La historia de Coldplay: más de dos décadas sobre el escenario 

Nos han hecho saltar de emoción con Viva la Vida, nos han embelesado con los dulces ritmos de Clocks, y nos han ayudado a recordar a personas especiales con Green Eyes. Coldplay es un grupo británico de pop rock integrado por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion que ha marcado tendencia desde su formación en Londres gracias a una propuesta en constante cambio en armonía con la esencia que les ha convertido en todo un mito de nuestra actualidad musical. Pero, ¿cómo llegaron tan lejos? Descubre todos los detalles de su trayectoria discográfica a continuación.

Los inicios de la banda

Unidos por su pasión por la música, los miembros de Coldplay se conocieron en el University College de Londres en 1996. Chris, Jon y Guy, entonces estudiantes de Historia Antigua, Matemáticas y Astronomía, e Ingeniería, respectivamente, deciden formar la banda de rock, llamada entonces Pectoralz. Para ello también contarían con Will Champion, que sustituirá el bajo para convertirse en el batería del grupo, renombrada como Starfish.

Coldplay en sus primeros años | Fuente: Pinterest

Después de un tiempo actuando en clubes, adoptaron el nombre que les convertiría en una de las bandas pop más conocidas de la actualidad. Coldplay debutó en disco con "Safety" (1998), trabajo financiado por su manager Phil Harvey y del que editaron 500 copias para enviarlas a conocidos y casas discográficas. El EP, co-producido por Nikki Rosetti, captó la atención del New Musical Express, y tan solo un año más tarde Coldplay publicaría su sencillo "Brothers & Sisters" con la compañía independiente Fierce Panda, todo un logro que les llevaría a ser definidos como uno de los grupos más prometedores de 1999.

Más adelante, Coldplay firmó contrato con Parlophone y realizó su primera aparición en Glastonbury. A su regreso, el grupo lanzó "The Blue Room", un miniálbum de cinco canciones -entre ellas High Speed y Don't Panic- que veía la luz en octubre del mismo año. Además, fueron teloneros en el Carling Tour y su sencillo Bigger Stronger fue transmitido por la BBC. Sin embargo, no todo era positivo: la convivencia del grupo en esos meses fue tensa, llegando estos a expulsar a Champion de la banda y estableciendo que cualquier miembro que llegara a consumir drogas sería expulsado.

Catapultados a la fama: la consagración de una banda

En el año 2000, Coldplay publicó "Parachutes", alabado por la prensa británica y con el que obtuvo un notable éxito en Europa y Estados Unidos. Dentro del álbum, Yellow llegaría a encabezar el puesto nº4 en las listas británicas, y, pese a no ser un éxito inmediato, "Parachutes" ganó un doble disco de platino y obtendría dos años más tarde el Grammy al Mejor Álbum de Rock Alternativo.

Son muchos quienes consideran que Coldplay, una banda inicialmente construida en base a referencias como The Beatles, Oasis, U2 o Radiohead, alcanzó su madurez musical con "A Rush of Blood To The Head" (Clocks, In My Place, The Scientist), disco que recibió excelentes críticas por combinar su esencia melódica y personal con nuevas formas, y con el que Coldplay ganó dos premios Grammy en 2003 y 2004.

Asimismo, era en estos años cuando Chris Martin comenzara a aparecer en las revistas de farándula al contraer matrimonio con la actriz Gwyneth Paltrow, relación a la que pondrían fin en 2014. En verano del año 2005 lanzaron su tercer álbum "X&Y", en el que se incluyen temas como Speed Of Sound o What If.

Últimos años y nuevos proyectos

No hay duda entre los fanáticos de Coldplay, y es que "Viva la Vida Or Death And All His Friends" es uno de los discos más importantes del grupo, y es que en él encontramos canciones como Cemeteries of London, Lost, y, por supuesto, su inigualable Viva La Vida, en la que Martin da vida al mismísimo Luis XVI, rey de Francia durante la Revolución Francesa.

Carátula oficial de "Viva La Vida Or Death Of All His Friends" | Wikipedia

Además del videoclip oficial, Coldplay lanzó un vídeo alternativo dirigido por Anton Corbijin en el que rinde tributo a Enjoy The Silence de Depeche Mode; en él podemos observar a Chris Martin deambulando por las calles de La Haya llevando consigo el cuadro de La Libertad Guiando Al Pueblo, de Eugéne Delacroix. Echa un vistazo a la comparación de ambas versiones a continuación:

En 2016, la banda compartió escenario con Beyoncé y Bruno Mars en el Super Bowl, uno de los eventos deportivos más esperados del año. Desde entonces, Coldplay ha logrado sostenerse como una de las bandas más destacadas de nuestra actualidad, publicando hasta el momento LPs como "Ghost Stories" (2014), "A Head Full Of Dreams" (2015) y "Kaleidoscope" (2017).

Además, Coldplay participó en Something Just Like This, un tema grabado en colaboración con The Chainsmokers. Del mismo modo, en 2018 grabarían We All Fall In Love Sometimes para el disco homenaje a Elton John y Bernie Taupin.

La página web de Coldplay dispone de letras escritas de la mano de Chris Martin | Fuente: Web Oficial

Con motivo del 20 aniversario de la banda londinense, Coldplay anunció el pasado año el lanzamiento del documental A Head Full Of Dreams, disponible desde noviembre para los más fanáticos. Dirigido por Matt Whitecross, el documental hace un repaso por el recorrido del cuarteto liderado por Chris Martin con imágenes de la banda en concierto y otros fragmentos que explican el ascenso a la fama de los creadores de "Fix You". También puedes conocer más detalles sobre la cronología del mítico grupo a través de https://timeline.coldplay.com/.