Entrevista. Pol Granch: "Me gustaría entrar en la industria musical francesa"

Pol Granch tiene una magia especial. Dice que él cambia cuando sube al escenario. Sobre el escenario tiene fuerza, tiene estilo. Se crece. La música le transforma. Y él sabe transformarla. En persona… La humildad le envuelve. Y la inseguridad. Pero es parte de su esencia. Es lo que le hace especial. Es lo que le da ese toque tan suyo.

Pol Granch tiene una gran carrera por delante. Tiene todas las características necesarias para triunfar, para llamar la atención, para hacer algo grande. Tiene las ganas. Tan sólo necesita tiempo, necesita tablas, necesita encontrar su sitio en la música.

Tuvimos la suerte de conocerle en el backstage de los 40 Summer Live en San Fernando el pasado día 19. Hablamos de su triunfo en Factor X, del evento, de su música, de quiénes son su Cementerio de valientes, de Eurovisión, de la industria musical francesa…

P: ¿Quién es Pol Granch?

R: Pues Pol Granch es un chaval pues, como todos los chavales que hay en el mundo. Muy feliz, creo, por ahora. Y con muchos sueños que quiere conseguir.

P: ¿Qué se te pasó por la cabeza en el momento del anuncio de tu victoria en Factor X? ¿Qué primera imagen? ¿Qué primera palabra?

R: La primera imagen fue ver aquellos trocitos dorados que caían, como de confeti, a cámara lenta, y yo mirando alrededor… Te lo prometo que no me lo creía. Era increíble. Fuera de serie.

Foto: Silvia Rueda

P: ¿Qué le dirías al Pol Granch del casting de Factor X que estaba lleno de nervios y que hacía gestos cuando se equivocaba ahora que estás aquí?

R: Le diría que siga con esos nervios, porque, al fin y al cabo, es respeto hacia la profesión y… A ver, no hay que tener tantos. Que se relaje un poco. Pero que… Son normal los nervios y que, aún así, aunque los tenga, puede conseguir lo que se proponga.

P: ¿Crees que has perdido esa inseguridad que tuviste durante el concurso? ¿O consideras que la inseguridad es parte de tu esencia?

R: Yo no sé si llamarlo inseguridad o no, pero siempre está ahí. Ya no sé si en el escenario, o de hacer entrevistas, o no sé, de hacer fotos, pero siempre está ahí presente. Siempre está y, yo creo que es esencial para este proyecto.

P: ¿Hay alguna diferencia entre el Pol Granch que tengo aquí ahora mismo con el Pol Granch del escenario?

R: Es como que, ahí arriba, te prometo que me siento como en mi casa, desnudo, expresando… (risas) No sé. Expresando lo que yo siento. Es increíble. Sí, sí hay diferencia. Yo creo. Muchísima.

P: Vienes a un concierto de verano. Has estado en un escenario de televisión. También has llenado salas como la Moby Dick de Madrid, que la llenaste. ¿En qué tipo de escenario te ves a ti y ves tu música en un futuro?

R: Pues a mí… Como la Moby Dick, me encantó. Así, pequeñito, acogedor, todos juntos… Muchísimo calor, ahí, todo concentrado… Me encanta. Así me gustaría en un futuro.

P: El año pasado, como parte del premio que obtuviste en Factor X, tu primer concierto fue en el Concert Music Festival de Sancti Petri en Chiclana. ¿Cómo fue la experiencia?

R: Bueno, si te digo la verdad, no fue muy bien. No sé si no me trataron muy bien, o fui yo que no llegué a la hora… Bueno, sí, yo llegué a la hora. Bueno… Sensaciones no muy buenas. Fue todo muy rápido y muy movido. Pero, bueno, lo hice y ahí se quedó.

P: ¿Qué tal están siendo estos conciertos con los 40 Summer Live?

R: Buah, increíble. Me están encantando. Estamos haciendo familia con todo el mundo. Cada vez con menos nervios, creyendo más en mí mismo… Es perfecto. Es como ir al colegio. Te lo prometo.

P: ¿Qué vendrá después de la gira con los 40 Summer Live?

R: Después de la gira, vendrán bolos por toda España. Ya lo estoy medio organizando. Más canciones. Y, a ver, si a principios del siguiente año, puedo sacar un álbum que tengo en mente.

P: ¿Y qué estilo tienes pensado para ese álbum? ¿Alguno en concreto?

R: Un popurrí de estilos. Puede haber pop, rock, indie e incluso rap, un poco. Baladero.

P: ¿En un solo idioma? ¿Francés, inglés?

R: Eso no sé. Lo que me salga. Igual que el género. Lo que sienta cuando lo esté haciendo.

P: Hablemos de tu EP de presentación. Tus tres singles son a guitarra mezclados con un poco de rap, más festival como los 40. Mientras, que, tus otros tres temas del EP, son baladas, con guitarra eléctrica, piano, más llenas de fuerza y emoción. ¿Con cuál de las dos partes, te quedarías?

R: ¿Tú qué crees? Yo me quedo con la segunda parte, obviamente. Yo quiero ser grunge, quiero ser rockero, y quiero hacer cosas más allá de lo que he hecho. Pero bueno, poco a poco. Por algo se empieza.

P: ¿Le das más importancia a la letra de una canción o la música que la acompaña?

R: Buena pregunta. Pues si te digo la verdad… A los dos. Tiene que ser una mezcla perfecta. Porque, yo primero hago la letra con una base cualquiera, pero luego, cuando estoy haciendo la base, tiene que concordar ¿sabes? Tiene que pegar con esa letra y con esa melodía. Así que… Por igual Fifty fifty.

P: ¿Qué es para ti la música comercial, debido al debate que hay por ahí?

R: Yo creo que la música comercial es… Pues como dice el propio nombre. La música que se escucha en la calle, que sirve un poco para dejar huella, para dejar constancia de ti en alguna gente que no podría escucharte. Luego, al final, los que te quieran… Si quieres hacer música más íntima y más menos comercial… Tu público más fiel estará ahí. También hay que tener ese trocito comercial para que te conozcan más.

P: ¿En qué te inspiraste para escribir “Cementerio de valientes”, una canción tan llena de metáforas?

R: “Cementerio de valientes” fue una de las primeras canciones que hice en un estudio, con un productor. Si te digo, la verdad, a mí al cien por cien no me gusta. Me gusta la base, pero, haría cambios. En el momento, me dejé llevar un poco y, se hacían cosas que podría haber cambiado. En la letra yo, lo que expresaba, era lo acojonado que había estado al principio, lo poco que sabía, pero que sabía que había algo que… No sé. Que me subo al escenario y me noto otra persona. Como que se da la vuelta todo. No sabría explicarlo. Es como… Mi cementerio de valientes. La gente que me está viendo. Los que van a estar ahí siempre, pues que estén ahí para siempre. Desde el principio.

P: ¿A dónde aspira llegar Pol Granch con la música?

R: Pues Pol Granch aspira a llegar a un sitio que esté cómodo, que esté feliz. Me da igual no tener a todo el mundo por completo, pero que tenga mi grupito de gente, que le guste y que disfrute conmigo a la hora de hacer música.

P: Considero que hay canciones y cantantes que son para momentos específicos del día: Algunas son para por las mañanas, otras para leer, otras son canciones de atardecer… ¿En qué momento del día ves que tu música encaja más?

R: ¡Qué bonito! Ahora mismo, la que hay ahora mismo… “Late” y todas las que hay de las primeras… Las vería en lo normal, por el día. O por la noche. Por la noche, noche. De madrugada.

P: ¿Tienes pensado entrar en la industria musical francesa?

R: ¡Buena pregunta! A mí me encantaría. A mi padre le encantaría. Mi padre está enamorado de eso. Siempre me dice que me vaya para allá, que vaya a los programas de allí… A mi padre le flipa. Yo, ojalá, madre mía. Ojalá.

P: Siguiendo con el tema europeo, siendo una de las que actualiza la temática Eurovisión en VAVEL, ¿te ves participando en el festival?

R: No. Me da miedo. Eso sí que me da miedo. No sé si es que aún no estoy preparado o me faltan tablas… No están puestas las tablas aún para eso. Le tengo un gran respeto.

P: ¿Lo ves como un sueño?

R: Ahora mismo no. No lo veo como un sueño tampoco. No es un objetivo. Pero, si me viese preparado, si me apetece, lo haría.

P: ¿Lo harías en español? ¿Francés? ¿Mezcla español-francés?

R: Mezcla. Incluso un tri. Con inglés también.

P: Entrando en las dos últimas preguntas… ¿Qué quieres que el público vea de ti con tu música?

P: Lo que quiero que vean, aparte de verme un poco más a mí, o la idea que se quieran hacer de mí… Que la interpreten con sus vidas. Que las puedan poner en sus vidas, y que se sientan unidos con lo que yo escribo. Es lo que más me molaría. Que estén escuchando una letra, y que, a lo mejor yo no esté diciendo eso, pero que les recuerde a esa persona. No sé. Que cada uno se inspire con ella.

P: La última pregunta… ¿Crees que a través de la música que escucha alguien, puedes conocer a una persona? ¿Crees que una canción dice mucho de quién la escucha y dice mucho de quién la compone?

R: Yo soy de los que piensa que sí. Que puedes saber todo de una persona cuando hace una canción. Yo creo que sí. No sé. Me fijo en los tonos que pone a la hora de cantarla, las formas de decir las cosas, o los gestos que pone a la hora de hacerla. Te dice mucho de las personas.