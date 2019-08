Discografía de Coldplay, un éxito asegurado 

Antes de comenzar con la lista de discos y todas las canciones, vamos a clasificar un poco los temas. En Coldplay podemos encontrar temas reivindicativos, baladas, canciones con el lema carpe diem por delante, desamor, amistad... Son un conjunto de emociones y sensaciones mezcladas en una bala perfecta que dará de lleno en lo más profundo de nosotros.

Parachutes

En el 2000, esta banda lanzó su primer disco, "Parachutes", donde encontramos los temas "Don't Panic", "Shiver", "Spies", "Sparks", "Yellow", "Trouble", "Parachutes" tema que da nombre al disco debut, "High speed", "We never change" y "Everything's Not Lost". Para ser su primer disco, supieron atacar directa y personalmente a los sentimientos de la gente. No era un álbum debut donde el artista se presenta simplemente o donde se ve de que materia estaba hecho. Coldplay vino para quedarse y penetrar en el alma de todo el que los escuchara.

A Rush of Blood to the Head

Dos años después en 2002, sacan el álbum "A Rush Of Blood To The Head"; y con él los sencillos: "Politik", "In my place", "God Put A Smile Upon Your Face", "The Scientist", "Clocks", "Daylight", "Green Eyes", "Warning Sign", "A Whisper", "A Rush Of Blood To The Head" y "Amsterdam". Siguiendo en su línea de emociones a flor de piel, podemos destacar el single "The Scientist" el cual a día de hoy sigue conmoviendo los corazones de quienes lo escuchan.

Live 2003

Apenas unos año después, la banda saca un nuevo álbum "Live 2003", una recopilación de su, ya muy deslumbrante carrera musical, con algunos singles añadidos: Disco 1 "Politik", "God Put A Smile Upon Your Face", "A Rush Of Blood To The Head", "One I Love", "See You Soon", "Shiver", "Everything's Not Lost" , "Moses", "Yellow", "Clocks", "In My Place" y "Amsterdam".

Disco 2 "Politik" (DVD), "God Put A Smile Upon Your Face" (DVD), "A Rush of Blood To The Head" (DVD), "Daylight" (DVD), "Trouble" (DVD), "One I Love" (DVD), "Don't Panic" (DVD), "Shiver" (DVD), "See You Soon" (DVD), "Everything's Not Lost" (DVD), "Moses" (DVD), "Yellow" (DVD), "The Scientist" (DVD), "Clocks" (DVD), "In My Place" (DVD), "Amsterdam" (DVD) y "Life Is For Living" (DVD).

X&Y

Pasados dos años, en 2005, Coldplay sacó su nuevo disco: "X&Y" del que pertenecen las siguientes canciones: "Square One", "What If?", "White Shadows", "Fix You" (uno de los singles más escuchados y alabados por los fans), "Talk", "X&Y", "Speed Of Sound", "A Message", "Low", "The Hardest Part", "Swallowed In The Sea" y"Twisted Logic".

Viva la vida or death and all his friends

En 2008, puede que nos encontremos con uno de los singles más característicos de Coldplay, y es que quien no ha cantado a voz en grito "Viva la Vida", que da nombre al disco "Viva la vida or death and all his friends". Es el disco carpe diem por antonomasia, simplemente por ese sencillo, te anima, te da ganas de vivir. Además todos hacen referencia a la ciudad de Londres, donde se formó la banda. Podemos encontrar: "Life In Technicolor", "Cemeteries Of London", "Lost", "42", "Lovers In Japan/Reign Of Love", "Sí", "Violet Hill", "Strawberry Swing" y "Death And All His Friends".

Mylo Xyloto

El siguiente disco se hizo de esperar, pues hasta 2011 no vio la luz "Mylo Xyloto" el quinto álbum de estudio del grupo británico Coldplay, donde regresa con una renovada onda de positivismo y alegría que nos mostró en su portada, llena de color. Incluye: "Mylo Xyloto", "Hurts Like Heaven", "Paradise", "Charlie Brown", "Us Against The World", "M.M.I.X.", "Every Teardrop Is A Waterfall", "Major Minus", "U.F.O.", "Princess Of China (Featuring: Rihanna)", "Up In Flames", "A Hopeful Transmission", "Don't Let It Break Your Heart" y "Up With The Birds".

Ghost Stories

En 2014 sacan "Ghost stories" es un nuevo álbum de la banda Coldplay con el que pretenden hacer una regresión anterior a su álbum "Mylo Xyloto". Si bien "Mylo Xyloto" fue un trabajo muy experimental y con un fuerte componente pop, "Ghost stories" pretende ser un álbum más acústico. Los temas de este álbum son: "Always in my head", "Magic", "Ink", "True love", "Midnight", "Another´s arms", "Oceans", "A sky full of stars" y "O".

A Head Full of Dreams

Por último, "A Head Full of Dreams" es el séptimo álbum de estudio de la banda Coldplay y fue lanzado el 4 de diciembre de 2015. Con un sonido muy diferente al de sus predecesores, este álbum incluye colaboraciones de otros famosos, como Beyoncé, Noel Gallagher, Tove Lo, Khatia Buniatishvili y Merry Clayton. Este disco contiene los temas: "A Head Full of Dreams", "Birds", "Hymn for the Weekend (feat. Beyoncé)", "Everglow", "Adventure of a Lifetime", "Fun", "Kaleidoscope", "Army of One", "Amazing Day", "Colour Spectrum" y "Up&Up".

Esperamos que este artículo os haya ayudado a realizar esa regresión entre melodias, emociones y momentos únicos que nos regala la música.