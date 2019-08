Las mejores colaboraciones de Coldplay

Si pensamos en colaboraciones que ha hecho Coldplay, lo más seguro es que la mayoría de personas contesten que Rihanna, Beyoncé o The Chainsmokers. Sin embargo, el grupo de rock británico ha ido mucho más allá a lo largo de estas dos últimas décadas, con grandes colaboraciones menos conocidas, muchas de ellas en directo. En este artículo hacemos un repaso de todas ellas.

Lost! - ft- Jay Z

Una de las mejores composiciones del cuarto trabajo de estudio de Coldplay: "Viva la Vida or Death and All His Friends". Lost! es una canción que reúne gran parte de las características musicales de la banda británica, con riff de órgano, tambores tribales y ritmo minimalista, así como el uso de instrumentación exótica. La colaboración con uno de los raperos norteamericanos más importantes de la primera década del siglo XXI, Jay Z, el cual entona unos versos en la parte final de la canción, le dan un toque diferente al tema. Esta es sin duda una de las colaboraciones más infravaloradas de Coldplay.

Princess Of China - ft. Rihanna

Del quinto disco del grupo, Mylo Xyloto, publicado en 2011, es una canción de estilo electropop y R&B, recurrente y propio de la artista con la que elaboraron el tema, la barbadense Rihanna. Es una colaboración muy acertada, ya que las voces de Chris Martin y Rihanna se complementan muy bien. El tema fue muy bien recibido, entrando en el Top 20 de la lista Billboard Top 100, en la cual se mantuvo durante varias semanas. La canción ha sido interpretada con Rihanna en directo hasta en dos ocasiones, primero en la ceremonia de clausura de las juegos paralímpicos de Londres en 2012 y ese mismo año durante un concierto de Coldplay en el State de France parisino.

Hymn For The Weekend - ft. Beyoncé

En el disco Adventures Of a Lifetime, esta vez con la norteamericana Beyoncé. "Hymn For The Weekend"es afable y eléctrica al mismo tiempo, de temática dance-pop. El sonido de este tema se vuelve a alejar del estilo propio de Coldplay, aunque esta arriesgada propuesta les volvió a funcionar, ya que la crítica respondió a la canción favorablemente y el tema llegó al puesto 25 de la lista Billboard Hot 100. Lo curioso del tema es que Beyoncé interviene más bien poco, con armonías graves y aportando un toque indie, y además, una curiosidad es que la artista tan solo tardó 10 minutos en grabar su parte. No obstante, el videoclip promocional de esta canción fue algo criticado ya que se consideró una ofensa a la cultura india, aunque la banda lo considera una celebración de tales tradiciones.

Something Just Like This - ft. The Chainsmokers

La más reciente colaboración de Coldplay salió a la luz en 2017. Esta canción forma parte del disco Memories...Do Not Open, del duo de DJs The Chainsmorkes, los cuales a han cosechado numerosos éxitos en los últimos años. En Something Just Like This, de estilo electropop, Chris Martin canta sobre un amor ordinario mostrando su amplio rango vocal, mientras que los sintetizadores crecen en un coro masivo. El momento cumbre de la canción es el solo de guitarra eléctrica de Jonny Buckland (guitarrista de la banda), que le da un toque especial a la pista. Fue la sexta canción más vendida del 2017 y llegó al Top 3 del Billboard Hot 100.

Homesick - Dua Lipa ft. Chris Martin

Si hay algo que Chris Martin haga de maravilla además de cantar, es tocar el piano, y así lo demuestra en esta balada. "Homesick" forma parte del album Dua Lipa, de la artista británica Dua Lipa. Es un tema sencillo, compuesto tan solo por el piano, la voz de Dua Lipa y el acompañamiento de Chris Martin. Pese a que no fue lanzado como single promocional, la canción fue bien recibida y cuenta en Spotify con 113 millones de visitas.

Ahora centramos en la parte más interesante y desconocida, las colaboraciones en directo. Y es que Coldplay es un grupo, entre otras cosas, muy dinámico, que se adapta a numerosos estilos y así lo demuestran al tocar sus instrumentos y unir sus voces con otros artistas:

Bittersweet Symphony (The Verve) - ft. Richard Ashcroft

Sucedió en julio de 2005 ante más de 60000 personas en el concierto benéfico contra la pobreza Live 8. 'Bittersweet Symphony' pertenece al grupo británico The Verve y fue sin duda uno de los himnos de los años 90. Y en el mencionado evento, el vocalista de The Verve, Richard Ashcroft, cantó tal canción acompañado de Coldplay.

Losing My Religion (R.E.M) - ft. Michael Stipe

Se trata de otro de los grandes éxitos de la última década del siglo XX. Esta canción, perteneciente a R.E.M, fue cantada por su vocalista, Michael Stipe, en un dueto junto a Chris Martin en 2012, durante un evento benéfico. Ambos entonaron una versión sencilla, con guitarra y las voces de ambos, de este hit de los 90.

Beautiful Day & With Or Without You (U2) - ft. U2

En una ocasión, Chris Martin se unió en directo a otros de los gigantes de la historia del rock para cantar dos de sus grandes éxitos: Beautiful Day y With Or Without You. Sucedió en 2014 en Nueva York, durante un evento para ayudar a la lucha contra el SIDA y supuso una sorpresa para los allí presentes. Chris Martin afirmó que era un sueño para él cantar junto a U2 y durante su performance se mostró fiel al estilo de Bono, vocalista del grupo irlandés.

Yellow - ft. Ed Sheeran

El 25 de septiembre de 2015, en el Gillette Stadium (Massachusetts, Estados Unidos), tuvo lugar un concierto del cantante británico Ed Sheeran. En el transcurso del mismo, más de 65000 personas fueron testigos de un dueto entre Chris Martin y el propio Ed, los cuales interpretaron una canción en acústico con piano y guitarra respectivamente de uno de los primeros éxitos de Coldplay, Yellow. El propio Ed Sheeran describiría en sus redes sociales como "épico" la colaboraciones de ambos artistas.

Don't Look Back In Anger (Oasis) - ft. Ariana Grande

En mayo de 2017, hubo un atentado al finalizar un concierto de la artista norteamericana Ariana Grande en Manchester, donde murieron 23 personas, y poco días después, la propia Ariana Grande homenajeó a tales fallecidos en un concierto benéfico que contó con artistas de gran caché y al que asistieron 55000 personas, también en Manchester. Uno de los momentazos de tal noche fue sin duda cuando Ariana y Coldplay cantaron juntos una de las mayores canciones de la banda Oasis: Don't Look Back In Anger. Al finalizar tal canción, el público presente se pudo llevar una sorpresa al ver a Liam Gallagher, uno de los miembros de Oasis, sobre el escenario, ya que su asistencia no estaba anunciada y el cual cantaría con Chris Martin en ese mismo evento otra canción de Oasis: Live Forever.

Up and Up - ft. Beyoncé & Bruno Mars

Coldplay fueron los elegidos para la edición número 50 del tradicional halftime show de la Super Bowl norteamericana. En ella, cantaron numerosos éxitos y contó con la presencia de dos pesos pesados de la industria musical: Bruno Mars y Beyoncé, los cuales interpretaron Uptown Funk y Formation, respectivamente. Pero fue el momento final lo más destacado, cuando la banda y estos dos artistas cantaron al unísono Up & Up, a la vez que el estadio entero formaba un collage y una lluvia de color con el lema "Believe in love".