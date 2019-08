Los mejores videoclips de Coldplay

Coldplay, la banda británica más conocida de todos los tiempos, fue formada en 1996 en Londres por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. A lo largo de todo su recorrido ha pasado por diferentes nombres como Pectoralz, Starfish o Los Unidades, este pasado invierno; unos nombres muy diferentes los unos de los otros pero que a pesar de sus cambios, siempre serán conocidos por lo que son, “Coldplay”

Esta banda es característica por sus sonidos pop-rockeros y las grandes actuaciones que han llegado a hacer a lo largo de todas sus giras, sin decepcionar a ninguno de sus fans, dándolo todo en los escenarios.

Bien sabemos que la carrera de un artista está marcada por los singles que presenta al mundo y con ellos, sus videoclips y sin duda alguna Coldplay no iba a ser menos con esto, pues como veremos la evolución de este grupo londinense ha ido dando pasos agigantados en todos los sentidos.

Si damos una vuelta por lo que ha sido y es la discográfica, podemos ver que desde el año 2000 no han parado de ser ellos mismos ante la cámara pero con diferentes producciones y letras.

El primer disco con el que Coldplay debutó fue “Parachutes”. Un álbum de lo más honesto que llegó con el cambio de milenio y que los colocó en lo que hoy les hace llenar estadios como superestrellas.

De este trabajo “Yellow” se lleva el premio; una canción lenta con un videoclip a juego. En este podemos ver como Chris Martin va andando por la arena al ritmo de las melodías de la canción, expresando con las facciones de su cara lo que la canción le transmite. De hecho, hay que destacar que este videoclip está hecho en una sola toma y fue creado en postproducción cambiando la cantidad de luz, simulando el recorrido de un anochecer hacia un atardecer en solo cuatro minutos.

Una técnica compleja puesta al servicio de la simpleza.

Dos años después, llegó “A Rush Of Blood to the Head”, considerado por la revista Rolling Stone como uno de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos. En este disco sustituyeron a la guitarra como elemento sonoro principal por el piano. Una de las canciones más alabadas por todo el público fue y es sin duda alguna “The Scientist”; una letra sencilla pero con mucho sentimiento de por medio.

El rodaje se resume en acciones en reversa y conforme se va desarrollando el videoclip podemos ver que lo que vemos como el principio de este, es el final de la historia; es un guiño a poder volver hacia atrás y cambiar lo que pasó. El grabar todo hacia atrás provocó que el cantante, protagonista del vídeo, se tuviera que aprender la canción al revés para poder rodarla.

En 2005, estrenaban “X&Y”: el disco más vendido del mundo en ese año con 11 millones de copias. Con su tercer álbum de estudio, Coldplay consiguió llegar al nº1 de las listas de discos de EE.UU e Inglaterra, algo que no sorprendía a nadie porque como ya pudimos ver, tuvo éxitos como “Fix You”, una canción de lo más triste acompañada de un videoclip lento, mostrando lo que es una balada en mayúsculas, de lágrima fácil con Chris Martin simulando lo que sería ir por la calle escuchando esa canción, acabando en el escenario junto a su banda al compás del público.

2008 fue el AÑO para Coldplay. “Viva La Vida or Death and all his friends” ha dado al mundo éxitos como “Viva La Vida”, un himno innegable para todos. Sin embargo, si nos adentramos más en este disco podemos ver videoclips con una esencia muy “Coldplay”:

“Strawberry Swing” enseña lo que se puede llegar a hacer con una ídea mínima, desarrollándola hasta llegar al gran resultado. Es un vídeo en stop motion con dibujos hechos con lo que parece una simple tiza. A lo largo de las diferentes imágenes vemos como Chris Martin pasa de despertarse en su casa a viajar por el espacio y combatir contra diversas especies vestido de súperheroe.

Si el anterior trabajo era una producción de lo más artística, “Life in Technicolor II” no se queda atrás ni mucho menos. Toda una obra teatral de marionetas representada para niños en lo que sería un concierto de Coldplay desde el principio hasta el final.

“Mylo Xyloto” es lo que vino tres años después, de la mano de “Paradise” o “Every Teardrop is a Waterfall”.

Más allá de la letra en la que cuenta como una mujer busca huir de su realidad para buscar su verdadero lugar en el mundo, “Paradise” es el videoclip que puso a prueba la creatividad de Chris Martin. Como vemos, el cantante del grupo disfrazado de elefante huye del zoológico de Londres en un monociclo para emprender el camino hacia Sudáfrica y es en el camino donde se encuentra con otros tres “elefantes” y forman una banda. Esta no fue la idea original para esta canción ya que la primera opción la descartaron al no convencer a los componentes del grupo.

“Every Teardrop is a Waterfall” es el single con el que volvieron a ser 100% ellos mismos. Un sencillo que te predispone a pasártelo bien y eso es lo que podemos ver a lo largo del conjunto de clips: Coldplay siendo Coldplay en todo su explendor.

“Ghost Stories” llegó en 2014 haciendo un guiño a lo que fue su álbum debut y donde mostraba canciones de ruptura de lo más tristes teniendo como tema principal el desamor que sufrió Chris Martin al separarse de la actriz Gwyneth Paltrow.

“Midnight” o “Magic” son dos canciones que se han alejado del sonido tan característico que conocíamos del grupo británico. De hecho, “Midnight” mezcla música electrónica con lo que es un vídeo de lo más singular, nada que ver con lo que veíamos en trabajos anteriores.

“Magic” mostró el cambio total que había sufrido en ese momento Coldplay, con una gran simpleza melódica. Como vemos en la producción, hace una similitud a lo que es el cine mudo, todo un clásico de la época.

Tras estos dos temas, Coldplay volvió a recuperar su esencia con los teclados y sintetizadores al ritmo de “A Sky Full Of Stars”, con la producción de Avicii dándole su estilo. El videoclip en cuestión está protagonizado por los integrantes de la banda con instrumentos como si fueran auténticos trotamúsicos, dejando a un lado el significado de la letra y dándole un aire distendido, colorista y callejero.

Ya por último, estrenaron en 2015 lo que es hasta la fecha el último disco de estudio, “A Head Full Of Dreams”: un disco que nos volvió a presentar la esencia máxima del grupo londinense con éxitos como “Up & Up”, “Hymn for the weekend”, “Everglow” o “Adventure of a lifetime”.

“Up & Up” fue uno de los videoclips más épicos, muestra una pieza de lo más hipnótica en la que vemos a coches corriendo por los anillos de Saturno y demás imágenes evocadoras y repletas de imaginación.

Definitivamente, en estos 20 años de Coldplay han sorprendido más y más a sus fans con cada videoclip que han ido mostrando al público. Conforme han ido pasando los años, este grupo británico del momento ha ido mejorando la producción de sus vídeos adaptándolos a lo que es hoy la sociedad y lo que más llama la atención de todo el mundo.