Netflix ficha a los creadores de ‘Juego de Tronos’

En la televisión americana la fórmula del contrato general por varios años a creadores para que escriban, produzcan y dirijan proyectos para los grandes estudios y plataformas de contenidos se está convirtiendo en lo habitual en Netflix. Los últimos en sumarse a la plantilla de la plataforma han sido los creadores de la aclamada serie de HBO, ‘Juego de Tronos’, a los que medio Hollywood estaba intentando encandilar.

Han aceptado una oferta de Netflix cifrada en 200 millones de dólares (unos 180 millones de euros) según informa The Hollywood Reporter. No ha sido esta la única oferta que han recibido, ya que durante un tiempo ha sido Amazon Prime la plataforma que llevaba la delantera, a la que se sumaron Disney, Apple, WarnerMedia y Comcast. Sorprende que hayan rechazado la oferta de Disney, ya que ellos desarrollan para dicho estudio una trilogía de Star Wars para la gran pantalla.

El jefe de contenidos de Netflix, Ted Sarandos, ha explicado en un comunicado de prensa que “Estamos encantados de dar la bienvenida a estos maestros de contar historias que son David Benioff y Dan Weiss a Netflix. Son una fuerza creativa y han entusiasmado al público de alrededor del mundo con su épica forma de contar historias. Estamos impacientes por ver lo que sus imaginaciones traen a nuestro suscriptores”.

