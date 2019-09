Lewis Capaldi anuncia nuevo tour en Europa para febrero

Lewis Capaldi, que se hizo mundialmente conocido con su canción "Someone You Loved", no se conforma con las nueve fechas programadas para conciertos por Europa el próximo octubre y noviembre y anuncia otros ocho directos adicionales que tendrán lugar entre el 4 y el 13 de febrero de 2020. El cantautor pasará entonces por Alemania, Suiza, Bélgica, Holanda y Francia y por el momento no ha anunciado ninguna otra fecha en España.

Será el tour más grande que haya realizado el escocés hasta la fecha. "¿Europa estáis preparados? ¡Listo para anunciar mi mayor gira de todos los tiempos! Sé parte de la historia viendo a un niño escocés gordito sudando copiosamente mientras os grita durante 90 minutos", así anunciaba Lewis Capaldi a sus seguidores a través de sus cuentas en redes sociales las nueva fechas.

Las entradas saldrán a la venta el próximo jueves 05 de septiembre a las 10am hora local para los conciertos de Alemania y el viernes 06 de septiembre para Zúrich, Bruselas, París y Ámsterdam. Para más información sobre dónde comprar las entradas recomendamos visitar la página oficial del artista ya que existen puntos de venta diferentes para cada país.

Recordamos que Lewis pasará por nuestro país en el mes de octubre. Tiene confirmadas dos fechas, el lunes 28 de octubre en el Teatro Barceló de Madrid y el martes 29 de octubre en la Sala Bikini de Barcelona, ambas con cartel de "entrada agotadas" colgado en la puerta.

Su álbum debut, "Divinely Uninspired to a Hellish Extent", salió a la venta el pasado 17 de mayo de 2019 y ya ha alcanzado la certificación de platino en el Reino Unido. Además, el disco llego a ser número uno en las listas de Irlanda, Escocia y Reino Unido, donde también ha conseguido ser el álbum más vendido del año. En una semana tras su lanzamiento obtuvo la certificación de oro en Reino Unido que lo convirtió en el álbum debut más vendido de un artista británico en más de ocho años. El LP incluye los singles "Grace", "Someone You Loved" y "Hold Me While You Wait".