Louis Tomlinson: de One Direction a una carrera en solitario

Los últimos casi cuatro años de Louis Tomlinson desde que One Direction decidiera tomarse un descanso como grupo para que sus miembros se embarcaran en una carrera en solitario han estado repletos de proyectos totalmente diversos. Ha lanzado al mercado varios singles, pero también creó su propio sello discográfico en 2015 y fue jurado del programa británico The X Factor en 2018. A continuación repasamos detenidamente que ha sido del componente más mayor de una de las boybands británicas más exitosas de todos los tiempos.

Su propio sello discográfico

La primera andanza de Louis Tomlinson en solitario fue fundar su propio sello discográfico, algo que sucedió en la primavera del 2015, antes de que la banda anunciase públicamente que se tomarían un descanso. "Es algo que llevo bastante tiempo queriendo hacer", dijo el británico a The Sun. "Tener la oportunidad de darles a los nuevos artistas una plataforma es una sensación increible. Espero firmar a algunos nuevos artistas realmente emocionantes en el futuro".

Primera colaboración: “Just Hold On”

El lanzamiento de la carrera como solista de Louis Tomlinson tuvo un poco de sabor agridulce, la canción elegida fue “Just Hold On”, en colaboración con Steve Aoki.

El tema fue presentado por primera vez durante la final del programa británico The X-Factor en 2016, programa que les vio nacer como grupo en 2010 y el escenario perfecto para ver a Louis resurgir como artista en solitario.

"Just Hold On" está canción dedicada a su madre, Johanna Deakin, quien perdió una dura batalla contra la leucemia y falleció unos días antes del lanzamiento, lo que hizo la actuación realmente emotiva. Louis consiguió contener las lágrimas en el escenario, aunque admitió que para él no fue un momento nada sencillo. "Esto fue más duro de lo que jamás hubiera imaginado. Quiero dar las gracias a toda la gente a mi alrededor y a mis increíbles fans ahí fuera que han hecho esto tan especial", escribió el cantante momentos después en su cuenta de Twitter.

That was harder than I ever imagined. I want to thank everyone around me and all of the amazing fans out there that made that so special! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) December 11, 2016

Feeling so much love around me and my family . Mum would have been so fucking proud ( sorry for swearing mum 😝 ) love you ! — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) December 11, 2016

Segunda colaboración: “Back to You”

El segundo paso en la carrera musical como solista de Louis Tomlinson vino acompañado de Bebe Rexha y Digital Farm Animals. Se trata de una canción llamada "Back to You", que rompe completamente con el sonido electrónico que había mostrado en “Just Hold On”. La canción habla de una relación tóxica entre dos personas que son completamente adictas a la situación de drama entre ellos y a pesar de que les aconsejen dejarlo, siempre acaban volviéndose a ver, una letra con la que muchas personas pueden llegar a sentirse identificadas. El vídeo musical de “Back To You” se desarrolla en Doncaster (Inglaterra), ciudad natal de Tomlinson.

"Esta canción me llamó la atención respecto a todo lo que he estado escribiendo. Tiene una producción bastante minimalista. Es algo que, incluso melódicamente, es muy diferente a algo que normalmente haría", comentó Tomlinson en una entrevista en la BBC Radio 1.

El debut en solitario con un single promocional: “Just Like You”

Puesto que solo se habían escuchado colaboraciones de Louis y nada realmente en solitario, existía la pregunta de cómo sonaría su voz como solista y sacó de dudas al mundo lanzando el single promocional “Just Like You”.

El cantante comentó a la revista Billboard: “La canción trata sobre esta visión de las celebridades que somos impenetrables y casi no humanos, pero fundamentalmente todos tenemos los mismos problemas”, y añadió que es una de sus temas favoritos.

La cuarta canción: "Miss You"

El primer single oficial en solitario de Louis Tomlinson sería "Miss You" que se lanzó en diciembre de 2017. Se trata de una canción sorprendentemente roquera con algunos toques de pop-punk pero sin poder meterla definitivamente en ese género. El británico contó que escribió la canción acerca de un momento de su vida en el que salía de fiesta todas las noches, "visto en retrospectiva, era una tontería, y solo me estaba dejando llevar. Porque en realidad, muy dentro de mí sentía cuánto echaba de menos a la chica a la que amaba. Para mí era importante ser honesto al escribir esta canción".

Parón musical y “The X Factor”

En julio de 2018 el programa británico The X Factor anunciaba quienes serían sus jueces para la edición de otoño de ese mismo año y Louis Tomlinson estaba entre los elegidos, junto con Robbie Williams y su esposa Ayda Williams, y por supuesto Simon Cowell.

After much speculation, we are SO EXCITED to reveal our X Factor 2018 JUDGES!!!! Welcome to the panel @Louis_Tomlinson, @robbiewilliams, Ayda Williams and the one and only, Mr @SimonCowell! 🙌🤩🙌🤩🙌 #XFactor pic.twitter.com/pS6fwBI6RY — The X Factor (@TheXFactor) 17 de julio de 2018

Louis se hizo cargo de la categoría de los chicos y desde el primer momento en las audiciones destacó como juez y mentor, impresionando al público y mostrándose cercano y sincero con todos los participantes. Además se dio el lujo que no se pudo dar cuando él mismo fue participante con One Direction, ganar; ya que uno de concursantes de la categoría de Louis, Dalton Harris, fue declarado ganador del X Factor 2018.

Nueva música en 2019

Este año 2019 ha vendido cargado de novedades por parte de Louis Tomlinson. A principios de marzo publicaba "Two of Us", una canción en recuerdo de su madre que suponía su vuelta a la escena musical internacional. "Era algo que necesitaba que saliera de mi pecho. Solía ​​apoyarme en mi madre para muchas cosas, siempre que necesitaba un consejo sobre algo, era la primera llamada que hacía. No quiero que la gente quede atrapada en la tristeza. La canción debería ser esperanzadora", dijo el cantante en una entrevista a la BBC tras el lanzamiento.

Más recientemente, ha lanzado su segundo single del año "Kill My Mind", con un sonido bastante diferente a todo lo que nos había mostrado hasta el momento.

Y ahora, ¿qué sigue?

El siguiente paso es la vuelta a los escenarios, que sucederá el 14 de septiembre en el Coca-Cola Music Experience de Madrid, donde es el artista principal del festival. La gran duda es si tocará las canciones que ya ha lanzado y alguna cover de One Direction o si presentará alguna canción nueva a todos los asistentes.

Y presuponemos que continuará con el anuncio de su álbum debut del que aún no se sabe absolutamente nada pero que todos sus seguidores están deseando poder escuchar cuanto antes.

Por el momento solo queda especular, pero esperamos que pronto podamos anunciar más novedades de la carrera musical en solitario de Louis Tomlinson.