Premios Emmys 2019: Mejor guion y dirección en serie de comedia

Desde Vavel Televisión se están realizando una serie de artículos especiales analizando a los candidatos de las diferentes categorías. Pues bien, en este post toca hablar de las candidatas a mejor dirección y guion de una serie cómica.

A rasgos generales hay que destacar que casi todas las nominadas, a excepción de The Big Bang Theory (en el campo de la dirección), son series que provienen de servicios OTT (Aunque HBO sea televisión por cable en España solo está disponible en esta modalidad). Es sin duda algo muy relevante ya que deja ver en qué estado se encuentran la industria audiovisual actual en la que las cadenas tradicional están progresivamente perdiendo el favor, no solo de los espectadores, si no también de los críticos, jurados y profesionales del sector.

Nominados a Mejor dirección en serie comedia

Alec Berg por 'The Audition' ('Barry': 2X07)

Barry ya se ganó todos los aplausos con la primera temporada. Con este segundo ciclo, no sólo se ha mantenido si no que ha ido más allá y se ha consagrado como una de las grandes comedias de los últimos años.

En ella se siguen los pasos de un asesino a sueldo, Barry (interpretado por Bill Hader), quien cansado de su trabajo decide apuntarse en clases de interpretación.

El trabajo que hace Alec Berg en la dirección es precisamente traspasar ese loco e imposible argumento a imágenes y planos. Durante todo el capítulo nos transporta a multitud de escenarios y situaciones que poco o nada tienen que ver unos con otros (de hecho cada una parece una serie distinta) pero que gracias a la figura de Barry adquieren un sentido y una unidad.

Barry 2X07 | Clip del capítulo

Bill Hader por 'Ronny/Lilly' ('Barry': 2x05)

Dos son los capítulos nominados de la segunda temporada de 'Barry'. En este caso está dirigido por el propio actor que encarna al protagonista y es un capítulo muy distinto al otro nominado. En este episodio la acción se centra solo en Barry, Fuches (el personaje al que da vida Stephen Root) y una misión que el protagonista debe llevar a cabo. Nada de clases de interpretación, de novias ni nada de eso. Todo el capítulo es una persecución en la que el perseguidor pasa a ser perseguido todo el rato como en un bucle.

‘Ronny/Lilly’ tiene un estilo de dirección muy personal. En él se opta por planos largos y bastantes generales en la primera parte mientras Barry está en la casa de su próxima víctima y al final en el supermercado cuando él se convierte en la próxima víctima. Es todo un acierto que no se usen efectismos ni cambios rápidos de cámara para dar una sensación de mayor espectacularidad porque no lo necesita. De hecho, el uso que se le da a la cámara provoca que al espectador se le sorprenda más aún ya que dota a la acción de un aire más costumbrista, lo que choca con lo que ocurre en pantalla.

Mark Cendrowski por 'The Stockholm Syndrome' ('The Big Bang Theory’: 12x24)

Este es un caso de nominación como reconocimiento. 'The Big Bang Theory' es una de las comedias más vistas de los últimos años en EE.UU, donde la emisión de este capítulo (el último de la serie) alcanzó los 18,52 millones de espectadores. Nadie pone en duda la calidad de la serie, pero este capítulo no destaca especialmente más allá de por ser el final. La dirección no tiene nada especial y comparada con la del resto de nominados queda muy deslucida.

Su nominación es un premio a su trayectoria y a su importancia dentro del campo de las comedias.

Harry Bradbeer por 'Episodio 1' ('Fleabag': 1x02)

Hablamos de una de las series del año. Desde el estreno de su segunda temporada Fleabag no ha dejado de cosechar elogios. Elogios que se han materializado en 11 nominaciones entre las que se encuentra esta a mejor dirección.

El episodio discurre en una única localización: una cena familiar en un restaurante que goza con la incorporación del cura que va a casar al padre de Fleabag con su madrina. La serie nos reconecta con la primera temporada, con los odios y rencillas con las que acabo. Como dice Fleabag en un momento del capítulo se trata de una cena pasivo-agresiva. Bradbeer consigue trasladar el ambiente de la cena y la sensación que tiene la protagonista con su dirección. Mediante planos cortos que buscan centrarse en las expresiones de los personajes (que dicen mucho más que las líneas de diálogo) y cambios constantes de plano para dar esa sensación de agobio y tensión que preside la cena.

Daniel Palladino por 'We're going to the Catskills' ('The Marvelous Mrs. Maisel’: 2x04)

Este capítulo de ‘The Marvelous Mrs. Maisel’ presenta una dirección que ,aunque es cierto y no es innovador, sabe darle un estilo clásico e incluso teatralizado. Para ello Daniel Palladino, se ayuda mediante planos medios y, sobre todo, planos generales que permiten mostrar los escenarios y contextualizarlos, entre ellos el hotel al que van. Además, ayudan a aportar más comicidad a ciertas escenas.

La serie en esta segunda temporada ha cosechado muy buenas críticas y eso se ha traducido en 20 la multitud de nominaciones a estos premios.

The Marverlous Mrs. Maisel 2x04 | Clip del episodio

Amy Sherman-Palladino por 'All Alone' ('The Marvelous Mrs. Maisel’: 2x10)

El último capítulo de la segunda temporada de la serie creada por Amy Sherman-Palladino se encuentra dirigido por ella misma. ‘All Alone’, el episodio en cuestión, destaca por el uso de sus planos secuencia. Está plagado de ellos, lo que es toda una proeza a nivel técnico y logístico. Así como todo un trabajo para los actores que no tienen que estar pendientes solo de su actuación, si no de sus coreografías y los movimientos de la cámara.

Nominados a Mejor guion en serie comedia

David Mandel por 'Veep' ('Veep': 7x07)

Estamos ante la gala de despedida de una de las series cómicas más reconocidas por la crítica: Veep. Y como no podía ser de otra manera, la serie se ha despedido por todo lo alto. Un capítulo que contiene la esencia de la obra protagonizada por Julia Louis Dreyfus y la de su protagonista, Selina Meyer.

El capítulo se centra en la convención que elegirá al próximo candidato a la Casa Blanca. Durante el periodo de la elección ocurre de todo y, como no, todo ello mediante diálogos llenos de ironía y sátira. Selina Meyer pasa por todos los estados y el guion consigue reflejar muy bien la tensión y el estrés que genera este tipo de eventos. No solo con ella, si no con todo el elenco. El capítulo está dividido en dos partes: una primera que ocupa la mayor parte del metraje y que se centra en la convención y una segunda que se trata de un salto hacia el futuro que pone la guinda al pastel y a la serie y que está lleno de crueldad, pero con comedia también. Un final 100% Veep.

Veep 7x07 | Clip del episodio

Allison Silverman por 'A warm body' ('Russian Doll': 1x03)

El tercer capítulo de Russian Doll abre otro camino dentro de la serie y relaciona la religión, el misticismo y el esoterismo con lo que le está pasando a Nadia. Y funciona. Sobre todo, el encuentro de Nadia con los judíos. A partir de ahí la trama coge carrerilla y permite a la protagonista ir por un camino hacia lo que ella cree que es la redención. Además, se ven los defectos y traumas que arrastra la protagonista y que serán importantes para el resto de episodios.

Es un guion muy interesante ya que en apenas 25 minutos consigue aunar muchos elementos distintos sin que chirríen ni que parezcan forzados a pesar de sus diferencias.

Muñeca Rusa 1x01 | Clip del episodio

Leslye Headland, Natasha Lyonne y Amy Poehler por 'Nothing in this World is Easy' ('Russian Doll': 1x01)

El guion del primer capítulo de esta serie ya mencionada destaca ya para empezar por los nombres que tiene detrás. Pero, además, y más importante consigue sentar muy bien las bases de la serie y lo hace entrando directamente en materia con una estructura que no se resiente en ningún momento y que presenta muy bien a los personajes y su relación con Nadia, la protagonista.

Sin embargo, es muy difícil que pueda llevarse el premio puesto que, aunque, como se ha dicho antes logra hacer una muy buena presentación, se queda algo corto e insulso para ganar la estatuilla.

Maya Erskine y Anna Konkle por 'Anna Ishii-Peters' ('PEN15': 1x09)

PEN15 es una comedia para adultos que está ambientada en una escuela secundaria. La ficción se centra en dos chicas de 13 años que se enfrentan a la pubertad en el 2000. Ambas protagonistas tendrán que enfrentarse al día a día de la escuela secundaria, donde un simple bolígrafo de gel puede cambiar su mejor día.

Este episodio tiene lugar en la casa de Maya, donde Anna se va a quedar a dormir. Este evento dará lugar a que la situación entre las amigas se tense cuando Anna empiece a sentirse demasiado cómoda en la casa.

El poder de "Anna Ishii-Peters" proviene de todos los pequeños momentos y en este capítulo no iba a ser para menos. El episodio muestra todos los altibajos de un niño que tiene un amigo cercano que se queda en su casa durante un largo tiempo. El capítulo sabe combinar perfectamente los momentos emotivos con los cómicos, pero no son suficientes como para alzarse con el premio a mejor guion.

Josh Siegal y Dylan Morgan por 'Janet(s)' ('The Good Place': 3x09)

‘The Good Place’ es muy buen rollera y debido a eso y a su original trama mezclada con filosofía y ética ha sido tan bien acogida por el público. Después de tres temporadas, la serie ha sabido no caer en la repetición y en este capítulo lo consigue de la manera más simple que puede haber: convirtiendo a los cuatro protagonistas en Janets. Un hecho que le aporta humor y dota al capítulo de un significado que vamos descubriendo mientras avanza la trama.

The Good Place 3x09 | Clip del episodio

Alec Berg y Bill Hader por 'Ronny/Lilly' ('Barry': 2x05)

Y aquí tenemos otra vez el capítulo cinco de la segunda temporada de Barry. Un capítulo de inflexión para la serie. Barry ya está más que cansado de su trabajo y es por eso por lo que no quiere matar a su próxima víctima. Sin embargo, ¿cuándo salen las cosas como uno quiere? Barry se ve envuelto en uno de sus casos más difíciles. Resulta que su asesino es un profesional de las artes marciales y su hija una especie de animal salvaje.

Lo que más llama la atención es lo costumbrista que resultan los diálogos pese a lo delirante de la situación. Además, este hecho provocará un cambio en Barry, papel interpretado por Bill Hader, que además es uno de los guionistas del capítulo. A todo esto, para rematar, hay que añadir las ¿alucinaciones o recuerdos? que tiene Barry después de ser atacado y que son breves pero esenciales puesto que durante toda la temporada tienen mucho peso la distorsión de los recuerdos y cómo nosotros empezamos a creernos nuestras propias mentiras en beneficio propio.

Junto a Fleabag es el único capítulo que está nominado a guion y a dirección, lo que puede ser un indicativo de hacia dónde pueden ir los tiros.

Barry 2x05 | Clip del episodio

Phoebe Waller-Bridge por Episodio 1 ('Fleabag': 2x01)

Volvemos a la serie revelación del año. Muchos la ven como la victoriosa. Habrá que verlo. Es cierto que el capítulo es magistral. Tanto en la dirección, como hemos visto antes, como en el guion.

El capítulo empieza por el final, pero eso aún no lo sabemos. Durante la cena, las conversaciones banales se suceden, los silencios llenan los momentos incómodos y las respuestas protocolarias lo único que hacen es contradecirse con las expresiones de los protagonistas. La tensión sólo escapa por dos vías: o gracias al cura o cuando Fleabag salía a fumar. Finalmente la situación salta por los aires, pero lejos de alejarles más, acaba solucionando algún que otro problema. Y es que la mejor manera de solucionar los problemas es silencio, como ejemplifica la escena final.