Coldplay en 7 canciones con significado

Coldplay nace en 1996 de la amistad de cuatro universitarios enamorados de la música. Comenzaron en los bares de Londres para dar el salto a la fama mundial en el año 2000 con el single Yellow de su álbum Parachutes. Yellow nació de una sucesión de coincidencias y comentarios en una noche de pos-grabación. Una canción que comenzó siendo un juego de Martin imitando a Neil Young y que se tituló Yellow por un libro de las Páginas Amarillas, pero que, sin darse cuenta, les catapultó hacia el estrellato.

Canciones como esta son las que representan en el universo Coldplay, y por las que, millones de personas han reído, cantado, gritado y llorado. Coldplay ha marcado a una generación de la música, y, en VAVEL, hemos escogido 7 canciones (unas muy conocidas y otras escondidas) y hemos mirado más allá de ellas para encontrarles su significado:

CLOCKS – A Rush of Blood to the Head (II Álbum)

Clocks es uno de los grandes temas de la que comenzaba a ser la época dorada de Coldplay. Una sucesión de tres acordes arpegiados a una velocidad de vértigo al que se le unen guitarra, bajo y batería y sintetizador para convertirse en una canción que ya es historia de la música.

La letra de Clocks (relojes) trata de amor y de tiempo, aunque existen diferentes opiniones en las que se cree que puede tratar sobre la ansiedad.

Chris Martin, quien compuso esta canción a última hora en un piano, habla sobre una relación tumultuosa y desgarradora, de la que está profundamente enamorado pero en la que, el tiempo, no corre a su favor. Explica que no es capaz de conceptualizar la vida sin este amor y admite la impotencia que siente al ver cómo su relación se deteriora sin poder hacer nada por ella.

The lights go out and I can't be saved

Tides that I tried to swim against

Have brought me down upon my knees

Oh I beg, I beg and plead, singing

[…]

Confusion that never stops

The closing walls and the ticking clocks gonna

Come back and take you home

I could not stop, that you now know, singing

Según un análisis de McKenzie Wilson, el título es una metáfora que «empuja al oyente a reflexionar sobre la obsesión del mundo con el tiempo, y lo conecta con la idea de que hay que aprovechar mientras estamos aquí, vivos y presentes»



A RUSH OF BLOOD TO THE HEAD – A Rush of Blood to the Head (II Álbum)

A Rush of Blood the Head es una de las canciones más escondidas de Coldplay, a pesar de ser la que le da título a su segundo álbum. Es un tema de unos 6 minutos que comienza con un Chris Martin acompañado de una guitarra, y al que, progresivamente, se le van añadiendo otros elementos: Primero piano y batería, y al romper en el estribillo, la guitarra eléctrica le da el último empujón para convertirse en un tema cuanto más desgarrador. Es una de las mejores composiciones a nivel musical y lírico, a pesar de que apenas ha sido tocada en los conciertos.

La letra de A Rush of Blood to the Head (un torrente de sangre a la cabeza) tiene mucho que estudiar. Habla sobre la impulsividad y la anulación de la lógica que provocan las emociones, causando estupideces e imprudencias que surgen al no pensar con claridad. La canción cuenta la historia de un chico que acaba de ser abandonado por su novia. La parte principal de la historia y de la relación es un lugar (casa, piso, o un lugar que frecuentaba mucho la pareja). El chico ve el lugar como la causa y representación de todos sus problemas y todos sus errores, por lo que, en "un torrente de sangre en la cabeza", en un exceso de emociones, compra el lugar y lo quema.

Oh I'm gonna buy this place and start a fire

Stand here

until I fill all your hearts desire

Because I'm gonna buy this place

and see it burn

And do back the things it did to you in return.

La canción representa el momento en el que está llamando a su ex-novia para que venga a ver lo que ha hecho, venga a ver cómo todos sus problemas y todos sus errores desaparecen en un fuego abrasador. Es su forma de hacerle ver a su expareja que todos los problemas se han acabado y que pueden volver a estar juntos.

En el estribillo, el chico reconoce los errores que ha cometido, y está tratando de decirle a la chica que puede hacerlos desaparecer al quemar el lugar donde se produjeron muchos de sus problemas y peleas.

Honey,

All the movements

you're starting to make

See me crumble and fall on my face

And I know the mistakes that I've made

See it all disappear without a trace

And they call as they beckon you on

They say start as you need to go on

En el segundo verso, su novia se pregunta por qué él está haciendo algo así. Quiere que vea que no puede culpar a otras cosas por los errores que ha cometido.

Said I'm gonna buy this place and see it go

Stand here beside me baby,

watch the orange glow

Some'll laugh and some just sit and cry

You just sit down there and you wonder why?

Al final de la canción el chico se ha dado cuenta de que su chica se ha ido, pero sigue pidiéndole que vuelva. Se pregunta cuándo podrá volver a verla, y sigue esperando junto a los restos quemados de su apartamento.

So meet me by the bridge

Meet me by the lane

When am I gonna see that pretty face again?



Oh meet me on the road

Meet me where I said

Blame it all upon a rush of blood to the head.

FIX YOU – X&Y (III Álbum)

Fix You es uno de los cinco grandes temas del grupo británico. Su letra ha marcado a millones de amantes de la música, de artistas (Pablo López lleva tatuado el estribillo en su brazo, por ejemplo, o El Mago Pop utiliza esta canción en todos sus shows), de canciones… Y el nacimiento de este tema esconde una gran historia.

Se cree que fue escrita por y para Gwyneth Paltrow, la que, desde 2003 hasta 2016, fue su esposa. En el 2002, la actriz de Shakespeare in love estaba lidiando con la reciente muerte de su padre, Bruce Paltrow, quién había comprado poco antes de su muerte un viejo teclado que nadie había tocado. Martin, quién quiso añadir en un principio un órgano eclesiástico en el tema, terminó utilizando el teclado de su suegro: "Mi suegro Bruce Paltrow compró este gran teclado justo antes de morir. Nadie lo había enchufado nunca. Lo conecté, y había un sonido increíble que nunca había oído antes. Algo me inspiraba a hacerlo, algo que se apoderó de mí."

La letra de Fix You habla sobre el amor verdadero y el ayudar a esa persona que te necesita en el peor de sus momentos, y enseñarla a aprender de sus errores.

El tema comienza con una balada en un órgano electrónico a la que se le añaden una guitarra acústica y un piano, que se van alternando con una batería. El momento cúlmen del tema llega después del segundo estribillo, con un solo de guitarra eléctrica acompañado con la batería y el bajo y cantado por los cuatro integrantes del grupo.

Chris Martin ha confesado en varias ocasiones que esta es la canción de la que más orgulloso se siente de haber compuesto.

When you try your best but you don't succeed

When you get what you want but not what you need

When you feel so tired but you can't sleep

Stuck in reverse

[…]

Tears streaming down your face

I promise you I will learn from all my mistakes

oh and the tears streaming down your face

And I

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

STRAWBERRY SWING – Viva la vida or Death All His Friends (IV Álbum)

Strawberry Swing no es uno de los temas mundialmente conocidos del grupo, pero es uno de sus singles, y, además, recibió muy buenas críticas en su lanzamiento allá por 2009. Es una canción fresca, de melodía pegadiza e influencia como de música tribal en su producción.

El tema trata sobre el sentimiento nostálgico de mirar hacia atrás en la infancia cuando ya se adulto. Por ello, el videoclip son fotogramas de Chris Martin sobre un suelo lleno de diferentes escenas que representan las imaginaciones y juegos de un niño, siendo él el niño de la historia.

En la letra, el grupo utiliza diferentes metáforas y símbolos para hablar sobre ello: La "fresa" no es literal, sino simboliza la dulzura de estar en los columpios cuando se es niño y su enamoramiento de la infancia; el agua fría es un símbolo de los recuerdos y de las cosas que conllevan…

They were sitting

They were sitting on the strawberry swing

Every moment was so precious



Cold cold water bring me round

Now my feet won’t touch the ground

Cold cold water what you say?

When it’s such, it’s such a perfect day

Such a perfect day

La frase “Now my feet won’t touch the ground” (Ahora mis pies no tocarán el suelo) significa que ya es mayor y no puede sentir cómo se sentía cuando era niño. El sonido de alarma en el fondo de "It’s a perfect day" (Es un día perfecto) es una representación de que se ha despertado y ha llegado a ver el mundo por la verdad y no por su belleza.

People moving all the time

Inside a perfectly straight line

Don’t you wanna just curve away?

When it’s such, it’s such a perfect day

It’s such a perfect day

En la quinta estrofa, es consciente de que las cosas han cambiado y de que todo es "recto"; aburrido. Quiere cambiar, hacer algo infantil. Está diciendo esencialmente que nada le importa, que ya no ve ese "día perfecto" sin ella.



Now the sky could be blue I don’t mind

Without you it’s a waste of time

Could be blue I don’t mind

Without you it’s a waste of time

Now the sky could be blue could be grey

Without you I’m just miles away

Oh the sky could be blue I don’t mind

Without you it’s a waste of time.

VIVA LA VIDA - Viva la vida or Death All His Friends (IV Álbum)

Quizás, la canción más llena de significados, metáforas y simbología sea Viva La Vida, ese tema que ha dado la vuelta al mundo varias veces y por el que no existe persona en el mundo que no haya tarareado alguna vez ese “oh,oh,oh” del final.

Viva La Vida está llena de críticas, de los pensamientos más profundos sobre la vida, la religión y la política. Un mix que hace que, cada estrofa, tenga más de un significado. El tema oficial que a esta canción se le ha dado es la referencia a Luis XVI, quien fue rey de Francia durante el inicio de la Revolución francesa, en la cual el pueblo se alzó contra el gobierno. Aunque no se dice claramente se puede entender en varias oraciones de la canción. Se presupone que la canción es cantada por el rey, que expresa su pesar, hace mención de intrigas de la corte y su decapitación mediante la guillotina. Tendría sentido viendo que la portada del disco es La Marianne, símbolo de Francia.

I used to roll the dice

Feel the fear in my enemy's eyes

Listen as the crowd would sing

Now the old king is dead! Long live the king!

One minute I held the key

Next the walls were closed on me

And I discovered that my castles stand

Upon pillars of salt and pillars of sand

Pero, se cree que, Viva La Vida no está tan lejos en el tiempo y que representa algo más cercano:

Cuando la revista Q le preguntó qué quería decir con la frase “I know Saint Peter won't call my name”("Sé que San Pedro no llamará mi nombre"), Chris Martin respondió:

"Se trata de.... No estás en la lista. Yo era un chico travieso. Siempre me ha fascinado la idea de terminar tu vida y luego ser analizada. Y esta idea corre a través de la mayoría de las religiones. Condenación eterna. Sé de estas cosas porque las estudié. Estaba metido en todo eso. Lo sé. Lo sé. Sigue siendo un poco aterrador para mí. Y esto es serio."

En algún momento Chris ha declarado que no está seguro de la existencia de Dios: "Siempre estoy tratando de averiguar qué es 'Él' o'Ella”, "No sé si es Alá o Jesús o Mahoma o Zeus". Pero yo iría por Zeus". En efecto, Chris ha sido cauteloso acerca de su afiliación religiosa, o la falta de ella.

I hear Jerusalem bells are ringing

Roman Calvary choirs are singing

Be my mirror, my sword and shield

My missionaries in a foreign field

For some reason I can't explain

I know Saint Peter won't call my name

Never an honest word

But that was when I ruled the world

No está cien por cien confirmado, pero, puede que, Viva la vida or Death All His Friend, sea la representación de la falta de fe de Chris Martin y de sus dudas más existenciales.

PARADISE - Mylo Xyloto (V Álbum)

Antes de explicar Paradise, otro de los grandes éxitos de Coldplay, hay que explicar qué es Mylo Xyloto. Es un álbum conceptual sobre dos personajes - Mylo y Xylotomy - en un mundo aterrador y opresivo. Los dos protagonistas se enamoran, y, en las diferentes canciones, se cuenta su historia. Chris Martin explicó a Music Week:

"Significa lo que tú quieras que signifique. Para mí significa libertad de expresión y puedes inventar nuevas palabras si quieres. Todavía hay cosas que puedes inventar y las palabras que empiezan con X son pocas, así que pensamos que podríamos intentar añadir una".

Paradise trata sobre la chica de la historia y sobre cómo está perdida en el mundo y escapa a través de la fantasía. Esta canción aparece como secuela del tema anterior, Every Teardrop Is a Waterfall, cuyo título se incluye incluso en la letra de "Paradise".

Según The Daily Mail, la canción se inspiró en las decepciones cotidianas de la infancia de la entonces hija de ocho años de Chris Martin y Gwyneth Paltrow, Apple.

EVERGLOW – A Head Full Of Dreams (VII Álbum)

Ya no solo tenía Chris Martin suficiente con hacer canciones llenas de metáforas o álbumes conceptuales, sino que, en el último disco del grupo, llegó a inventarse una palabra. Everglow (que podría traducirse en español como “Brillo eterno”), es una palabra asociada completamente al grupo Coldplay. Según el Urban Dictionary, "Everglow" es un sentimiento de paz o amor que da algo o alguien. A pesar de lo que una persona ha pasado, este sentimiento continúa permaneciendo en su corazón, pase lo que pase.

Chris Martin declaró qué significa Everglow para él:

"Un día estaba en el océano con un surfista, que hablaba como si fuera un surfista... Él estaba como “Tío, estaba haciendo esto el otro día, hombre, me dio un resplandor (un everglow) total''. Yo estaba como, "Qué palabra tan asombrosa" Entonces la canción salió por completo, y para mí, se trata de - si es un ser querido o una situación o un amigo o una relación que se ha terminado o alguien ha fallecido - realmente estaba pensando en que, después de haber pasado por la tristeza de algo, también se obtiene este resplandor eterno".

La exmujer del cantante, Gwyneth Paltrow, con la que aún mantiene una gran relación, le dio de idea dos líneas de la canción. Esto, desató la idea entre los fans de que Chris Martin, pudo escribir la canción tras el divorcio, por lo que, Everglow sería dedicada a ella. Sin embargo, en una entrevista para The Jonathan Ross Show, el cantante desmintió el bulo, afirmando que, realmente, la idea de las líneas habían surgido por la misma razón que Fix You nació, por la muerte del padre de Gwyneth Paltrow.

And I should but I can't let you go

But when I'm cold, I'm cold

Yeah, when I'm cold

Cold

There's a light that you give me when I'm in shadow

There's a feeling within me, an everglow

[...]

Like brothers in blood, or sisters who ride

Yeah we swore on that night we'd be friends 'til we die

But the changing of winds, and the way waters flow

Life is short as the falling of snow

And I'm gonna miss you, I know

[...]

So if you love someone, you should let them know

Oh, the light that you left me will everglow