Se cumplen 50 años de Abbey Road

Una imagen vale más que mil palabras. Una imagen tomada de forma esporádica puede acabar convirtiéndose en un referente. En un lugar de peregrinaje. O en uno de los sitios más turísticos del Londres actual.

Pero nada de esto pensó Ian MacMillan cuando tomó la fotografía que acabaría siendo la portada de uno de los discos más conocidos y más vendidos de The Beatles: Abbey Road. Una fotografía donde los cuatro componentes del grupo (Paul McCartney, Ringo Starr, John Lennon y George Harrison), estaban cruzando un paso de cebra de Abbey Road. Una fotografía aparentemente sencilla, pero que se ha convertido en una de las más famosas de la historia.

De hecho el mismo MacMillan, en 2006, destacó el éxito de la fotografía debido a su sencillez. No le hicieron falta más de diez disparos para conseguir la fotografía. De hecho ni se cortó el tráfico para que el grupo pudiese cruzar la calle. Él se subió en una escalera en el cruce de Abbey Road con Grove End Road, e hizo cruzar al grupo el paso de cebra un par de veces en cada dirección para conseguir la instantánea.

El día ocho de agosto de 2019, se cumplieron cincuenta años de la toma de esta instantánea, y miles de fans del grupo se reunieron para recrear la fotografía, una vez más. Los fans peregrinaron desde todas las partes del planeta para imitar la imagen que ha dado la vuelta al mundo. Uno de los fans que estuvo presente fue Tony Bramwell. En 1969, Bramwell trabajaba en Apple Records. Él fue el encargado de sujetar la escalera en la que se subió MacMillan para realizar la foto.

En su momento el disco Abbey Road no recibió buenas críticas. La crítica de Geoffrey Cannon en The Guardian, decía que era un álbum falto de propósito. Pero los fans lo recibieron de una forma completamente distinta. De hecho, algunos de los mayores éxitos del grupo se encuentran en este disco. Entre ellos están Come Together, Here Comes the Sun, Something o Octopu's Garden.

Abbey Road fue el último disco de The Beatles. Por eso, Ken Miller, un fan que viajó desde Chicago para celebrar el aniversario, parece que ha encontrado la clave de esta portada. Según Miller, los cuatro chicos se estaban yendo, se estaban marchando, dando a entender lo poco que le quedaba al grupo.