'Lover': el renacer de Taylor Swift

Hace poco menos de un año Taylor Swift finalizaba la era de 'reputation', un album "oscuro", en el que la cantante se revelaba contra todo el odio que ha recibido, los enfrentamientos que ha tenido en la industria y en donde apenas concedió ninguna entrevista. Ahora, la cantante de 29 años vuelve con 'Lover', un retorno al sonido pop al que ya nos acostumbró con '1989', y donde hay canciones para todas las personas reuniendo gran cantidad de emociones en composiciones donde reinan las melodías armónicas.

'Lover', salió a la luz oficialmente durante la madrugada del pasado jueves y en apenas 20 minutos, alcanzó el #1 en iTunes, suponiendo otro gran éxito para la que es una de las grandes artistas del momento en la industria musical. Cuenta con 18 temas con un tono pop romántico ya propio de la artista. A continuación, hacemos un repaso por canción del último trabajo de Taylor Swift.

1. I Forgot That You Existed

Taylor empieza el album con un tema que resume el clásico dicho de que lo contrario del amor no es el odio, sino la indiferencia. Es una alusión directa a su era 'reputation' y a su pelea con Kanye West, algo que aparecerá en diversas composiciones de este trabajo. La canción es divertida y transmite buen rollo. Es una buena opción como apertura del album, ya que supone un desahogo para la artista de todo los problemas que tuvo.

2. Cruel Summer

El segundo track de 'Lover' es una reprimenda aún más directa del pasado de Swift. Melódicamente, se asemeja uno de los éxitos de 'reputation', Getaway Car. Esta canción, de pop más actual y moderno, con vibraciones cálidas y atractivas, fue compuesta junto a St Vincent y describe lo que parece ser un romance veraniego, lleno de secretos, llantos y amor. Es por tanto, típica canción con la que es fácil sentirse identificado. Aunque su significado va más allá para los que conocen a Taylor de antes. Y es que en el verano de 2016 la artista fue duramente criticada por su ya mencionada pelea con Kim Kardashian y Kanye West, por ello, la letra tiene doble sentido: "So cut the headlights, summer's a knife / I'm always waiting for you just to cut to the bone"

3. Lover

El ya oficial tercer single, es la canción que también da título al album. Es una carta de amor directa a su novio Joe Alwyn. De composición sencilla e instrumentación clásica, con bajos, guitarra, batería y poco arreglos, esta canción es líricamente una maravilla, nada repetitiva, convirtiéndola en una de las mejores del disco: “Ladies and gentleman, will you please stand … my heart’s been borrowed and yours has been blue.” Es una preciosa balada romántica.

4. The Man

Uno de los temas más reproducidos y aclamados desde que salió 'Lover'. En esta canción, de sonido pop más electro, Swift critica el sexismo que hay en la industria musical refiriéndose a ella misma si fuera un hombre: "I’m so sick of running as fast as I can / Wondering if I'd get there quicker if I was a man / And I'm so sick of them coming at me again / 'Cause if I was a man, then I'd be the man".

5. The Archer

El famosos 'Track 5' de Taylor Swift. La cantante coloca como la canción número 5 de todos y cada uno de sus álbums la que es para ella la composición más especial e íntima. Si bien en 'reputation' fue Delicate, en 'Lover' ha escogido The Archer. Es una canción simple, pop lento sintético en su máxima expresión, sin apenas instrumentación donde lo más importante es el mensaje, lleno de vulnerabilidad y dedicado a todos aquellos que en un pasado reciente se han abalanzado sobre ella en forma de odio.

6. I Think He Knows

Es un tema de ritmo algo más comercial y funk lleno de euforia. De tempo rápido, el estribillo es lo más destacable. Aquí Swift cuenta cómo se sentía cuando Joe Alwyn, su actual pareja, se enamoró de ella y cómo se dio cuenta de ello. Sin duda, una canción muy pegadiza difícil de quitar de la cabeza.

7. Miss Americana & The Heartbreak Prince

El séptimo tema de 'Lover' recuerda mucho al estilo musical de otras de las grandes de la actual industria musical: Lorde. También se asemeja a una de las canciones de su album 'reputation': So It Goes... por su zumbido "malhumorado". Aquí, Swift parece pronunciarse en temas políticos, algo por lo que se la había criticado también en el pasado. “American stories burning before me, I’m feeling helpless, the damsels are depressed / Boys will be boys then, where are the wise men? Darling, I’m scared.”

8. Paper Rings

De estilo punk-pop que recuerda a muchas canciones de los años 80, es quizás la que más diferente suena. Tiene un ritmo rápido, es pegadiza y está llena de alegría. El tema habla de una nueva obsesión de Swift que se convierte en algo más: “Went home and tried to stalk you on the internet/Now I’ve read all of the books beside your bed.” Recuerda a los inicios arraigados de Swift con un toque rockabilly. Sin duda, una canción de amor ejecutada hábilmente.

9. Cornelia Street

Otro de los "bombazos" de 'Lover', muy aclamado por la crítica. Aquí Swift proclama, no por primera vez, su amor por la ciudad en la que reside: Nueva York. Es un tema algo nostálgico de sonido fresco y actual, propio del pop del siglo XXI: "I hope I never lose you, hope it never ends / I'd never walk Cornelia Street again / That's the kinda heartbreak time could never mend / I'd never walk Cornelia Street again"

10. Death By A Thousand Cuts

'Lover' no es todo de color rosa, también hay canciones tristes y este es el caso. Para este tema, Swift afirmaba que se inspiró en la película de la plataforma Netflix: Someone Great. La canción compara una ruptura amorosa con una muerte lenta y dolorosa. Lo cierto es que el piano que suena al final del coro hace esta composición encantadora. Quizás este es uno de los temas que menos destacan del album.

11. London Boy

Este divertido tema cuenta de forma casi directa como es la vida de Taylor en Londres con Joe Alwyn: "And now I love high tea, stories from Uni, and the West End / You can find me in the pub, we are watching rugby with his school friends". Aquí contrapone clichés americanos con británicos, con referencias directas a la ciudad londinense. Este alegre tema parece proclamarse como un argumento y un himno a favor del romance transnacional.

12. Soon You'll Get Better (ft. Dixie Chicks)

Aquí Taylor hace un homenaje al estilo musical que le dio la fama, el country, en una colaboración con las Dixie Chicks, las cuales hacen las voces de fondo. Es quizás la canción más emotiva del disco. Swift nos cuenta en este íntimo y sencillo tema cómo hay que tener esperanza de que las cosas van a mejorar e incluso en cierto momento de la canción la voz de la cantante se quiebra.

13. False God

El decimotercero tema del disco altera saxofón minimalista y cadencias, pero sin excesos melódicos, neo-soul vibrante, para contarnos de nuevo anécdotas en la ciudad de Nueva York con Joe Alwyn, comparando su relación con una hipotética religión. Es típico tema al que cada uno le puede dar una interpretación diferente.

14. You Need To Calm Down

Este fue el segundo sencillo promocional del disco. Supone un llamamiento a favor del colectivo LGTBI, por el cual Swift nunca se había pronunciado a favor públicamente hasta ahora. En el videoclip oficial de la canción, aparecen algunos de los personajes más conocidos e importantes del panorama LGTBI en Estados Unidos, como Ellen DeGeneres o Todrick Hall. Un single pegadizo, rítmico y acertado, lleno de mensajes positivos.

15. Afterglow

Llena de madurez, el mensaje principal de la canción es el ruego de perdón por parte de Swift para salvar su relación: “Why’d I have to break what I love so much? … I’m the one who burned us down”. Es un tema que recuerda en estilo a Lana del Rey donde de nuevo, reina la percusión y melodías que se relacionan al pop clásico.

16. ME! (ft. Brendon Urie)

Con esta canción, la cual salió a la luz el pasado 24 de abril, Taylor auguraba esta nueva era. Una canción llena de color, melodías pegadizas con piano, trompetas y percusión como lo más destacado y una colaboración muy acertada para el tema, la de Brendon Urie, cantante del grupo Panic! At The Disco, Swift volvía del 'silencio' en el que estuvo inmersa durante los dos pasados años. Un tema muy alegre que le dejó en buenas posiciones en los charts y donde ya se esperaba con ansias que sacara el nuevo album.

17. It's Nice To Have a Friend

El decimoséptimo tema del álbum tiene una instrumentación a la que Taylor no nos tiene acostumbrado y se presenta prácticamente como una novedad y una de las canciones más cautivadoras. Esta balada hecha a base de tambores metálicos y las voces de lo que simulan un pequeño coro que le dan la peculiaridad a la canción, cuenta la historia de dos amigos de la escuela que acaban concediendo matrimonio. Sin duda, es de las canciones más atípicas y especiales de este trabajo.

18. Daylight

Pese a ser la última canción en el tracklist del album, es para muchos uno de los mejores temas del disco. Con casi 5 minutos de duración y escrita completa y únicamente por la artista, en este tema de melodías sencillas y bonitas que recuerdan a las de su album '1989', Swift cuenta cómo se sentía de vulnerable tras sus fracasos en relaciones pasadas y su miedo a no encontrar el amor verdadero, aunque finalmente fue capaz de encontrarlo: "Maybe I've stormed out of every single room in this town/ Threw out our cloaks and our daggers because it's morning now/It's brighter now, now". Es quizás un error haber dejado este tema como última canción del disco.

En definitiva, 'Lover' es una montaña rusa de emociones, un periodo de transición tras un pasado oscuro. Es un himno al amor, una vuelta a la calma y al romanticismo de Taylor Swift, que no ha defraudado con este buen trabajo. La predisposición de Swift para abrirse sobre el amor, sus secretos y temas políticos hacen que sin duda, su séptimo album adquiera un valor especial.