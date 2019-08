'Looking for America': la respuesta de Lana del Rey a los tiroteos masivos en Estados Unidos

Lana del Rey lanzará el próximo 30 de agosto su nuevo álbum Norman Fucking Rockwell, si bien en estos últimos meses la cantante, que ya ha anunciado una gira de conciertos por la que recorrerá Norteamérica y Europa a partir de este otoño, ha sido activa en la escena musical con la presentación de singles como 'Mariners Apartment Complex', 'Venice Bitch' o 'Doin' Time', e incluso se ha atrevido a versionar 'Season Of The Witch' (1966) para el nuevo proyecto de Guillermo del Toro, la película Historias de miedo para contar en la oscuridad.

Sin embargo, 'Looking for America' no formará parte de su nuevo disco de estudio, y es que esta nueva balada fue compuesta recientemente en solidaridad con los trágicos asesinatos perpetrados este mes en Gilroy, California, Dayton, El Paso y Ohio.

Portada y listado oficial de canciones del nuevo álbum de Lana del Rey | Fuente: Web Oficial

Sería la propia artista quien publicara una versión de estudio de su nuevo tema, acompañada de un pequeño texto en su cuenta de Instagram: “Hola amigos, regresé pronto de Montecito con mi hermano esta mañana y le pedí a Jack Antonoff que viniese porque tenía en la cabeza una canción que quería componer. Sé que no soy política, ni lo pretendo, por lo que disculpadme si tengo una opinión – pero a la luz de los asesinatos en masa y de los recientes tiroteos en estos últimos días que tanto me han afectado, solo quería publicar este vídeo que ha grabado nuestra ingeniera Laura hace 20 minutos. Espero que os guste.", expresó el pasado lunes.

Asimismo, la recaudación obtenida a través de 'Looking For America' será destinada a las organizaciones Gilroy Garlic Festival Victims Relief Fund, Dayton Foundation y El Paso Community Foundation, tres organizaciones que se han movilizado para cubrir los costes médicos y funerarios, entre otros aspectos, de las víctimas de los ataques.

Letra completa de 'Looking for America':

Took a trip to San Francisco

All our friends said we would jive

Didn't work, so I left for Fresno

It was quite a scenic drive

Pulled over to watch the children in the park

We used to only worry about them after dark

I'm still looking for my own version of America

One without the gun, where the flag can freely fly

No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide

It's just a dream I had in mind

It's just a dream I had in mind

It's just a dream I had in mind

I flew back to New York City

Missed that Hudson River line

Took the train back to Lake Placid

That's another place and time, where

I used to go to drive-ins and listen to the blues

So many things that I think twice about before I do now

I'm still looking for my own version of America

One without the gun, where the flag can freely fly

No bombs in the sky, only fireworks when you and I collide

It's just a dream I had in mind

It's just a dream I had in mind

It's just a dream I had in mind

It's just a dream I had in mind