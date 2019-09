Recordando a Freddie Mercury en su 73º cumpleaños

Cantante, músico, compositor y pianista, Freddie Mercury es una de las grandes leyendas eternas de la historia del Rock. En VAVEL, hacemos un especial del vocalista de Queen en conmemoración por su 73 cumpleaños:

Juventud y primeros pasos en la música

Freddie en India. Fuente: freddiemercury.com

Farrokh Bulsara nació en Zanzíbar el 5 de septiembre de 1946. Con 7 años, viajó a la India para realizar sus estudios en el St Peter's School, donde fue desarrollando su talento musical, principalmente con el coro de su colegio y aumentó considerablemente su nivel al piano. A los 18 años, volvió a Zanzíbar pero debido a la revolución que tal país estaba viviendo, huyó a Londres con su familia.

Freddie en 1970. Fuente: freddiemercury.com

Ya en Inglaterra, Farrokh compaginó sus estudios de Artes en la escuela politécnica de Isleworth con un trabajo en el aeropuerto de Heathrow. Paralelamente, formó su primer grupo de rock junto a otros estudiantes universitarios, pero sin éxito y se cambió el nombre a Freddie Mercury. Poco después, Freddie conocería a Roger Taylor y Brian May, miembros de la banda universitaria Smile y aunque en un primer momento rechazó ser uno de los vocalistas del grupo, acabó accediendo a unirse a ellos, y el resto, es historia del Rock.

El reinado de Queen

Queen en 1974. Fuente: queenonline.com

Freddie Mercury (vocalista y pianista), Roger Taylor (batería y voz), Brian May (guitarrista y voz) y John Deacon (bajista) formarían el grupo legendario Queen en Londres, Inglaterra. Se unieron oficialmente como banda en 1970, aunque no sacarían su primer disco de estudio hasta 1973, Queen, el cual ya ofrecía un sonido rompedor e innovador con temas como 'Doing Alright' o 'Keep Yourself Alive'. Sucesivamente, fueron componiendo, probando sonidos, instrumentos, mezclando estilos musicales a lo largo de más de dos décadas para crear albums y canciones que pasarían a la historia que a día de hoy se siguen escuchando y son mundialmente reconocidas.

Pero Queen, si ya destacaban sobre el resto por su sonido innovador, también son recordados por sus icónicas performances en directo. Desde Montreal, las dos noches en Wembley en 1986 a la más importante y considerada mejor actuación de la historia del Rock: el Live Aid 1985. Un concierto benéfico ante más de 70.000 personas en Londres en 1985 que será recordado por los míticos 22 minutos que Queen estuvo sobre el escenario. Ese día, con 'Bohemian Rhapsody', 'Radio Gaga', 'Hammer To Fall', 'Crazy Little Thing Called Love', 'We Will Rock You' y 'We Are The Champions', la banda británica, con Freddie a la cabeza, consiguió unir algunos de sus grandes éxitos dentro del limitado tiempo que tenía cada artista para meterse a todo el público asistente en el bolsillo.

Freddie en 1983. Fuente: rollingstone.com

Las mejores canciones escritas por Freddie Mercury

Queen es una de las bandas de Rock que sin duda más ha vendido a lo largo de las últimas décadas con hits y singles compuestos por sus 4 integrantes. A continuación, destacamos algunas de las mejores canciones compuestas por Mercury:

Killer Queen (1974)

Del tercer album Sheer Heart Attack, este tema fue el primer gran éxito de la banda británica. 'Killer Queen' ofrece un sonido que alterna entre el pop y glam rock. El propio Freddie dijo que para su composición, la cual le llevó tan solo un día, se inspiró en los Beatles y los Beach Boys.

Bohemian Rhapsody (1975)

La canción que por excelencia describe a Queen, considerada la mejor canción de la historia del Rock y que les llevó a la cima del éxito. De 6 minutos de duración, fue el primer sencillo del disco A Night At The Opera. La canción ofrece un sonido desconocido para la época y está formada por 6 partes: introducción, balada, solo de guitarra, ópera, rock y coda o final, presentando un formato totalmente rompedor. Freddie nunca explicó el significado de este tema.

Somebody To Love (1976)

Del album A Day At The Races, es la canción preferida de Mercury. Pese a que muchos consideran la anteriormente mencionada 'Bohemian Rhapsody' como su obra maestra, Freddie siempre puso por delante este tema. La admiración de Mercury por Aretha Franklin fue uno de los puntos claves para entender la composición de este single. 'Somebody To Love' alterna entre el rock y el gospel, y vuelve a contener temas vocales complejos con los perfectos coros que forman las numerosas pistas hechas a base de las voces de Freddie, Roger y Brian como símbolo distintivo de la canción. La voz de Mercury se explaya además por escalas muy complicadas.

Crazy Little Thing Called Love (1979)

Del album The Game e inspirada directamente en el estilo musical de Elvis Presley, Freddie literalmente tardó 10 minutos en componer el tema. Este rockabilly, compuesto por guitarra acústica, bajo, batería y un solo de guitarra eléctrica, llegó al número 1 de las listas norteamericanas tras su lanzamiento.

Don't Stop Me Now (1978)

Forma parte del disco Jazz y el tema se basa en el piano y la voz de Freddie, mientras Roger y John hacen acompañamiento con la batería y el bajo respectivamente. La guitarra de Brian sólo interviene en un solo durante la parte final de la canción. Es sin duda, uno de los temas de Queen que más siguen sonando, especialmente en anuncios publicitarios y formatos televisivos.

El rango vocal de Freddie Mercury

La voz de Mercury es para muchos, la mejor voz de la historia de la música reciente, y así la catalogan revistas de prestigio como 'Rolling Stone' e incluso en medios de votación pública, se encuentra posicionado como el número 1 en muchas de esas listas. La portentosa potencia vocal de este cantante ha sido llevada incluso a estudios científicos. Los resultados de tales investigacioes fueron publicados por la Logopedics Phoniatrics Vocology y esta fue la conclusión final de la inigualable voz de Freddie:

'Somebody To Love' tan solo con la voz de Freddie, donde se aprecia el amplísimo rango vocal del artista.

Se comprobó que la tendencia vocal de Mercury era barítono. A tal conclusión llegaron después de analizar seis entrevistas del cantante en la cual se determinó una media vocal de 117.3 Hz, un número prácticamente inigualable. Los tonos que manejaba el cantante durante sus conciertos no eran producidos gracias a la vibración de las cuerdas vocales, tal como sucede con la gran mayoría de los otros artistas. Su voz surgía a partir de la vibración de la cuerdas ventriculares. Tal técnica es propiedad casi exclusiva de los intérpretes provenientes de la música clásica. A su vez, las cuerdas vocales del mítico artista vibraban con mayor frecuencia que las del resto de artistas de ópera. Siendo el vibrato perfecto de valor 1; una escala lograda, por ejemplo, por Luciano Pavarotti; Mercury promediaba un número de 0,57. Su voz vibraba a un ritmo extraordinario.

Freddie Mercury en solitario

Este artista pasó por dos aventuras en solitario, cada una muy diferente de la otra:

Mr Bad Guy (1985)

Fue el primer album de Freddie Mercury separado de Queen. Un trabajo formado por 11 canciones, todas escritas por Mercury que sin embargo, no tuvo el resultado esperado para el cantante y no obtuvo buenos resultados dentro de las listas de venta. Bien es cierto que Freddie se encontró con la presión de los medios por ver lo que era capaz de hacer separado de Queen. No obstante, dejó canciones para el recuerdo como 'Living On My Own' o 'I Was Born To Love You'. Tras este primer paréntesis en solitario, Queen volvería al estudio para componer el album A Kind Of Magic y posteriormente completar su gira más exitosa.

Barcelona (1987, ft. Montserrat Caballé)

En 1986, durante una entrevista de los 4 miembros de Queen con Televisión Española durante su visita a España con la gira Live Magic, Freddie admitió que era un gran admirador de la cantante de ópera catalana Montserrat Caballé después de que en 1983 asistiera a un concierto de la intérprete en el Royal Albert Hall de Londres. Un año después de la mencionada entrevista, los deseos de Freddie de trabajar con la soprano se hicieron realidad. Mercury compuso un album a la justa medida de ambas voces con 'Barcelona' como tema principal de tal trabajo, la cual fue interpretada por ambos en directo en las ciudades de Barcelona e Ibiza durante 1988 y se convertiría en 1992 en el himno de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La soprano describiría años después el trabajar con Mercury con estas palabras:

"Tuvimos la oportunidad de crear canciones en las que todas tenían un significado. Estábamos haciendo algo muy especial y eso no pasa a menudo. Siempre cantó con un incisivo sentido del ritmo, su ubicación vocal era muy buena y se deslizaba sin esfuerzo de un registro a otro. Con gran musicalidad. Su fraseo fue sutil, delicado y dulce. Pudo encontrar el color correcto y el matiz expresivo para cada palabra”

El legado de Queen y Freddie Mercury

Queen II. Fuente: queenonline.com

Freddie Mercury fallecería el 24 de noviembre de 1991 tras varios años luchando contra el SIDA. No obstante, Queen y en especial Freddie, lejos de caer en el olvido, siguen siendo una de las bandas de Rock más importantes. Y es que en pleno 2019, Queen es la 2ª banda más escuchada de Spotify (plataforma de streaming más utilizada) con más de 32 millones de oyentes mensuales, 'Bohemian Rhapsody' llegó recientemente al billón de visualizaciones y tan solo en 2018, el disco Greatest Hits I, II & III (conjunto de 3 CDs que reúne los grandes éxitos de Queen) fue el disco más vendido en España. Las nuevas generaciones siguen escuchando y reconociendo los grandes temas de Queen allá donde van, desde conciertos de otros artistas a eventos deportivos:

Uno de los ejemplos que mejor explican el fenómeno Queen es este video. Antes de un concierto de la banda de rock Green Day, una de las más conocidas y grandes seguidores de Queen, en Hyde Park, 2017, más de 50000 cantaron al unísono 'Bohemian Rhapsody'. Como vemos, Freddie Mercury es una de las grandes leyendas de la historia de la música más contemporánea, con gran capacidad musical, compositora y sobre todo vocal. Junto al resto de integrantes de Queen, han logrado convertirse una de las más prestigiosas bandas de rock entrando de lleno en las nuevas generaciones.