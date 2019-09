Ya está aquí la lista de nominados a los 40 Music Awards 2019 

La noche grande de la música en España ya arranca motores de cara al próximo ocho de noviembre. Ya se ha celebrado en Madrid la ya tradicional cena que organiza la emisora de radio los 40, donde además de acudir los nombres más importantes del panorama musical español, se anuncia la más que esperada lista de nominados:

NOMINADOS ESPAÑA

ARTISTA O GRUPO DEL AÑO:

Leiva

Aitana

Manuel Carrasco

Rosalía

David Bisbal

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN DEL AÑO:

Beret

Lola Índigo

Pol Granch

Sinsinati

Don Patricio

ALBUM DEL AÑO:

El Mal Querer (Rosalía)

La Cruz del mapa (Manuel Carrasco)

Complicado (Blas Cantó)

Nuclear (Leiva)

Incendios (Dani Fernández)

CANCIÓN DEL AÑO:

5 Sentidos (Dvicio y Taburete)

Lo Siento (Beret)

Mi Persona Favorita (Alejandro Sanz y Camila Cabello)

Vas A Quedarte (Aitana)

Qué Bonito Es Querer (Manuel Carrasco)

VIDEOCLIP DEL AÑO:

No Te Preocupes Por Mí (Leiva)

Con Altura (Rosalía, J Balvin y El Guincho)

De Tus Ojos (Vanesa Martín)

Bailo La Pena (Macaco)

Me Quedo (Aitana & Lola Índigo)

FESTIVAL, GIRA O CONCIERTO DEL AÑO:

Gira La Cruz Del Mapa (Manuel Carrasco)

#LAGIRA (Alejandro Sanz)

Gira Todas Las Mujeres Que Habitan En Mí (Vanesa Martín)

Tour Nuclear (Leiva)

Festival A Summer Story

NOMINADOS INTERNACIONALES

ARTISTA O GRUPO DEL AÑO:

Rita Ora

Jonas Brothers

Sam Smith

Miley Cyrus

Ed Sheeran

ARTISTA O GRUPO REVELACIÓN DEL AÑO:

Ava Max

Panic! At The Disco

Mabel

Lil Nas X

Billie Eilish

ÁLBUM DEL AÑO:

Happiness Begins (Jonas Brothers)

Nº6 Collaborations Project (Ed Sheeran)

Late Night Feelings (Mark Ronson)

When We All Fall Sleep, Where Do We Go? (Billie Eilish)

Thank You, Next (Ariana Grande)

CANCIÓN DEL AÑO:

Sweet But Psycho (Ava Max)

Señorita (Shawn Mendes ft Camila Cabello)

High Hopes (Panic! At The Disco)

Sucker (Jonas Brothers)

I Don't Care (Ed Sheeran & Justin Bieber)

VIDEOCLIP DEL AÑO:

Nothing Breaks Like A Heart (Mark Ronson & Miley Cyrus)

R.I.P (Sofia Reyes, Anitta & Rita Ora)

Bad Guy (Billie Eilish)

Sucker (Jonas Brothers)

Don't Call Me Up (Mabel)

GLOBAL MIXTA

ARTISTA O PRODUCTOR LOS40 URBAN:

J Balvin

Juan Magán

Daddy Yankee

Anitta

Nicky Jam

CANCIÓN LOS40 GLOBAL SHOW:

Con Altura (Rosalía, J Balvin, El Guincho)

Calma (Remix) (Pedro Capó, Farruko)

Adán y Eva (Paulo Londra)

Con Calma (Daddy Yankee & Snow)

Taki Taki (Dj. Snake ft Selena Gomez, Ozuna & Cardi B)

ARTISTA DEL 40 AL 1:

Aitana

Bombai

Ana Guerra

Alfred García

Morat

La ceremonia donde se galardona a los artistas más importantes de España y a los nombres internacionales, tendrá lugar el ocho de noviembre en el Wizink Center de Madrid. No obstante, sólo dos categorías se decidirán por la votación del público: el Premio al Mejor Artista Del 40 al 1 y la Mejor Canción LOS40 Global Show.

La gala de Los 40 Music Awards promete ser inolvidable un año más. Son unos premios cuya importancia y prestigio ya resuena en el panorama internacional. Basta con ver los grandes nombres que han pasado por estos premios en años anteriores: Dua Lipa, Camila Cabello, David Guetta, Shakira, Anne-Marie, Alicia Keys.... Todavía habrá que esperar poco menos de dos meses para ver qué deparan estos premios, que sin duda dejarán grandes momentos con los mejores artistas presentes.