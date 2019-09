Franz Ferdinand y Valladolid, ¿la combinación perfecta?

¿Alguna vez has imaginado a una banda de la talla de Franz Ferdinand arrasando en las fiestas patronales de tu ciudad y pronunciando su nombre de forma impecable? Pues eso es exactamente lo que ha pasado este sábado en Valladolid. A lo largo del día hemos visto como el grupo, reconocido por temas como "The Dark of The Matinée" o "Do You Want To" ha logrado ser trending topic en Twitter gracias a los innumerables elogios que se ha cosechado desde su concierto.

El rock más eléctrico y despampanante, un vocalista carismático que encontraba mayor complejidad en la pronunciación de Valladolid que en hacer saltar a un público de lo más diverso al ritmo de "No You Girls". Iban con las pilas cargadas y lo demostraron desde su primer pestañeo bajo los focos. Hay algo de lo que no cabe duda, y es que hasta el curioso más alejado de la música de Franz Ferdinand fue consciente de que anoche estaba contemplando a la banda que marcó una generación de lo más alternativa.

La Plaza Mayor minutos antes del concierto | Fuente: Twitter Oficial del Ayto. de Valladolid

Ante los ojos de más de veintiocho mil fanáticos que acudieron anoche a la ya consolidada como "ciudad de la luz", la Plaza Mayor recibió el que para muchos sería el mejor concierto que han vivido hasta la fecha las fiestas de la localidad. Toda una explosión de adrenalina al ritmo de su mítico "Take Me Out", entre otros éxitos, se hacía posible gracias a la alabada gestión del Ayuntamiento de Valladolid, así como a un sistema de sonido digno de auditorio.

Pero esta no es ni de lejos la primera vez de Franz Ferdinand en España, y es que la banda escocesa regresaba a la península tras su cuarta aparición en el Festival Internacional de Benicàssim este pasado mes de julio.

"Dinero del contribuyente bien invertido", decía un usuario de Twitter al elogiar las pantallas de alta definición que habían acompañado a la banda en su actuación. Si por algo destacan las Fiestas de Valladolid es por su acertada selección de artistas invitados. Tras el cartel de la pasada edición (C. Tangana, Celtas Cortos, Hombres G, Rozalén, Beret, Aitana, Raphael y muchos más) la capital vallisoletana vuelve a superarse con el grupo liderado por Alex Kapranos en esta nueva celebración de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo, que se despedirán este año al ritmo de Maldita Nerea.