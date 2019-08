El regreso de Liam Gallagher: 'One Of Us' y otros avances de su nuevo disco

Primero vino Shockwave, más tarde The River y por último su balada Once. En esta ocasión, Gallagher nos deleita con One Of Us, toda una oda a “la familia, la amistad y el sentido de la pertenencia”, confesaba el artista a través de un comunicado. Y agregó: “Me encanta el groove y el góspel. Me recuerda a The Sweet Inspirations”.

Este nuevo sencillo del que fuera vocalista de Oasis, una de las bandas más prestigiosas del movimiento britpop, contará con la incorporación de coros góspel, así como la participación de Nick Zinner (Yeah Yeah Yeahs) en la guitarra mientras el peso de los bongos cae sobre su hijo menor, Gene, en esta canción co-escrita junto a Andrew Wyatt.

Así, Gallagher conserva su esencia intimista y personal aunque son muchos los fans que encuentran en su más reciente single algunas referencias sonoras a Oasis, grupo que un día compartió con su hermano Noel.

Así, tras el lanzamiento de su carrera como solista dos años atrás, Liam reaparece en la escena musical para presentar “Why Me? Why Not”, disco que verá la luz el próximo 20 de septiembre a través de la compañía Warner Records, si bien ya está disponible para ser pre-ordenado en vinilo, paquetes coleccionables y otros formatos para los más fanáticos.

'Why me? Why not' verá la luz este 20 de septiembre | Fuente: Web Oficial

2019 está siendo un año de éxitos para el pequeño de los Gallagher, y es que recientemente hemos podido conocer el tráiler de As It Was, documental que retrata su carrera solista desde la separación del mítico grupo y revela nuevos detalles acerca de la relación entre los hermanos y el apoyo que recibió por su pareja Debbie Gwyther tras la crisis de este en el año 2014. Dirigido por Gavin Fitzgerald y Charlie Lightening, su estreno coincidirá con el lanzamiento de su próximo álbum.

Gallagher también participará en la gira por Norteamérica de la banda The Who. Además, el artista anunció por medio de su cuenta de Instagram el lanzamiento de su propia línea de zapatillas Spezial fruto de su colaboración con la marca Adidas.

Letra completa de One Of Us:

Hey kid, did you know?

Today sixteen years ago

It was you and I for the last time

You angrily said

With a smoke ring 'round your hands

You would see me on the other side

Come on, I know you want more

Come on, and open your door

After it all you'll find out

You were always one of us

Act like you don't remember

You said we'd live forever

Who do you think you're kiddin'?

You were only one of us

In time

When you come to mind

Disappear a thousand times

Keep me hanging on to the old life

Well, I've gotta go

Maybe see you down the road

Won't you tell the kid I said goodbye?

Come on, I know you want more

Come on, and open your door

After it all you'll find out

You were always one of us

Act like you don't remember

You said we'd live forever

End up at the beginning

You were only one of us

In time

Come on, I know you want more

Come on, and open your door

After it all you'll find out

You were always one of us

Act like you don't remember

You said we'd live forever

End up at the beginning

You were only one of us

In time