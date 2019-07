Las seis mejores películas de Godzilla

Godzilla, el conocido dinosaurio radioactivo, lleva aterrorizando y, en ocasiones, protegiendo al mundo durante casi 65 años (este otoño se celebrará el 65º aniversario del estreno de su primera película). A lo largo de está larga carrera, los fans han podido ver al "Rey de los Monstruos" en más de una treintena de películas: 32 japonesas, dos americanas y una (americana también), que todo el mundo preferiría olvidar.

Aunque no se puede decir que todas las cintas de Godzilla sean sean buenas, el público ha salido bastante contento de la gran mayoría de sus películas. Pero, ¿cuáles son las mejores? A esta pregunta es a la que se dará respuesta con este artículo en el que se habla de las seis mejores entradas de esta legendaria saga.

1. Godzilla (1954)

Director: Ishiro Honda

Guionista: Ishiro Honda; Takeo Murata

Reparto: Akira Takarada; Momoko Kochi; Akihiko Hirata; Takashi Shimura; Haruo Nakajima

Fecha de estreno: 27 de octubre de 1954

Sinopsis: "Las misteriosas destrucciones de barcos en el Pacífico provocan el pánico. Los nativos de una isla afirman que el culpable es una criatura legendaria, Godzilla, un lagarto mutante convertido en un gigantesco monstruo a causa de unas radiaciones atómicas. Godzilla se dispone a atacar las principales ciudades del Japón." (FILMAFFINITY)

Es curioso pensar que esta cinta, una obra que no solo inició la saga de Godzilla, sino que fue inicio del Kaiju Eiga (las películas de monstruos japonesas), y el Tokusatsu (filmes que hacen un uso intensivo de los efectos especiales), se hizo en sustitución de una co-producción con Indonesia que no se pudo llevar a cabo por el sentimiento anti-japonés que había en ese país. Y que, además, aunque ahora es aclamada como una de las mejores películas japonesas de la historia, recibió unas críticas terribles por parte de los críticos locales, y no obtuvo demasiado reconocimiento hasta que se estrenó en Estados Unidos dos años más tarde.

Gracias a los críticos americanos, porque hubiera sido una pena que esta cinta cayese en el olvido, ya que todos los elementos de este filme son de una gran calidad (la historia principal y las subtramas son interesantes y están fantásticamente bien contadas; los personajes están bien escritos; las actuaciones del reparto son francamente buenas; la banda sonora y las escenas son memorables; los efectos especiales son una maravilla, teniendo en cuenta la época en la que se hizo; tiene una bastante buena manera de lanzar su mensaje anti-nuclear, un mensaje bastante relevante, sobre todo entonces), y el resultado final no se puede considerar menos que una verdadera obra maestra.

2. The Return of Godzilla

Director: Koji Hashimoto

Guionistas: Shuichi Nagahara; Tomoyuki Tanaka

Reparto: Ken Tanaka; Yasuko Sawaguchi; Yosuke Natsuki; Keiju Kobayashi; Kenpachiro Satsuma

Fecha de estreno: 15 de diciembre 1984

Sinopsis: Explorando un barco de pesca aparentemente abandonado a la deriva, un periodista descubre a casi toda la tripulación muerta y es salvado de unos crustáceos mutantes por el único superviviente. Tras revisar las fotos que tomó, el periodista descubre con horror, que esas criaturas mutantes no son el verdadero problema, ya que en las fotos se puede ver un nuevo espécimen de Godzilla, el Monstruo que asoló Japón 30 años antes.

El Godzilla de finales de los años 60 y principios de los 70, no tenía nada que ver con el Kaiju que se vio por primera vez en pantalla en 1954. Había pasado de villano a anti-héroe, y de esto a héroe, y con el paso de los años las entradas de esta saga se habían vuelto cada vez más infantiles, salvando algunas excepciones. Ya no quedaba mucho del Godzilla original, de esa fuerza imparable que había hecho temblar a Japón en sus primeros años. Y aunque a las películas de esos años no les faltaban fans, la compañía Toho decidió que era necesario volver a los orígenes.

El Retorno de Godzilla en 1984 fue esa vuelta a los orígenes. Este "soft reboot" que ignora las 14 cintas que se hicieron entre el estreno de la original y el suyo, es una película más oscura con un Godzilla que vuelve a ser una fuerza temible e imparable. Por supuesto, si esta cinta fuese tan solo un remake de la primera, no ocuparía este lugar en la lista. El equipo detrás de las cámaras combina algunas de las cosas que hicieron grande a la original con nuevos elementos, también bastante interesantes, que no solo le dieron a este filme una identidad propia, sino que le le hicieron sobresalir sobre las demás entradas de esta saga.

3. The Invasion of the Astro-Monster

Director: Ishiro Honda

Guionista: Shinichi Sekizawa

Reparto: Akira Takarada; Nick Adams; Kumi Mizuno; Akira Kubo; Keiko Sawai

Fecha de estreno: 19 de diciembre de 1965

Sinopsis: "Dos astronautas, uno norteamericano y otro japonés, viajan hasta el Planeta X, un nuevo astro que ha surgido más allá de Júpiter. Allí descubren una civilización extraterrestre, los X-iens, que vive en un complejo mundo subterráneo protegiéndose de las desastrosas condiciones de la superficie, dominada por una destructiva criatura monstruosa que han bautizado como Monster Zero (en realidad Ghidorah, el monstruo protagonista de la entrega anterior). Los dos astronautas proponen a las Naciones Unidas que la Tierra envíe al Planeta X sus dos monstruos más poderosos, 01 y 02 (Godzilla y Rodan), para que acaben con Ghidorah; a cambio, los X-iens se comprometen a facilitar la fórmula de un medicamento capaz de curar todas las enfermedades. En realidad, como se va a descubrir pronto, las verdaderas intenciones de la raza extraterrestre son muy distintas: quieren apoderarse del control de los tres monstruos a través de las ondas magnéticas para así poder atacar la Tierra y convertirla en una colonia." (FILMAFFINITY)

Los Monstruos invaden la Tierra o The Invasion of the Astro-Monster, es la sexta entrega de la saga y la segunda aparición de la némesis de Godzilla, King Ghidorah, que en esta pelea, como en la anterior, vuelve a entrar en conflicto. Esta cinta mezcla elementos del género Kaiju con elementos más normales de la ciencia ficción, como son los viajes interplanetarios y las invasiones extraterrestres (mostrando la primera, pero no la única vez que el Rey de los Monstruos se tendrá que enfrentar este tipo de amenazas a lo largo de la saga), teniendo como resultado un producto muy divertido que ocupa un lugar muy especial en el corazón de muchos de los fans de la saga.

Aunque esta cinta no es de las más infantiles o ligeras de tono de la saga, ya se podía vislumbrar en ella el futuro de la misma cuando Godzilla, tras derrotar a King Ghidorah, se marcó una pequeña danza de la victoria (algo impensable para el Godzilla original).

4. Godzilla vs. Biollante

Director: Kazuki Omori

Guionistas: Kazuki Omori; Shinichiro Kobayashi

Reparto: Kunihiko Mitamura; Yoshiko Tanaka; Masanobu Takashima; Megumi Odaka; Koji Takahashi; Toru Minegishi

Fecha de estreno: 16 de diciembre de 1989

Sinopsis: "A través de un experimento científico se pretende manipular material genético de Godzilla. Un comando terrorista islámico pretende utilizar dichas células para sus propios intereses, pero un científico renegado las termina combinando con los genes de una rosa y de su propia hija fallecida. El resultado es Biorante, una gigantesca criatura biológica que amenaza con destruir Japón. Para detenerla regresará Godzilla, desde el interior de su sepulcro volcánico..." (FILMAFFINITY)

La secuela de El Retorno de Godzilla, esta película muestra el enfrentamiento de Godzilla con un nuevo enemigo, Biollante, un experimento genético que es el resultado de juntar células de una humana con las de una rosa y las de Godzilla, y que cuenta con un gran diseño y unos poderes bastante interesantes de ver. Al igual que su predecesor, es un filme bastante más oscuro que los de la etapa anterior. La historia y las subtramas son muy entretenidas, y la pelea entre los monstruos es fantástica.

5. Godzilla: Final Wars

Director: Ryuhei Kitamura

Guionistas: Isao Kiriyama; Wataru Mimura

Reparto: Masahiro Matsuoka; Rei Kikukawa; Don Frye; Maki Mizuno; Kazuki Kitamura; Kane Kosugi

Fecha de estreno: 29 de noviembre de 2004

Sinopsis: "Los Xillian, una raza alienígena, inicia la invasión de la Tierra, primero mediante engaños y después abiertamente, sirviéndose de un pequeño ejército de monstruos gigantes. Solo un grupo de resistencia formado por miembros de la EDF (Earth Defense Force), podrá hacerles frente. Pero para derrotar a los monstruos, deberán despertar de su letargo en la Antártida a la peor amenaza que jamás haya conocido la humanidad, pero que ahora podría ser la última esperanza de salvación: el Rey de los Monstruos, Godzilla." (FILMAFFINITY)

Siendo la película japonesa de Godzilla que contó con más presupuesto, esta cinta cuenta con un guión que se puede describir simplemente como decente, pero que está lleno de escenas de acción trepidante y peleas que, en su mayoría, son de bastante buena calidad. Aunque no carece de fallos, es una cinta que tampoco permite que se centre demasiado en ellos y consigue que el público pase un grato muy divertido viéndola.

6. Shin Godzilla

Directores: Hideaki Anno; Shinji Higuchi

Guionista: Hideaki Anno

Reparto: Hiroki Hasegawa; Yutaka Takenouchi; Satomi Ishihara

Fecha de estreno: 25 de julio de 2016

Sinopsis: Godzilla, un gigantesco dinosaurio radioactivo, aparece en Tokyo causando grandes daños y muertes a su paso. El gobierno japonés se muestra incapaz de lidiar con la amenaza y, después de que un ataque americano no consiga acabar con la criatura, los aliados de Japón contemplan utilizar armas nucleares contra el monstruo si este no es eliminado cuanto antes. Con solo las notas codificadas de un científico caído en desgracia para guiarlos, ¿conseguirán los japoneses evitar el ataque nuclear?

Shin Godzilla es un largometraje diferente de la mayoría de entradas de esta saga que merece la pena ver.

Probablemente una de las películas más realistas de Godzilla, lo que hace que sea la que tenga las escenas más duras desde la original. Además, también se distingue por ser el único "reboot" total de la saga Godzilla, en la que el conocido ataque de 1954 no sucedió nunca.

Es una cinta que se puede hacer un poco larga, sobre todo en la primera mitad, pero tiene una historia bastante interesante en la que el director lanza una crítica a la administración japonesa por la manera que tienen de lidiar con las grandes catástrofes naturales. Las actuaciones de los miembros del reparto son de gran calidad, en especial la de Satomi Ishihara. Los aspectos de las fases de Godzilla (en esta película Godzilla evoluciona), son fantásticos.