Louis Tomlinson lanza nuevo single: "Kill My Mind"

El británico Louis Tomlinson ha vuelto con un nuevo single y un sonido ligeramente diferente a todo lo anterior que nos había mostrado hasta el momento. Su última canción, titulada "Kill My Mind", formará parte de su álbum debut como solista del que aún no se sabe absolutamente nada.

"Puedo decir que las canciones que están a punto de salir por fin me representan como artista. Estuve un tiempo grabando un tipo de música con la que creía que llegaría a la radio. Me parecía que tenía que hacer una música con un sonido concreto, pero cuando me senté y reflexioné, me di cuenta de que solo tenía que hacer música que fuera fiel a mí mismo. Cuando conocí a Jamie Hartman [co-compositor y productor de Rag'N'Bone Man], sentí que finalmente me encontraba cara a cara con un productor. Nos entendimos perfectamente y de las últimas sesiones que hicimos salieron canciones de las que me siento orgulloso. Quiero poder mover a las personas con palabras. Quiero que mis letras sean sinceras y digan cosas que sean importantes y relevantes", comentó el cantante en una nota de prensa. "En las últimas semanas he puesto muchas cosas en perspectiva, y de hecho, lo que debería hacer es olvidarme de las opiniones y, hasta cierto punto, preocuparme menos de que se me defina por el éxito comercial".

El británico ha ido sacando su música en solitario un poco a cuenta gotas desde que One Direction quedó en suspenso allá por 2015. Su primer single en solitario fue una colaboración con Steve Aoki que lanzó en diciembre de 2016, "Just Hold On". El segundo otra colaboración, en este caso con Bebe Rexha y Digital Farm Animals que se publicó a mediados de 2017, "Back To You". Seguido de "Miss You" que fue su primera canción completamente en solitario que vio la luz ese mismo año. En 2018 hubo un parón y no público nada de música nueva, pero en marzo de 2019 lanzó "Two of Us", una canción dedicada a su madre que falleció en diciembre de 2016.

Para los que estéis deseando escuchar todos los grandes éxitos de Louis Tomlinson en directo recordaros que su próximo concierto será en el Coca-Cola Music Experience de Madrid el próximo 14 de septiembre y que aún hay abonos a la venta.

Letra completa de "Kill My Mind"

You're a nightmare on the dancefloor

And you hate me, and I want more

You're a total distraction

While I'm waiting for your reaction



The devil in my brain

Whispering my name

I can hear it sayin', "Ah, ah, ah"

I can ease the pain

Just a little taste babe

And ya won't let go of your hold on me



You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now



Kept me living

From the last time

From a prison of a past life

On a mission just to feel like

When you kissed me for the last time



The devil in my brain

Whispering my name

I can hear it sayin', "Ah, ah, ah"

I can ease the pain

Just a little taste babe

And ya won't let go of your hold on me



You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now



Kill my, kill my, kill my

Kill my, kill my, kill my

Kill my, kill my, kill my

Kill my, kill my, kill my



You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now

You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now



You kill my mind

Raise my body back to life

And I don't know what I'd do without you now