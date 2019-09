Green Day sorprende con su nuevo single

"The Hella Mega Tour", así se llama la nueva gira mundial de Green Day junto con Fall Out Boy y Weezer que se llevará a cabo en 2020. Tres de las mejores bandas rock actuales se ponen en carretera para recorrer Europa, Asia y América llevando todos sus grandes éxitos a países como Reino Unido y Canadá. Para ello los californianos lanzaron el pasado 10 de septiembre su nuevo tema Father of All...

Billie Joe Amstrong, Mike Dirnt y Tré Cool celebraron hace tres años su treinta aniversario, aunque su fama surgió con "Dookie", un disco publicado en 1994 el cual incluye canciones como "Basket Case" y "When I Come Around", disco que lleva vendidos ya más de 20 millones de copias.

Más tarde llegaron "American Idiot" y "21st Century Breakdown", dos discos aclamados por la crítica y sus fans como maravillas del Punk Rock y Alternativo, y con los que la banda se ganó, si era posible, al resto del mundo. Sus dos últimos álbumes, la trilogía “¡Uno!” “¡Dos!” “¡Tré!” y “Revolution Radio” dejaron claro que Green Day es un icono del Punk Rock aunque ya más maduro.

Su nuevo tema formará parte de un disco llamado “Father of All The Motherfuckers”, el decimotercer disco de la banda, que saldrá a la venta el 7 de febrero. Las redes sociales se han mostrado bastante receptivas ante la idea de las tres bandas en tour y por ahora el tema está teniendo buenas críticas.

Toda la información sobre el disco y la gira que recorrerá el mundo puede encontrarse en la web oficial de la banda www.greenday.com. También se puede escuchar Father of All... en plataformas de streaming como Spotify, Youtube, Deezer...