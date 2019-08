Top anuncios sobre cine en Expo D23 2019

Al igual que en la pasada Comic Con de San Diego, Disney aprovechó su exposición anual, dirigida a los fanáticos, para realizar importantes anuncios relacionados con sus futuras películas que conforman parte del UCM y lo que será el final de la saga Skywalker. En este post, te dejamos con algunas noticias relacionados con las próximas producciones audiovisuales que prepara la casa de Mickey Mouse.

Fue por lejos el anuncio que generó más comentarios en redes sociales. En el afiche publicado se pueden apreciar a Rey (Daisy Ridley) en una batalla de sables de luz con Kylo Ren (Adam Driver). De fondo, y en un aspecto más grande y terrorífico, se ve el rostro del emperador Palpatine (Ian McDiarmid), lo cual comenzó a generar diversas teorías con respecto a la participación de este personaje en la última película de la franquicia que se estrenará en diciembre de este año.

Además del afiche, se estrenó un breve teaser con imágenes de las cintas previas, y otras, de la película que será la conclusión de la saga iniciada en 1977.

Hace unas semanas Disney había publicado el aspecto que tendrían los personajes de esta cinta en live action. Esta vez, y como la ocasión lo ameritaba, el gigante cinematográfico reveló el primer fragmento de vídeo promocional de la película que será, exclusiva de su plataforma de streaming, Disney Plus.

Del mismo modo, se reveló el afiche oficial de la cinta en la que se aprecian a sus protagonistas: Reina y Golfo, recreando la memorable escena en la que los sabuesos comparten un plato de espagueti en un callejón de la ciudad.

La cinta protagonizada por Scarlett Johansson será la primera de la cuarta fase del UCM y tiene su estreno programado para mayo de 2020. El filme estará dirigido por Cate Shortland y se centrará en la vida de la agente Natasha Romanoff antes de unirse a S.H.I.E.L.D.

Durante el evento del pasado fin de semana, Disney aprovechó la instancia para mostrar, de manera exclusiva, el primer tráiler de la película. Además, se dio a conocer el poster promocional y un traje de color blanco que usaría Johansson en esta cinta.

A continuación, dejamos un fragmento del tráiler filtrado en redes sociales, junto con el poster oficial y un vistazo al nuevo traje de Natasha Romanoff.

Durante la Comic Con de San Diego, se pudo apreciar a parte del elenco protagonista que interpretará a este nuevo grupo de héroes en la cuarta fase del UCM. Ahora, Marvel Studios apostó por revelar el diseño de los trajes que usarán los actores en la cinta que será dirigida por Chloé Zhao.

En la fotografía, en orientación izquierda a derecha, se pueden apreciar a Richard Madden (Ikaris), Kumail Nanjiani (Kingo), Lauren Ridloff (Makkari), Brian Tyree Henry (Phatos), Salma Hayek (Ajak), Lia McHugh (Sprite), Dong-seok Ma (Gilgamesh), Angelina Jolie (Thena), Barry Keoghan (Druig) y Gemma Chan -no estuvo presente en el evento- (Sersi).

Finalmente, se anunció la incorporación de Kit Harington (Jon Snow en Game of Thrones) para interpretar a Dane Whitman, también conocido como Black Knight, en la película que tiene fijado su estreno para noviembre de 2020.

La otrora ganadora del Oscar a mejor actriz, Emma Stone, ya tiene definido el look para la cinta spin off de la malvada Cruella de Vil. Esto, generó algunos comentarios negativos en algunos usuarios de Twitter, pues, consideran que la apariencia de la actriz no se ajusta a la época en la que se ambientará la película (década del 70 en Londres).

En la fotografía publicada por Disney, se puede ver a Stone usando un traje de cuero completamente negro, y un cabello con risos alborotados de color blanco y negro.

Here’s your first look at Emma Stone as Cruella de Vil in Disney's Cruella. The film, also starring Emma Thompson, Paul Walter Hauser, and Joel Fry, comes to theaters May 28, 2021. #D23Expo pic.twitter.com/KqxJ0yMYQ3