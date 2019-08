Bill Hodges regresa a la pequeña pantalla en la tercera temporada de Mr. Mercedes

Para quienes son amantes de las series policiales y seguidores de las novelas de King, esta noticia es idónea para alegrar el día, ya que la cadena norteamericana ha dado a conocer el primer tráiler y fecha de estreno oficial de la tercera temporada de la serie protagonizada por Brendan Gleeson.

Tras dos exitosos ciclos siguiendo al retirado policía Bill Hodges en la búsqueda del asesino serial apodado Mr. Mercedes (Harry Treadaway), esta tercera temporada estará basada en el segundo libro de la trilogía que lleva por título: "Quien pierde paga". En esta oportunidad, Hodges y sus amigos Holly (Justine Lupe), y Jerome (Jharrel Jerome), ayudarán a la policía local a esclarecer el asesinato del autor John Rothstein, quien aparece muerto en su casa. Mientras se investiga el caso, se descubrirá que algunos manuscritos inéditos del escrito fueron robados, lo cual provocará que el homicidio parezca aún más confuso.

Por otra parte, se mostrará a Lou (Breeda Wool), en la cárcel, quien comienza a ser atormentada por el fantasma de Brady (Treadaway), llevándola al borde de la locura, por lo que esta tercera temporada también ahondará en las consecuencias que dejaron los crímenes realizados por el asesino que da nombre a la serie.

Esta producción audiovisual contará con diez nuevos episodios y tendrá a Jack Bender como director y productor ejecutivo junto con David E. Kelley, quien ejerce como showrunner. Además, el elenco tendrá nuevas incorporaciones como Holland Taylor y Bruce Dern, quienes respectivamente interpretarán a Ida Silver y John Rothstein. Si bien, esta tercera parte no se centrará en el personaje que encarnó Treadaway, este tendrá algunas apariciones que posiblemente tengan relación con alucinaciones que puedan experimentar Lou o Hodges.

Finalmente, el creador de esta historia literaria, Stephen King, anunció en su cuenta de Twitter que esta próxima temporada será la mejor que ha tenido la serie. A continuación se deja el tweet que publicó el escritor y tráiler subtitulado de la ficción televisiva.

This is the best season of MR. MERCEDES--based on FINDERS KEEPERS. Check this out.https://t.co/nouBaDFKhe