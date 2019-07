HBO lanza un nuevo e inquietante tráiler de 'Watchmen' que dejará con ganas de más

Un festival siempre es un buen lugar donde dar el nombre del protagonista de una nueva película o anunciar el proyecto que todo el mundo estaba esperando, y, obviamente, el Comic-Con de este año iba a ser el lugar perfecto para dar el pistoletazo de salida a 'Watchmen', la serie de Damon Lindelof basada en la novela gráfica de Dave Gibbons y Alan Moore.

Tras los tráilers de The Walking Dead y The Witcher, y la mega presentación de la nueva fase de Marvel, el listón estaba muy arriba. Sin embargo, HBO sabía cómo llamar la atención para no quedarse sin su parte de protagonismo. Tras año y medio de especulaciones, expectativas desenfrenadas y nervios, por fin ha salido el primer tráiler de la nueva aventura del showrunner de dos de las mejores series del siglo XXI ('Perdidos' y 'The Leftover', por si hay algún despistado que aún no lo sepa), y lejos de apaciguar los nervios, no ha hecho más que aumentarlos.

El tráiler, como buen tráiler, no es más que una sucesión de escenas carente de coherencia narrativa que permite ofrecer algunas píldoras muy pequeñas para que los espectadores se hagan una idea de lo que está por venir.

En él se ve cómo un viejo enemigo que parecía eliminado, vuelve con más fuerza que nunca para sembrar el caos. Frases sentenciadoras y mucha violencia conforman un tráiler en el que vemos que el peso de la serie parece que recaerá sobre la sobresaliente y reciente ganadora del Óscar, Regina King. Además, se intuye la presencia de carismáticos personajes muy importantes de la saga, como el regreso del Doctor Manhattan.

Entre el elenco encontramos, además de a Regina King, a Don Johnson, Jeremy Irons, Tim Blake Nelson, Jean Smart, James Wolk, Louis Gossett Jr., Adelaide Clemens o Andrew Howard.

Poco se sabe acerca de la serie. Lo único que ha trascendido es que no se tratará de un remake ni una precuela, si no de una historia original que se basará en las novelas, pero que buscará darle un homenaje a esta saga de superhéroes más que ser una adaptación fidedigna de las novelas de Moore y Gibbons (los cuales, por cierto, parece que no están muy contentos con la producción de esta serie. Sobre todo, Moore).

Sin fecha concreta, la serie de HBO se estrenará el próximo otoño de 2019, y como todas las series de su creador, Damon Lindelof, parece que va a generar mucha polémica y una importante legión de fans.