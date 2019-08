Crítica de "Wu Assassins"

Wu Assassins es una de las nuevas series que Netflix ha estrenado este mes de agosto. Con una historia que mezcla la fantasía y las Artes Marciales, la serie tiene como protagonista al conocido actor indonesio Iko Uwais, actor conocido por películas como The Raid, The Raid 2, Headshot y The Night Comes For Us, algo que siempre es una señal de que la acción no va a estar nada mal pero, ¿cómo de buena o de mala es la serie?

Antes de contestar a esa pregunta se hará un breve resumen del argumento. La serie cuenta la historia de Kai, un chef experto en artes marciales criado por un poderoso jefe de la Mafia China de San Francisco con el que ya no tiene una buena relación, al que, tras un incidente con unos mafiosos, le son otorgados poderes especiales. Estos poderes son los del Asesino del Wu, un guerrero destinado a acabar con los señores de la guerra del Wu (los Wu), cinco guerreros con el poder de dominar uno de los cinco elementos (fuego, madera, tierra, metal y agua). Kai ha sido elegido para ser el último de estos guerreros y, aunque tenga reparos, deberá enfrentarse a estos enemigos si quiere proteger a sus seres queridos, además de salvar el mundo.

Lo cierto es que es una gran serie que no solo cuenta con grandes escenas de acción, sino con un guión que cuenta la historia bastante bien. La trama no son solo las cosas, en ocasiones poco interesantes, que pasan entre escena de acción y escena de acción, como sucede en otras obras del género de artes marciales. Es algo lo suficientemente interesante como para mantener al público entretenido y atento a lo que pasa en pantalla, aunque no sea una escena de pelea.

La serie se toma su tiempo para que el público conozca y se familiarice, no solo con los personajes principales, sino con su historia y el mundo en el que viven, sumergiendo a los espectadores en la historia que narra.

En cuanto a las actuaciones de los miembros del reparto, la verdad es que no puede haber quejas, hacen un trabajo francamente bueno con el material que les dan. Ninguna de las actuaciones es floja, y se nota que en todo momento los actores y actrices están esforzándose, si no al máximo, al 80-90% para dar al público una buena actuación.

Como se ha mencionado antes, la serie cuenta con grandes escenas de acción. Escenas muy entretenidas y fantásticamente coreografiadas que entretendrán bastante a los miembros del público. De estas escenas, el público disfrutará de las peleas en las que lucha el protagonista, como ya se dijo al principio del artículo, la presencia de Iko Uwais en una serie o cinta de artes marciales, es síntoma de que la acción va a ser buena. Pero también disfrutará mucho de las peleas protagonizadas por Zan, una mafiosa interpretada por Juju Chan.

Sin embargo, pese a todo lo que se ha dicho anteriormente, no se puede decir que la historia carezca de algunos problemas que impiden que se lleve la nota máxima. Por ejemplo, aunque, como se ha mencionado antes, la historia de la serie está bastante bien contada, pero se centra absolutamente en la trama principal y resuelve de manera bastante insatisfactoria alguna subtrama, que se vuelve totalmente irrelevante según va avanzando la temporada.

Es fácil distinguir entre las preguntas que la serie tiene pensado responder en la segunda temporada, y las dudas que se le pueden quedar al espectador tras ver la serie debido a algún agujero de guión.

Era absolutamente innecesario que algunos personajes apareciesen esta temporada. El Wu de Agua y el Wu de Metal no afectan, o por lo menos afectan bastante poco a la historia de esta primera temporada.

Finalmente, en algunas (pocas) ocasiones, los personajes dicen o hacen cosas, mayormente bastante estúpidas, que no tienen ningún sentido que hagan o digan aparte de que el guión decía que lo tenían que hacer.

Es por todo esto Wu Assassins (1ª temporada), se lleva una nota de 7/10. Es una buena serie que, sin ser perfecta, gustará mucho a sus espectadores y les tendrá esperando con ganas su segunda temporada.

Ficha de la serie

Directores: John Wirth (creador de la serie); Tony Krantz (creador de la serie); Stephen Fung; Roel Reiné; Tony Krantz; Toa Fraser; Michael Nankin.

Guionistas: John Wirth; Julie Benson; Cameron Litvack; Shawna Benson; David Simkins; Yalun Tu (historia).

Reparto: Iko Uwais; Byron Mann; Li Jun Li; Celia Au; Lewis Tan; Lawrence Kao; Tommy Flannagan; Katheryn Winnick; Tzi Ma; Juju Chan; Mark Dacascos; Cranston Johnson.

Duración: diez episodios (1ª temporada).

País: Estados Unidos.

Fecha de estreno: ocho de agosto de 2019.