sus movidas, cada uno hacía sus historias… Ahora sí que es verdad que nos hemos adecuado más. Yo vivo con Carlos, he escuchado más música de la que él escucha, me ha enseñado grupos que no conocía. Manu es un friki, conoce un grupo de la Polinesia que no escucha nadie (risas) y te los enseña, y Pedro, de repente, lo mismo te pone carnaval que te pone cositas de flamenco, que te pone rock... . Al final nos hemos habituado un poco a la música del otro. Y, ya te digo, pensábamos en un primer momento que era necesario que todos fuéramos a una pero al final ha ido guay así.

Manu: Yo creo que hay que tener en común el resto de cosas, porque la música está. Y la tenemos todos.

Pedro: La música al final cada uno la aprecia de una manera y después la enseña a su manera.

Manu: La cosa es llevarse bien y conocerse.

Carlos: Basándonos en la corta trayectoria que llevamos, es más importante tener en común un estilo de vida, que un género musical.

P: Son muchos los grupos que han intentado abrirse al mercado europeo presentándose a Eurovisión. Como eurofan y siendo una de las que actualiza la temática Eurovisión en VAVEL, debo haceros la pregunta. ¿Os véis participando en el festival?

Todos: No

Álvaro y Pedro: En el mercado europeo puede que sí. Pero en Eurovisión no (risas).

P: Las dos últimas preguntas: ¿A dónde aspira llegar Sinsinati con la música?

Álvaro: Queremos jubilarnos con esto. Yo creo que lo más bonito sería que nos viésemos envejecer juntos, ¿sabes? Que nos viésemos cómo se nos cae el pelo, como nos ponemos gordos y canosos y feos (risas).

Carlos: Y escuchar nuestros discos y estar orgullosos. Escuchar mi disco en mi casa y decir: “Estoy orgulloso, creo que lo dí, todo o lo estoy dando todo”. Estar orgulloso de lo que hacemos. Que hoy en día tampoco es fácil.

Manu: Eso es. ¡Retweet! (risas).

P: ¿Qué tiene Sinsinati que no tenga ningún otro grupo?

Manu: Gracia. (Risas)

Pedro: Muy poca vergüenza.

Todos: Muy poca vergüenza. (Risas)