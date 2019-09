Tiendas de segunda mano, app de ventas, el mundo de la moda se está volcando al hecho de que lo que no nos pongamos no tiene porque aparecer en la basura. Podemos darle una segunda vida a todas nuestras prendas. Estamos ante la Revolución de la Segunda Mano.

Pongámonos en contexto. En cada barrio, por no decir cada calle, hay varias tiendas de segunda mano donde puedes llevar la ropa que ya no uses. Siempre y cuando no esté en malas condiciones o muy usada, por lo que podemos tirarla o donarla, respectivamente. En ciertas tiendas de segunda mano, te darán a cambio cierta cantidad monetaria por las prendas que dejes allí, por lo que, además de espacio, ganarás algo de dinero. Pero ojo, no vayas con la ilusión de que por unas botas que te costaron cuarenta euros, te van a dar esa cantidad, te llegarán a dar la mitad como máximo, lo que es normal para llegar a tener beneficios. Por otro lado, están las tiendas de segunda mano que no dan dinero a cambio de las prendas que llevemos, suelen ser tiendas que cierta parte de sus beneficios los donan a ONG u otras causas.

Sin embargo, no podemos olvidar a las nuevas apps de venta de segunda manos, la posibilidad de vender tu ropa a un montón de usuarios dentro y fuera de tu país con el simple gesto de subir una foto de la prenda, fijar un precio y mencionar las características.

Este artículo va acompañado de una encuesta roducida en redes donde vemos la relación de la audiencia con el mundo de la compra-venta de ropa. Un 72% de las personas que han realizado el test son conocedoras de las tiendas que hay por su barrio y de las apps que hay para vender, como Wallapop o Vinted, que son las primeras en el ranking. Sin embargo solo un 58% ha llegado a utilizar las apps o entrado en estas tiendas, vendiendo y comprando a partes iguales, pues el resultado a esa pregunta era muy similar entre las opciones.

Pedimos las opiniones de los espectadores sobre la ropa de segunda mano, lo primero que se les pase por la mente: "los precios de las prendas son similares a las prendas de tiendas normales, con lo cual la calidad precio no es igual", "recelo por si no están limpias o demasiado viejas, pero hay prendas que tienen mucho rollo y personalidad", "me da cosa pensar que ha pasado por esa prenda, pero si están a la venta es por algo". A pesar de estas declaraciones, un 100% de las personas, nunca ha mirado mal a nadie por llevar una prenda de segunda mano.

Pedimos a los usuarios que han experimentado con las apps y tiendas, que nos cuenten sus experiencias: "mi caso fue en Flamingos y la ropa es estupenda y única pero la conservación podría mejorar", "perfecta", "lo esperado, bien", "siempre vendo la ropa que tiene etiqueta, o dos puestas, la más usada la dono", "no he tenido problemas nunca".

Tras el cuestionario, un 83% asegura que llegaría a comprar en tiendas o apps de segunda mano en un futuro.

Con esto, solo os animamos a que la próxima vez que veáis una tienda de segunda mano, entréis con la mente abierta a buscar esa prenda única, esa prenda especial que da un rollazo a cualquier look. Una blazer a cuadros, unas botas, un bolso de marca, un vestido... Las opciones son ilimitadas. Así que ya sabes, deja atrás los prejuicios y ¡únete a la Revolución de la Segunda Mano!