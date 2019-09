Netflix y Joker protagonistas en Venecia

Con el inicio del mes de septiembre comienza la temporada de festivales de cine, dando pistoletazo de salida a la carrera de premios y a la última fase de grandes estrenos en los cines.

En Venecia, se ha presentado mundialmente uno de los estrenos más esperados, cuyo tráiler comentamos, Joker. La película protagonizada por Joaquin Phoenix, ha sido cubierta de críticas muy positivas. Entre los aspectos más significativos es la actuación del propio Phoenix, que es el favorito a ganar el Óscar a mejor actor, el universo que crea la película y la reinvención del villano de Batman. Y sí, la cinta mostrará cosas del universo de Batman, no se aleja del Gotham de los comics, eso es por lo menos lo que nos dicen los primeros comentarios, aunque parece que es una película que quiere avanzar un poco más en la trama, con guiños a largometrajes como Taxi Driver. En menos de un mes, el 4 de octubre, la tendremos en las salas.

Joker. Fuente: IMDB.com

Netflix se ha convertido en uno de los protagonistas del festival presentando tres de las películas que la plataforma estrenará en los próximos meses y que están llamadas a ser películas a tener en cuenta.

De estas tres películas la más aclamada ha sido Historias de un Matrimonio, dirigida por Noah Baumbach (Una historia de Brooklyn) y protagonizada por Adam Driver (Infiltrados en el KKKlan, Stars Wars y el despertar de la fuerza) y Scarlett Johansson (Vengadores y Lost in Translation), que cuenta el fin del matrimonio entre ambos protagonistas, desde el punto de vista de cada uno de ellos. Los críticos destacan las actuaciones de los dos protagonistas, además de la actuación secundaria de Laura Dern (Big Little Lies). La película la podremos disfrutar en Netflix a partir del 6 de diciembre.

Historia de un matrimonio. Fuente: IMDB.com

Netflix ha presentado dos películas más: The Laundromat y The King. The Laundromat (Dinero Sucio como se llamará en España) dirigida por Steven Soderbergh (Ocean’s Eleven) protagonizada por Gary Oldman (1 Oscar por El Instante más oscuro), Antonio Banderas (Dolor y Gloria) y Meryl Streep (Ganadora de 3 premios de la Academia), que narra en tono de comedia el escándalo de los Papeles de Panamá y la relación de las grandes fortunas con las empresas offshore. Según los primeros comentarios, el estilo de la cinta recuerda a La Gran Apuesta, película que hace unos años nos contaba las causas de la crisis de 2008. La podremos ver a partir del 18 de octubre en Netflix.

Por otro lado, The King adapta la obra de Shakespeare Enrique V con Timotheé Chamalet (Call me by your name) como protagonista y con la actuación secundaria de Robert Pattinson (Crepúsculo), que ha dejado críticas divididas y que en cierta manera su adaptación recuerda a elementos de Juego de Tronos. Se estrenará el 1 de noviembre en Netflix.

The King. Fuente: IMDB.com

Entre las otras cintas estrenadas en el festival encontramos: Ad Astra, protagonizada por Brad Pitt (Érase una vez en Hollywood), película ambientada en el espacio dirigida por James Gray (Z la ciudad perdida) que se estrenará el 20 de septiembre en los cines y que ha recibido elogios por parte de los críticos. Madre, la nueva película de Rodrigo Sorogoyen (El Reino), que profundiza en el corto nominado en relación a la desaparición del hijo de la protagonista, y que ha recibido críticas positivas, llegará a los cines el 15 de noviembre e inagurará el Festival de Cine de Sevilla.

Pero la polémica no ha dejado de lado el festival, la directora del festival Lucrecia Martel aseguro que no asistiría a la proyección de El Oficial y el Espía, dirigida por Roman Polanski (El Pianista), debido a las acusaciones de abuso sexual sobre el director que no le permiten pisar EEUU. Pese al “veto”, la película ha sido la más aclamada por la prensa dentro de la sección oficial. La película que relata el Caso Dreyfus, llegará a los cines el 13 de diciembre.

Para terminar, destacamos la presencia española en el festival al ser Pedro Almodóvar galardonado con el León de Oro de honor por su trayectoria, siendo todo un regalo en un año donde el director ha vuelto a escena gracias a Dolor y Gloria, su reconocida última película.

Almodóvar recibe el León de Oro. Fuente: Público

Tendremos que esperar algunos meses para ver las películas proyectadas en el festival esperemos que las críticas se cumplan y veamos buen cine.