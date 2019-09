Camila Cabello sorprende con doble estreno: 'Shameless' y 'Liar'

A sus 22 años, Camila Cabello se encuentra sin duda en la cima de su carrera musical. Si bien ya alcanzó grandes éxitos con su primer disco en solitario Camila y especialmente con el single 'Havana', la artista ha vuelto a reinar las listas musicales con la que ha sido una de las canciones del verano: 'Señorita' (ft. Shawn Mendes). No obstante, la cubana no para y va a más, anunciando ya un nuevo album titulado Romance, un album más personal, y dos canciones que ofrecen un sonido renovado y diferente al de su primer trabajo.

Nuevo comienzo

What do I know about love?, why does it die?. Con estas y estas muchas preguntas que forman parte de un video de ambiente vintage, Camila comenzó a dar pistas de que una flamante etapa se acercaba a través de sus redes sociales durante las últimas semanas. Primero confirmó que su segundo trabajo de estudio se denominará Romance y finalmente el pasado jueves no estrenó una, sino dos canciones con un sonido fresco para la sorpresa de todos sus fans. ¿Y por qué dos canciones a la vez?. La cantante explicó al presentador Zach Sang durante su programa en la radio que ambas, 'Shameless' y 'Liar', cuentan una historia conjunta basada en los dos últimos años de su vida amorosa y además prefiere sacar a la luz dos temas a la vez cuando se trata de estrenar un proyecto nuevo.

Dos singles muy conectados, pero diferentes

'Shameless' es sobre todo, personal y con versos muy íntimos, llena de potencia vocal, ofreciendo un sonido rock electro con un riff de guitarra melancólica. La artista la describe como una canción con la que tiene una gran conexión emocional que escribió a partir de sus sentimientos durante un mal momento personal:

Right now, I'm shameless

Screamin' my lungs out for ya

Not afraid to face it

I need you more than I want to

Need you more than I want to

Este tema se estrenó además acompañado por un videoclip promocional dirigido por Henry Scholfield, el cual añade intensidad a la canción y ya cuenta con 16 millones de visualizaciones en tan solo 3 días en Youtube. En la grabación, llena de intensidad, Cabello aparece en diferentes situaciones, arrastrándose por el suelo de una mansión vacía y oscura, confesándose en una iglesia ante una mujer cura y rodeada de chicas que aparecen físicamente igual a la artista siguiendo una coreografía.

En cuanto a 'Liar', cuyo videoclip oficial se estrenará este viernes según ha confirmado la cantante, esta ofrece un sonido compuesto de aires latinos mezclados con reggae y ambiente cubanos, con un potente sonido de trompeta y un bajo acompañado de un ritmo a base de palmas más alegre si se compara con la mencionada 'Shameless'. La canción presenta una fase el enamoramiento diferente, referida a mentirse a uno mismo sobre los sentimientos, negar querer acercarse a una persona aunque sí quiera:

I don't believe myself when I

Say that I don't need you, oh

I don't believe myself when I say it

So, don't believe me

Todavía no hay fecha de estreno para Romance, pero sin duda, 'Shameless' y 'Liar' auguran una nueva etapa llena de éxitos y reconocimientos para Camila Cabello, la cual se ha confirmado que aparecerá por primera vez el próximo 12 de octubre en el prestigioso programa norteamericano Saturday Night Live.