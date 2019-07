Taylor Swift lanza nueva cancion: "The Archer"

Cada vez falta menos para que llegue el 23 de agosto y salga a la venta el nuevo disco de la reina del pop titulado "Lover". Para hacer un poco más amena la espera, Taylor Swift ha lanzado otra de las canciones que formarán parte de su próximo trabajo de estudio, se trata de la quinta pista del disco y se llama "The Archer". Además, junto con la canción ha sacado ya el vídeo musical de la misma.

Taylor además ha aprovechado el lanzamiento de la canción para publicar un vídeo de aproximadamente 13 minutos en su televisión de instagram explicando el significado que tiene para ella este nuevo trabajo. Además, ha enseñado a todos sus seguidores como van a ser las versiones "deluxe" de "Lover". "Cuando hago mis álbumes siempre coloco una canción vulnerable, personal, honesta y emotiva como pista cinco", explicaba Taylor acerca de la canción en el mencionado vdeo en directo.

Con esta son tres las canciones que han salido a la luz por el momento del que será su séptimo álbum de estudio. Hasta ahora se habían publicado "Me! (feat. Brendon Urie)" y "You Need to Calm Down". Analizando de cerca los temas, musicalmente recuerdan mucho a su álbum "1989", más que a su anterior trabajo "Reputation", publicado en 2017. Ya queda menos de un mes para poder escuchar el disco completo y salir totalmente de dudas sobre que nos tiene preparado Taylor para esta nueva etapa.

Letra completa de "The Archer":

Combat, I'm ready for combat

I say I don't want that, but what if I do?

'Cause cruelty wins in the movies

I've got a hundred thrown-out speeches I almost said to you



Easy they come, easy they go

I jump from the train, I ride off alone

I never grew up, it's getting so old

Help me hold on to you



I've been the archer, I've been the prey

Who could ever leave me, darling

But who could stay?



Dark side, I search for your dark side

But what if I'm alright, right, right, right here?

And I cut off my nose just to spite my face

Then I hate my reflection for years and years



I wake in the night, I pace like a ghost

The room is on fire, invisible smoke

And all of my heroes die all alone

Help me hold on to you



I've been the archer, I've been the prey

Screaming, who could ever leave me, darling

But who could stay?

(I see right through me, I see right through me)



'Cause they see right through me

They see right through me

They see right through

Can you see right through me?

They see right through

They see right through me

I see right through me

I see right through me



All the king's horses, all the king's men

Couldn't put me together again

'Cause all of my enemies started out friends

Help me hold on to you



I've been the archer, I've been the prey

Who could ever leave me, darling

But who could stay?

(I see right through me, I see right through me)

Who could stay?

Who could stay?

Who could stay?

You could stay

You could stay